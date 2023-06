Finale du WTC en direct : l’Australie recule de 5, mais l’avance dépasse les 300 contre l’Inde

Ind vs Aus Score en direct WTC Final Day 4: Umesh Yadav a frappé un coup opportun pour mettre l’Australie à cinq guichets contre l’Inde lors de la quatrième journée de la finale du Championnat du monde de test (WTC) à The Oval. L’Australie a repris le jeu le 123/4 avant qu’Umesh ne frappe au troisième over de la journée pour prendre le dessus sur Labuschagne. Sur Dya 3, Marnus Labuschange était au bâton sur 41 tandis que Cameron Green était également invaincu sur un score de 7, tandis que l’Australie menait par 296 courses aux souches. Ravindra Jadeja a éliminé Steve Smith et Travis Head, les créateurs de la première manche, tandis que Mohammed Siraj et Umesh Yadav ont également obtenu un guichet chacun. (CARTE DE POINTAGE EN DIRECT)

Score en direct et mises à jour du jour 4 de la finale du WTC entre l’Inde et l’Australie, directement depuis The Oval :