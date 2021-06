Finale du Championnat du monde d’essais : la Nouvelle-Zélande bat l’Inde lors de la dernière journée captivante à Southampton | Nouvelles de cricket

Kane Williamson a atteint un demi-siècle d’invincibilité alors que son équipe a remporté une victoire de huit guichets contre l’Inde lors de la finale du Championnat du monde des tests.

La Nouvelle-Zélande est devenue le premier champion du monde de Test cricket après que Kane Williamson et Ross Taylor les ont menés vers une victoire de huit guichets contre l’Inde lors d’une sixième et dernière journée captivante au Hampshire Bowl.

Les Kiwis devaient remporter 139 victoires sur 53 après avoir roulé l’Inde pour 170 et ont atteint leur objectif en 45,5 overs malgré quelques frayeurs en tant que match affecté par les conditions météorologiques – les jours un et quatre ont été entièrement détruits – s’est terminé sous le soleil de Southampton sur la réserve journée.

Ravichandran Ashwin a réduit les Black Caps à 44-2 dans la poursuite après avoir écarté les ouvreurs Tom Latham (9) et Devon Conway (19) avant que le skipper Williamson (52e) et Taylor (47e) partagent un partenariat ininterrompu de 96 victoires avec Williamson. annulant un licenciement lbw d’Ashwin sur un et Taylor a abandonné par Cheteshwar Pujara au glissement sur 26.

Williamson – qui a également été abandonné tardivement par Jasprit Bumrah alors qu’il avait 45 ans – a atteint cinquante sur 86 balles avant que Taylor ne fume les quatre gagnants alors que la Nouvelle-Zélande remportait le titre de champion du monde des tests et le chèque du vainqueur de 1,2 million de livres sterling, s’engageant pendant deux ans depuis leur défaite déchirante contre l’Angleterre lors de la finale de la Coupe du monde à 50 à Lord’s.

Le couturier néo-zélandais Kyle Jamieson a enregistré de magnifiques chiffres de match de 7-61 sur 46 overs

Tim Southee (4-49), Trent Boult (3-39) et Kyle Jamieson (2-30) avaient déjà traversé l’Inde, bien qu’à un moment donné, il semblait que la Nouvelle-Zélande pourrait être en train de ruiner Southee laissant tomber Rishabh Pant (41) sur cinq quand les hommes de Virat Kohli avaient 82-4 et menaient par seulement 50 points.

Pant a finalement été le septième homme au milieu de l’Inde, perdant ses cinq derniers guichets pour 28 courses, Boult et Southee frappant chacun deux fois en une fois.

Jamieson avait réalisé deux premiers coups cruciaux après la reprise de l’Inde sur 64-2 avec une avance de 32, avec Virat Kohli (13) et Pujara (15) pris derrière lors d’un magnifique sort de 2-6 à partir de sept overs.

Jamieson a maintenant remporté 46 guichets en huit tests pour la Nouvelle-Zélande – cela aurait été 47 si Southee n’avait pas bombardé Pant dans le cordon – et a terminé la finale avec des chiffres de match époustouflants de 7-61 de 46 overs.

Kohli aurait espéré jouer un rôle majeur avec la batte le jour décisif, mais n’a ajouté que cinq points à son total de huit pendant la nuit avant de faire ricaner la balle montante de Jamieson à l’extérieur de la souche jusqu’au gardien de guichet Back Caps BJ Watling – Jamieson enlevant Kohli pour la deuxième fois dans le jeu.

Pujara a ensuite coupé un ballon qu’il a tenté de laisser à Taylor au glissement alors que l’Inde a glissé à 72-4 – et Jamieson aurait frappé à nouveau 10 points plus tard si Southee n’avait pas repoussé une chance réglementaire d’évincer Pant.

Tim Southee a laissé tomber Rishabh Pant sur cinq au glissement alors que le batteur indien poussait à une livraison de l’impressionnant Kyle Jamieson

Pant a continué à contrer, d’abord aux côtés d’Ajinkya Rahane (15), puis de Ravindra Jadeja (16) après que Rahane ait ganté Boult sur le côté de la jambe une balle après avoir croqué la couture pendant quatre points.

Le duel de Pant avec le sincère Neil Wagner était une montre fascinante, avec l’Indien heureux de charger le sertisseur néo-zélandais.

Jadeja a également joué quelques coups agréables, mais sa course était un peu sommaire, bien que ce soit le gardien de guichet néo-zélandais Watling qui s’en soit sorti pire lorsque Williamson a tenté de faire fuir la star indienne.

Le lancer de Williamson à mi-parcours a touché Watling, qui prend sa retraite après ce test, sur l’annulaire de sa main droite et il a été révélé plus tard que le joueur de 35 ans avait subi une luxation.

BJ Watling s’est luxé le doigt lors de la dernière journée de la finale du Championnat du monde d’essai – son dernier match pour la Nouvelle-Zélande

Watling a continué à garder et n’a montré aucun effet néfaste de sa blessure lorsqu’il a attrapé Jadeja après le déjeuner, après que Wagner a forcé le gaucher à jouer une livraison plus complète qui l’a traversé après une série de balles courtes.

Le limogeage de Jadeja a déclenché une chute de l’Inde de 142-5, avec la sortie de Pant – le joueur de 23 ans superbement attrapé en fuite par Henry Nicholls après avoir envoyé Boult dans le hors-jeu – un coup de marteau pour les chances de l’Inde.

Ashwin (16) a conduit Boult à glisser deux balles après le départ de Pant, tandis que Southee a ensuite fait attraper Mohammed Shami (13 sur 9) à la gorgée de mouche et Bumrah (0) empoché au glissement réglementaire à la 73e et dernière manche des manches.

WinViz a donné à la Nouvelle-Zélande 84% de chances de remporter cette victoire à ce stade, mais il était encore temps pour les rebondissements avec Ashwin ayant laissé Latham perplexe et Conway lbw alors que les Kiwis vacillaient de 33-0.

Ashwin a également fait donner à Williamson le balayage au début de ses manches, mais l’examen du capitaine des Black Caps s’est avéré fructueux, le suivi du ballon montrant que la livraison était sur le point de passer au-delà du moignon de la jambe.

Bumrah était alors le lanceur frustré lorsque, avec 55 points requis, Pujara a renversé Taylor au premier glissement.

Bumrah a ensuite fracassé Taylor sur le casque avec une livraison féroce qui s’est dressée de l’arrière d’une longueur – et tout le camp néo-zélandais peut maintenant avoir mal à la tête le matin alors qu’ils célèbrent un formidable triomphe d’équipe, qui a été scellé lorsque Taylor a fouetté Shami sur jambe carrée.