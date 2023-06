Finale du Championnat du monde de test : Australie contre Inde, troisième jour – en direct

il y a 36 s 05h50 HAE 41e : Inde 166-6 (Rahane 32, Thakur 8) Cette balle devient sauvage! Se lance davantage vers une ligne de souche de jambe, mais elle s’écarte de la couture du côté de la jambe pendant quatre byes. Quelques mouvements. Ensuite, Boland tire un véritable avantage de Thakur qui s’envole pour quatre autres. Indûment cher plus.



il y a 8 mois 05h43 HAE 40ème : Inde 157-6 (Rahane 30, Thakur 4) Cummins du Pavilion End, et il frappe également une longueur et fait entrer le ballon. Rahane en sort un simple du bord intérieur. Thakur monte le rebond pour deux, puis clignote à l’extérieur et a de la chance de survivre.

Mis à jour à 05h50 HAE

il y a 10 mois 05h40 HAE 39ème : Inde 154-6 (Rahane 30, Thakur 2) C’est un tel Boland plus. Guichet deuxième balle. Le coupe et brise les gants et le corps du couple suivant. Alors a un hic abandonné au troisième feuillet ! Un dur, au-dessus de la tête de Khawaja. Il monte avec le ballon, le touche du bout des doigts mais le fait basculer par-dessus la barre. Deux courses en résultent.



il y a 16 mois 05h34 HAE GUICHET! Bharat b Boland 5, Inde 152-6 Bonté moi ! Quelle livraison. En revanche, c’est du Scott Boland standard. Il est tellement doué pour ça. Rahane prend un simple à la première balle du côté de la jambe, une touche trop droite. C’est tout ce que vous obtenez de Boland en termes de mauvaises livraisons. Le suivant frappe cette longueur dure à l’extérieur de la souche, se bloque sur la couture, coupe Bharat en deux, directement à travers la porte et frappe la souche du milieu. Bharat finit par se redresser, se penchant, essayant de comprendre comment cela l’a traversé. Incisif.



il y a 20 m 05.31 HAE Scott Boland avec le ballon en main. Trois glissades et un ravin pour Rahane en grève. Couvercle est ouvert. Le point arrière profond est sorti, ce qui est intéressant. Fine jambe l’autre dans le profond. Mid off, mid on, midwicket.



il y a 21 mois 05h30 HAE Voici venir les équipes au milieu.



il y a 30 min 05.21 HAE Une autre journée parfaite ici à The Oval, pourrait être un peu plus chaude qu’hier, s’aventurant scandaleusement vers le milieu des années 20 sur l’ancienne échelle Celcius. Le rouleau est sur le terrain pour le préparer à la reprise de l’Inde.



il y a 44 mois 05.07 HAE Envoie-moi un email? J’ai eu des problèmes de boîte de réception hier, désolé, et je n’ai pas pu poster de messages. Mais croisons les doigts, nous sommes tous bons pour aujourd’hui. Je suis [email protected].



il y a 53 mois 04h58 HAE Et si vous êtes le genre de personne qui veut connaître la technique de Steve Smith et ce qu’il a changé avec, je vais y aller avec vous. Le titre attribué à cette pièce pourrait être, juste un tout petit peu, exagéré. Attention, Angleterre: Steve Smith ressemble à nouveau à un frappeur immortel | Geoff Citron En savoir plus



il y a 1h 04h50 HAE Pour plus de détails, consultez le rapport de match de The Burning One lui-même. L’Australie prend le contrôle de la finale du WTC alors que l’Inde contribue à sa propre chute En savoir plus