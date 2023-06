Finale du Championnat du monde de test: l’Australie remporte une victoire de 209 points sur l’Inde à The Oval | Nouvelles du cricket

L’Australie a remporté une victoire de 209 points contre l’Inde lors de la finale du Championnat du monde d’essais au Kia Oval dimanche.

Poursuivant 444 pour la victoire, l’Inde a été éliminée pour 234 avant le déjeuner dans ce qui était sa deuxième défaite consécutive en finale du WTC.

Cela signifie que l’Australie se dirigera vers les cendres en tant que championne du monde de test après avoir éradiqué la résistance de l’Inde de manière impitoyable.

Avec seulement cinq jours avant de renouveler leur plus grande rivalité contre l’Angleterre à Edgbaston, l’Australie a grimpé en flèche vers la victoire, avec Scott Boland fournissant la percée clé, éliminant le frappeur vedette Virat Kohli pour 49 dans la septième manche de la journée et en faisant une double grève en écartant Ravindra Jadeja deux balles plus tard.

Il était peu probable que Boland joue jusqu’à ce qu’une blessure exclue Josh Hazlewood, mais le couturier animé de 34 ans doit maintenant être bien imaginé pour affronter l’équipe de Ben Stokes lors du premier test de vendredi.

L’Inde a poursuivi le match depuis le premier matin et la disparition de Kohli a confirmé que c’était une question de quand, pas si, l’Australie deviendrait pour la première fois championne du monde de test.

Le silence est tombé sur la foule majoritairement pro-indienne à l’Anneau avec un air d’inévitabilité.

Rahane, le 20 du jour au lendemain, a atteint 46 ans lorsqu’il a devancé Starc et a commencé un effondrement des cinq derniers guichets indiens dans les 30 minutes avant le déjeuner prévu.

Boland a commencé les célébrations de l’Australie avec ses deux guichets, et Mitchell Starc et Nathan Lyon en ont également pris deux chacun le matin. Le gardien de guichet Alex Carey a réussi quatre attrapés dans les manches.