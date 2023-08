Finale du Championnat du monde féminin en direct : Lauren James ne démarre pas, les files d’attente sont éliminées

Espagne vs Angleterre, Finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, en direct : L’Angleterre et l’Espagne se sont rencontrées pour la dernière fois au Championnat d’Europe l’été dernier, lorsque l’Angleterre, pays hôte, s’est qualifiée pour les demi-finales 2-1 en prolongation et a ensuite remporté le trophée. L’Espagne affrontera l’Angleterre lors du dernier match de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en cours dimanche au Stadium Australia de Sydney. L’Espagne participera à cet affrontement après avoir battu la Suède tandis que l’Angleterre a battu l’Australie 3-1 en demi-finale. L’Espagne et l’Angleterre se sont rencontrées l’année dernière en quart de finale du Championnat d’Europe, les Lionnes se sont imposées 2-1 en prolongation.

Voici les mises à jour en direct du match final de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA entre l’Espagne et l’Angleterre, directement depuis le Stadium Australia, Sydney :