Finale du simple messieurs de Wimbledon 2023 : Carlos Alcaraz contre Novak Djokovic – en direct

il y a 7 mois 08.01 HAE Préambule

Après-midi à tous et bienvenue à Wimbledon 2023 – jour 14 !

Évidemment, nous le disons tous chaque année, mais quelle quinzaine ça a été… et quelle quinzaine c’est encore. Parce que ce que nous allons voir a le potentiel d’être l’un des grands matchs.

Bien que l’hyperbole excessive soit mon travail – dans la mesure où j’utilise même la tautologie « hyperbole excessive » – ​​soyez certain, ce ne sont pas des mots que j’utilise à la légère. Mais contextuellement et réellement, Carlos Alcaraz [1] contre Novak Djokovic [2] est un match aussi captivant, passionnant et carrément spectaculaire que celui qui existe dans le sport en ce moment, et c’est le nôtre, tout à nous.

Commençons par le contexte. Bien qu’Alcaraz n’ait que 20 ans, il est très clairement un talent générationnel, un paquet rebondissant de joie et d’agressivité avec un coup droit comme un bang sonique et un amorti pour épouser votre fille. Il y a un mois, il était novice sur gazon, mais depuis lors, il a remporté le Queens et s’est frayé un chemin jusqu’à cette finale, s’améliorant sensiblement à chaque match. Il a également déjà remporté son premier biggun, à l’US Open de l’année dernière … sauf que Djokovic était absent du terrain, interdit d’entrer en Amérique en raison de sa position anti-vaxx. Aujourd’hui, c’est donc sa chance d’effacer cet astérisque de l’esprit de tous ceux qui savent à quel point son adversaire est ridicule – ou, en d’autres termes, tout le monde.

Djokovic, quant à lui, vise son cinquième Wimbledon consécutif – cela lui donnerait une part du record masculin, avec Roger Federer, Martina Navratilova tenant le record féminin avec six – son huitième au total, ce qui lui donnerait à nouveau une part du leader de Federer marquer et lui mettre un derrière Navratilova. Et, déjà seul comme le, euh, le plus gagnant homme dans l’histoire des majors, un triomphe aujourd’hui le placerait au-delà de Serena Williams et au niveau de Margaret Court sur 24 titres. Oh, et il participe également à un Grand Chelem de l’année civile ; c’est beaucoup.

Autant dire que le tennis masculin est devenu ces dernières années une dictature parfois bienveillante, Djokovic l’autocrate vieillissant prenant toujours plus de plaisir à écraser l’exubérance et l’optimisme juvéniles. Le triomphe et le bonheur sont pour lui seul.

De manière générale, les champions dominants sont bons pour le sport, élevant le niveau de ceux qui les entourent et attirant l’attention de ceux qui souhaitent voir si, finalement, ils peuvent être battus. Le problème ici est que Djokovic a 36 ans, et en anéantissant la compétition maintenant, il compromet également tout ce que nous pourrions voir dans un avenir lointain après lui. Comment pouvons-nous être enthousiasmés par un nouveau gros bruit alors qu’ils sont des ordres de grandeur plus silencieux que le précédent ? D’autre part, cependant, il n’y a rien de sport, et le sport individuel en particulier, aime plus qu’une rivalité, et si Alcaraz peut nous donner cela, un âge d’or surprise est déjà sur nous.

Donc, si c’est le contextuel, qu’en est-il du réel ? Eh bien, lorsque ces deux-là se sont rencontrés en demi-finale de Roland-Garros, nous avons eu droit à l’un des tennis les plus fascinants et dévastateurs imaginables, une bataille d’adresse et de volonté, d’instinct et d’intellect, de fibre et de charisme.

Djokovic, un monstre biologique taillé dans du fer élastique avec un ordinateur sadique pour cerveau, est le sportif le plus inexpugnable mentalement de notre époque. Sa flexibilité défensive est hilarante, sa précision offensive révoltante, et d’une manière ou d’une autre, à l’automne de sa carrière, il est devenu sournoisement l’un des plus grands serveurs que nous ayons jamais vus.

Pourtant, après deux sets de leur demi-finale sensationnellement merveilleuse de Roland-Garros, Alcaraz était dans l’ascendant, sa puissance terrifiante et son toucher choquant donnant à Djokovic tout ce qu’il pouvait gérer. Sauf que peu de temps après, le stress de se forcer à ce niveau a provoqué l’effondrement de son corps, il a eu des crampes et a été battu.

Il semble peu probable que cela se produise aujourd’hui. Les températures à Londres sont plus fraîches, les rallyes sur gazon sont plus courts et s’il y a une chose que nous avons apprise sur le numéro un mondial, c’est qu’il apprend – et vite. Si quelqu’un peut frapper Djokovic, Alcaraz le peut; mais si quelqu’un peut repousser la frappe d’Alcaraz, Djokovic le peut. Cela pourrait être d’époque.

Jouez: 14h00 BST