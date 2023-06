Finale du Championnat du monde de test : Australie contre Inde, deuxième jour – en direct

il y a 3 m 05h58 HAE 91e au total : Australie 361-3 (Smith 110, Tête 163) Shami essaie la balle courte de l’autre côté, et Head la frappe pour quatre. Puis un autre tirage à la jambe fine pour un simple. Lance à la fin du over et Smith le fait passer à couvert pendant quatre! N’a pas beaucoup joué du côté extérieur dans cette manche, mais il obtient la largeur pour ouvrir ses mains.



il y a 7 mois 05h55 HAE 90e au-dessus : Australie 351-3 (Smith 106, Tête 158) Soudain un peu de vie de Siraj ! Obtient sa bonne longueur avec la balle courte, s’élevant sauvagement à la tête qui la repousse désespérément et a de la chance car elle atterrit en toute sécurité derrière le point. Deux balles plus tard, il rate un coup tiré dans le côté de la jambe, atterrissant dans un espace entre deux défenseurs. La balle entre ces deux-là, cependant, il tire pour quatre. Séquence classique de Travis Head là-bas.



il y a 13 mois 05h49 HAE 89e : Australie 345-3 (Smith 105, Tête 153) La première limite de la journée pour Head, se penchant en arrière et plaçant son tir coupé derrière le point de Shami. Il donne une vague modeste et rien de plus pour les applaudissements saluant son 150 – tout à fait raison, Travis, c’est un jalon absurde. Obtenez une double tonne et saluez cela. Il tente un tir similaire à côté de la balle et obtient un autre run. Smith jette un coup d’œil à un autre.



il y a 17 mois 05h45 HAE 88e : Australie 338-3 (Smith 104, Tête 148) Siraj travaille loin, et après cette rafale précoce, Smith revient dans son mode défensif d’hier. La seule course est un large d’un videur haut. Les rapides de l’Inde n’ont vraiment pas la longueur sur ce terrain, la plupart des balles courtes d’hier ont navigué. Et les arbitres ont ignoré la plupart de ceux d’hier, mais celui-ci s’appelle aujourd’hui.



il y a 19 mois 05h42 HAE 87e : Australie 338-3 (Smith 104, Tête 148) Mohammed Shami depuis le Vauxhall End, et atteignant une longueur décente. Les deux joueurs battent raisonnablement, avec quelques simples, jusqu’à ce que Head siffle à la dernière balle du plus et rate.



il y a 26 mois 05h36 HAE SIÈCLE! Steve Smith 103 à partir de 229 balles 86e : Australie 336-3 (Smith 103, Tête 147) Eh bien, cela ne prend pas longtemps! Travis Head chevauche le rebond de la première balle de la journée, la laissant tomber du côté de la jambe pour une course. Ensuite, Siraj lance deux offrandes sur les pads, et Smith les envoie tous les deux du côté de la jambe pendant quatre ! Il passe de 95 à 103 en un clin d’œil, et n’a pas plus tôt commencé sa journée qu’il lève les bras vers la foule en guise de salut, embrasse l’insigne et tout ça, célébrant Test Century # 31 dans sa collection personnelle. C’est un tous les 3,12 matchs au cours de sa carrière. Steve Smith frappe un quatre pour élever son siècle. Photographie: Steven Paston / PA

Mis à jour à 05h45 HAE

il y a 32 mois 05h30 HAE Les joueurs sont au milieu, nous sommes prêts à partir.



il y a 46 mois 05.16 HAE Belle journée ici à The Oval, les prévisions étaient exactes jusqu’à présent. Pas un nuage visible environ un quart d’heure avant le jeu. Soleil agréable mais pas chaud. Si vous voulez descendre, il se peut que des places soient disponibles dans le pavillon. Ils n’ont commencé à les rendre publics qu’il y a quelques jours, étant donné que les membres de Surrey n’avaient pas manifesté beaucoup d’intérêt. Il était donc en grande partie vide dans ce stand hier. Ceci étant le cricket ICC + en Angleterre, ces billets sont probablement extrêmement chers s’ils sont disponibles. Faites-moi savoir si vous l’avez exploré, les esprits curieux veulent savoir.



il y a 53 min 05.08 HAE Vous voulez savoir si Travis Head a atteint de nouveaux sommets avant que beaucoup de gens ne se rendent compte qu’il est si bon ? Je t’ai couvert. Head-start australien change d’orientation et met l’Inde à l’épée | Geoff Citron En savoir plus



il y a 1h 05.03 HAE Vous voulez un objectif plus large sur tout le tralala, le sens, le spectacle, les fonctionnaires agacés ? Andy Bull est votre réponse. L’apogée du championnat absurde de cricket est parfaite pour un jeu de test brillamment idiot | Andy Taureau En savoir plus



il y a 1h 04h57 HAE Vous voulez les détails d’hier ? Avoir le rapport de match de Simon Burnton. Le 146 fluide de Travis Head non éliminé contre l’Inde transforme la finale du WTC en Australie En savoir plus