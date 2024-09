Finale du vendredi de football de Floride : Graham Mertz débutera, DJ Lagaway jouera lors du match d’ouverture de la SEC contre Texas A&M

Crédit image : Hannah White, UAA

Graham Mertz, un joueur senior en chemise rouge, a débuté la saison 2024 en tant que QB1 pour les Florida Gators, et c’est le rôle qu’il assumera samedi lorsque les Texas A&M Aggies visiteront le Ben Hill Griffin Stadium à Gainesville, en Floride. Libéré du protocole de commotion cérébrale en début de semaine, Mertz a pris la grande majorité des clichés de la première équipe à l’entraînement et devrait débuter le match d’ouverture de la SEC des Gators à 15h30 HE.

Le QB de première année DJ Lagway devrait voir le terrain par à-coups derrière Mertz, même s’il était également censé avoir un tel rôle au cours de la semaine 1, pour ne pas avoir vu le terrain jusqu’à ce que Mertz subisse sa commotion cérébrale au milieu de la seconde mi-temps.

Lagway a travaillé avec la première équipe pendant l’entraînement cette semaine, et l’entraîneur-chef Billy Napier est convaincu qu’il sera en mesure de contribuer comme le plan de match le dicte samedi.

« Nous sommes convaincus qu’il peut faire tout ce que nous avons dans notre système offensif », a déclaré Napier mercredi, faisant référence à l’utilisation de Lagway non seulement comme une option à double menace. « Je ne vois pas nécessairement cela comme un menu, compartimentant ce qu’il fait. »

Lundi, Napier a réitéré que « l’intention de la Floride a toujours été de faire jouer DJ à chaque match ». Au sortir de sa performance stellaire contre Samford, l’entraîneur a conclu que « l’assurance de Lagway montre qu’il est prêt à faire plus à l’avenir ».

Il a ajouté : « Nous allons faire ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe. Ces deux joueurs peuvent rendre notre équipe meilleure. Ce qui est formidable, c’est qu’il y a une excellente relation entre eux. Il y a de la confiance, de l’humilité de la part des deux joueurs. Il y a un respect sain de la part de l’équipe et du staff pour les deux joueurs. »

Mertz et Lagway entretiennent une relation légitimement étroite dans les coulisses – au point que le vétéran a aidé à faire des walkthroughs pour le néophyte avant son premier départ en carrière contre Samford. Lagway a complété 18 des 25 passes pour 456 yards avec trois touchdowns samedi dernier ; il a établi un record de passes pour un étudiant de première année en terminant à 28 yards du record en un seul match de Tim Tebow.

Il reste à voir comment Lagway sera utilisé contre Texas A&M. Napier a été naturellement très discret lors de deux apparitions médiatiques cette semaine. Étant donné la familiarité de nombreux Aggies avec les Gators, il n’aurait certainement pas été de son devoir de partager des détails supplémentaires sur son plan de jeu.

Cependant, compte tenu de ce qui s’est passé contre Miami, la preuve sera finalement faite sur le terrain en termes de la façon dont Lagway voit le terrain et dans quelles circonstances il est autorisé à contribuer.

Des visages familiers

Le renouvellement du personnel défensif de la Floride a été drastique cette intersaison, et presque tous les membres qui ont quitté le programme — les entraîneurs et joueurs — ont fini à Texas A&M.

Jay Bateman (coordinateur défensif, entraîneur des secondeurs) et Sean Spencer (ligne défensive) parcourront la ligne de touche pour les Aggies après avoir revêtu l’orange et le bleu il y a un an, tandis que le secondeur Scooby Williams et le cornerback Jaydon Hill – tous deux titulaires en 2023 – assumeront ces mêmes rôles avant le retour de samedi dans The Swamp.

Napier n’a pas passé beaucoup de temps à parler des circonstances uniques de cette semaine, mais il a partagé un point de fait rapide sur l’événement. « Avant, il n’y avait que les entraîneurs; maintenant, il y a aussi les joueurs. Cela fait partie de la dynamique », a-t-il déclaré.

