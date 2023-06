Finale du Championnat du monde de test : Australie contre Inde, quatrième jour – en direct

il y a 5 m 05.26 HAE

Il va être bon aujourd’hui ! Réchauffez et éclaircissez dessus. Herbe verte brillante. Et il y a de l’ambiance. Une assez bonne foule pour un samedi, selon Billy J. Nous sommes tous venus bouillants de la station de métro comme Morlocks en allant dîner. Il y avait de grandes files d’attente pour entrer. De bons signes pour une maison pleine, ou aussi pleine que le permettent certaines places non réclamées dans le pavillon.