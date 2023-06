Finale du Championnat du monde de test: l’Australie en tête après avoir établi l’objectif record de l’Inde de 444 pour gagner à Oval | Nouvelles du cricket

L’Australie était à sept guichets de remporter la couronne du Championnat du monde de test avant la dernière journée à l’Ovale, mais la présence de Virat Kohli était suffisante pour donner à l’Inde une lueur d’espoir dans l’adversité.

Ayant besoin d’une chasse au record du monde de 444, l’Inde a regardé vers le bas et à 93-3, mais les 44 accomplis de Kohli n’ont pas empêché l’Australie de se méfier d’un retour remarquable. L’ancien capitaine a mis un 71 ininterrompu avec Ajinkya Rahane et avait l’air d’humeur déterminée.

Il a quitté le terrain à 164-3 avec son équipe toujours solide comme outsiders, mais n’était pas encore éliminé. Après avoir marqué leurs courses à un rythme vif de 4,10, l’Inde est restée en contact avec ce qui semblait un objectif inaccessible.

Image:

Virat Kohli et Ajinkya Rahane ont placé un quatrième guichet invaincu de 91 pour l’Inde





Le skipper australien Pat Cummins a mis en place l’équation finale en déclarant à 270-8 au milieu du quatrième après-midi, demandant à l’Inde de marquer 26 de plus que n’importe quelle équipe n’a jamais fait pour gagner un test et 38 de plus que son propre record.

Les ouvreurs de l’Inde ont commencé brillamment face à des probabilités étouffantes, mais ont vu leur optimisme ébranlé par une prise sensationnelle de Cameron Green dans le dernier over avant le thé.

L’Australien Cameron Green a attrapé l’Indien Shubman Gill dans les glissades lors du Championnat du monde de test, mais le ballon a-t-il été cloué au sol?



Avec Rohit Sharma et Shubman Gill faisant la course à 41 des sept premiers overs, Scott Boland a coupé le bord extérieur de ce dernier et a regardé Green lancer son cadre de 6 pieds 6 pouces vers la gauche pour prendre un effort assez brillant de la main gauche dans le ravin.

Gill a tenu bon en attendant de voir si la prise était propre, la foule fortement partisane soutenant l’Inde étant unanime sur le fait que le ballon avait été cloué au sol alors que Green tenait ses doigts sous le ballon. L’arbitre anglais Richard Kettleborough était l’homme de service à la télévision et il a jeté un regard long et délibéré sur les rediffusions au ralenti avant de s’installer en faveur du quilleur.

Image:

La superbe prise de Green a enlevé Gill





Il y avait des moqueries et des huées bruyantes, ainsi que des chants de « triche », dans les tribunes, mais bien qu’il y ait une certaine ambiguïté autour des images fixes de l’incident, il semblait difficile de croire que Kettleborough aurait pu rendre un verdict différent.

C’était la deuxième brillante prise de Green du match, après avoir produit un autre effort de plongeon remarquable avec sa main droite pour écarter le meilleur buteur de la première manche Rahane, et un rappel à l’Angleterre de la capacité naissante du polyvalent à imprimer son empreinte sur les procédures.

Green réussit un ripper d’une prise au ravin alors que l’Indien Ajinkya Rahane a été renvoyé lors de la première manche



Le guichet était absolument nécessaire compte tenu de l’agressivité précoce de l’Inde, marquant neuf fours et un six dans les 10 premiers overs et se déchaînant à presque exactement une course par balle. Sharma était d’un toucher impeccable, produisant des entraînements fluides lorsque les sertisseuses se remplissaient et pivotaient en tractions de marque lorsqu’elles tiraient leur longueur vers l’arrière.

À un moment donné, Cummins a testé son homologue avec un videur et a été accroché aux cordes à la jambe fine. Il a fallu un changement de rythme sous la forme de Nathan Lyon pour arrêter sa charge, Sharma s’emmêlant alors qu’il se préparait à balayer le milieu du guichet et à tomber en lb.

dimanche 11 juin 10h00





Lorsque Cheteshwar Pujara a suivi dans le prochain over, pris derrière le visage en train de tenter un uppercut inhabituel, l’Inde basculait à 93-3. Mais plutôt que de plier, ils ont poursuivi le combat à travers Kohli et Rahane.

Kohli n’a laissé aucune marge de manœuvre sur la ligne, effaçant une séquence de limites du côté de la jambe. Le ballon résonnait doucement de sa batte et Rahane offrait un soutien solide alors que l’Australie travaillait avec un minimum de joie dans la dernière demi-heure.

L’Australie avait auparavant progressé avec une relative sérénité vers sa déclaration. Marnus Labuschagne n’a pas réussi à ajouter à son score du jour au lendemain de 41 avant de couper Umesh Yadav pour glisser, et Green a obtenu un calme 25 avant de détourner le spinner Ravindra Jadeja dans ses propres souches alors qu’il labourait sur une ligne de souche de jambe, mais les courses ont continué à couler .

Image:

L’Indien Umesh Yadav célèbre la prise du guichet de l’Australien Marnus Labuschagne





Alex Carey a marqué un temps vital au milieu devant les Ashes alors qu’il a fait un 66 invaincu, tandis que Mitchell Starc a balancé la batte avec liberté pour faire un 41 animé.

Tous les yeux étaient rivés sur Cummins à partir du moment où l’avantage a dépassé les 400 points et il a finalement accepté lorsqu’il était le huitième homme à sortir, battant Mohammed Shami dans le camp.

