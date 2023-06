Finale du Championnat du monde de test: Marnus Labuschagne repousse l’Inde alors que l’Australie reste en tête à Kia Oval | Nouvelles du cricket

L’Australie reste la favorite pour remporter la finale du Championnat du monde d’essai après qu’un Marnus Labuschagne acharné a aidé à étendre son avance sur l’Inde à 296 lors de la troisième journée au Kia Oval.

L’Australie avait une fiche de 24-2 lors de sa deuxième manche alors que David Warner (1) et son partenaire d’ouverture Usman Khawaja (13) ont pris du retard au milieu d’un sort hostile de bowling de la part des couturiers indiens, mais ont clôturé 123-4.

Labuschagne (41no sur 118) – réveillé d’une sieste par le renvoi de Warner avant de trotter au n ° 3 – a partagé un stand de 62 points avec Steve Smith (34) et battait aux côtés de Cameron Green (7no) aux souches après Travis Head (18 ) est également tombé.

Les Baggy Greens devraient se diriger vers la série Ashes de la semaine prochaine contre l’Angleterre – en direct sur Sky Sports Cricket à partir de vendredi – avec la masse du championnat du monde de test en leur possession.

L’Australie avait auparavant rejeté l’Inde pour 296, finissant par terminer les manches en 69,4 overs après un trio de prises perdues, ainsi qu’un hurleur absolu de Green.

Green, Khawaja et Warner ont tous gaspillé des chances dans et autour du cordon coulissant, mais Green a expié avec une superbe prise à une main au ravin pour retirer Ajinkya Rahane pour 89 des 129 livraisons, mettant fin aux espoirs du frappeur d’un 13e test cent et unième depuis décembre. 2020.

L’Inde avait commencé la matinée avec un score de 151-5, toujours à 318 points des 469 premières manches de l’Australie, et leur position s’est détériorée lorsque Scott Boland a battu Srikar Bjarat (5) dès la deuxième balle de la journée.

Cependant, Rahane et Shardul Thakur (51 sur 109) ont ensuite partagé un partenariat de 109 points au milieu d’un bowling fulgurant – les deux joueurs ont été touchés au corps – mais aussi des erreurs susmentionnées sur le terrain en provenance d’Australie.

Ceux-ci comprenaient Pat Cummins manquant le guichet de Thakur lbw après avoir dépassé, la même erreur qui lui avait coûté le guichet de Rahane le 17 au cours de la deuxième journée.

Une fois que Rahane, qui est devenu le 13e Indien à réussir 5 000 essais, est tombé face au joyau de Green d’une prise contre Cummins, l’Inde a perdu ses quatre derniers guichets pour 35 essais.

Cummins a nettoyé Umesh Yadav (5) avant que le gardien de guichet Alex Carey n’emballe Thakur et Mohammed Shami (13 sur 11) du bowling de Green et Mitchell Starc respectivement.

L’Australie a commencé sa deuxième fouille avec une bonne avance de 173, mais les queues de l’Inde étaient en hausse après que Mohammed Siraj ait travaillé sur Warner et Khawaja puis snicked Umesh – l’avantage de l’Australie 197 à ce moment-là.

Les Baggy Greens étaient 259 bons quand ils ont perdu leur troisième guichet de manière surprenante, avec le centurion de la première manche Smith, généralement le plus patient des frappeurs, sautant sur le terrain et coupant le spinner du bras gauche Ravindra Jadeja pour couvrir.

Jadeja a également permis à l’autre Australien d’engranger une tonne de première manche, Head, lorsqu’il a attrapé le gaucher de son propre bowling – deux balles après avoir fait tomber le même joueur sur la limite du midwicket par Umesh.

Une fois de plus, Head a été parsemé de balles courtes des pacemen indiens, quelque chose qui ne sera pas passé inaperçu dans le camp anglais avant le match d’ouverture des Ashes la semaine prochaine à Birmingham.

Labuschagne est invaincu sur 41 balles sur 118 et a aidé l’Australie à étendre son avance sur l’Inde à 296





Rahane : l’Australie est légèrement en avance

Pâte à frire indienne, Ajinkya Rahane :

« Nous cherchions à obtenir environ 320-330, mais dans l’ensemble, nous avons passé une très bonne journée. En ce qui concerne le bowling, nous avons très bien joué en deuxième manche. Tout le monde a très bien contribué et nous avons joué en partenariat.

Rahane a marqué pour l’Inde avec 89 balles sur 129





« L’Australie est légèrement en avance sur le match. Ce qui est important pour nous, c’est de jouer session par session. Nous ne voulons pas trop penser à l’avenir. Si nous jouons très bien dans la première heure, tout peut arriver.

« Des choses amusantes peuvent se produire dans ce jeu, il s’agit donc de croire en nos capacités. Je pense toujours que ce guichet aidera les quilleurs de couture. »

Regardez la quatrième journée de la finale du Championnat du monde de test en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h le samedi (premier bal à 10h30). Puis attrape The Ashes en direct sur la même chaîne. Le test d’ouverture commence vendredi avec une mise en place à partir de 9h30 avant le premier bal à 11h.