Finale du WTC en direct : Rahane, Shardul Solid, Inde dépassent les 250 avant le déjeuner

IND vs AUS, mises à jour en direct du dernier jour du WTC 3: Ajinkya Rahane et Shardul Thakur ont cousu un partenariat de 100 courses et ont brillamment pris l’avance de Team India dans le match. Rahane se rapproche de sa 13e centaine de tests tandis que Shardul abordera son quatrième demi-siècle. D’un autre côté, les quilleurs australiens lorgnent sur certains guichets pour maintenir leur avance. L’équipe indienne a une montagne à gravir lorsqu’elle reprendra le jeu le jour 3 à 151/5 contre l’Australie lors de la finale du championnat du monde de test (WTC) à The Oval. Lors de la deuxième journée, Ravindra Jadeja a marqué un tir rapide 48 pour stabiliser l’Inde avant d’être renvoyé par Nathan Lyon quelques minutes avant les souches. Plus tôt, l’Australie a affiché un total de 469 après avoir été invitée à battre. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Score en direct et mises à jour du jour 3 de la finale du WTC entre l’Inde et l’Australie, directement depuis The Oval