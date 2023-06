Finale du Championnat du monde de test : Australie contre Inde, cinquième jour – en direct

maintenant 06.31 HAE D’accord avec tout cela. Matin @danielgallan. Ce match a tourné dans la dernière demi-heure. Scott Boland donne du fil à retordre aux sélectionneurs (et à l’Angleterre), il est tellement classe. L’Inde a besoin d’un miracle, mais qui sait ? Quant à Gill, ce tweet est sûrement passible d’une amende. Interroger ouvertement les arbitres ne sert à rien au cricket. – Guy Hornsby (@GuyHornsby) 11 juin 2023



il y a 52 s 06.31 HAE « Neser. Besoin de son bâton si Starc y va. C’est de David Meiklejohn, faisant référence à Michael Neser qui a été appelé dans l’équipe australienne. Vous pensez que Neser ne devrait jouer que si Hazlewood n’est pas en forme ?



il y a 2 m 06.29 HAE 51e : Inde 190-5 (Rahane 31, Bharat 9) Mitch Starc pour un sort qui pourrait déterminer sa place dans l’équipe Ashes. Sa longueur naturelle est plus complète que celle des autres Australiens et sur ce terrain, sous cette chaleur, avec une balle de plus de 50 ans, c’est beaucoup plus facile à gérer pour les frappeurs. Il a maintenant réussi huit overs dans cette manche et a enregistré 0-48. Peut voir pourquoi. Bharat en prend trois, d’abord avec un couple à travers la jambe carrée, puis un simple tamponné jusqu’au tiers profond.



il y a 5 m 06.27 HAE Maintenant que vous le mentionnez… (les pédants, dirigez votre colère contre Jarrod, pas contre moi) Pensons-nous que Boland est le déterminisme Nominatif ? – Jarrod Kimber (@ajarrodkimber) 11 juin 2023



il y a 8 mois 06.24 HAE 50ème : Inde 187-5 (Rahane 31, Bharat 6) Cam Green – tous les sept mètres de lui – est dans l’attaque et il martèle une bonne longueur après un videur lâche pour commencer. Cela crache et rend les choses inconfortables pour Bharat qui descend joyeusement à l’autre bout avec un bord intérieur maladroit à un poussoir dans ses côtes. Rahane laisse sa seule livraison du dessus du pied arrière.



il y a 12 mois 06h20 HAE 49ème : Inde 186-5 (Rahane 31, Bharat 5) Deux de plus que Boland – un simple chacun pour chaque frappeur. Boland l’a sur une ficelle. Déplacez-le dans les deux sens à volonté. Pourrait le surveiller toute la journée.



il y a 13 mois 06.18 HAE La question est, qui manque si Hazlewood est en forme? Starc pour moi. Des pensées? Scott Boland avec un superbe W0W … encré pour Edgbaston, premier choix – Ali Martin (@Cricket_Ali) 11 juin 2023



il y a 15 mois 06.17 HAE Examen de l’Australie à nouveau. Sûrement glissant vers le bas de la jambe. Voyons. Boland est confiant. Exactement ce que je pensais. L’Australie en brûle un autre.



il y a 17 mois 06.14 HAE 48e : Inde 184-5 (Rahane 30, Bharat 4) Une jeune fille pour Cummins (le bye d’une jambe du pad de Rahane ne compte pas contre le quilleur). Bharat est touché mais les soldats continuent. L’Australie s’apprête à tuer.



il y a 20 m 06.11 HAE Cummins a méprisé Bharat. C’est court et le gardien indien se baisse tout en détournant les yeux. Cela signifie qu’il est à la merci du rebond, mais la chance n’est pas avec lui. Il s’est cogné à l’arrière de la tête et maintenant les kinés sont en train de faire un test de commotion cérébrale.



il y a 22 mois 06.10 HAE L’un des meilleurs sorts de mise en place d’un frappeur de classe mondiale que vous verrez jamais de Scott Boland. A continué à amener Virat Kohli à se deviner en termes de quoi jouer et quoi laisser seul avec des changements subtils d’angle et de longueur. A gagné ce grand guichet #WTC2023Finale – Bharat Sundaresan (@ beastieboy07) 11 juin 2023



il y a 23 mois 06.09 HAE « Scott Boland est tout simplement le lanceur le plus dévastateur que j’aie jamais vu dans le cricket international. » C’est de Robert Speed et honnêtement, je ne vais pas discuter. Me rappelle un pic Vernon Philander quand le Saffa était injouable. Pas rapide, pas menaçant, ne l’entoure pas dans les coins. Frappe régulièrement une zone inconfortable et teste la technique du frappeur à chaque balle. Remarquable.



il y a 24 mois 06.07 HAE 47ème : Inde 183-5 (Rahane 30, Bharat 4) Parlez de l’un des grands overs de ce cycle du WTC. Installez Kohli en suspendant l’appât avant de travailler sur Jadeja. Puis, avec la balle finale, Boland en obtient une pour cracher une bonne longueur et elle s’envole du bord de Bharat, de haut en bas d’un Warner bondissant pour s’enfuir pendant quatre. Des trucs époustouflants. Il n’était pas censé jouer ce match. Maintenant, il est sûrement encré sur la feuille d’équipe pour le premier Ashes Test.



il y a 28 mois 06.03 HAE GUICHET! Jadeja c Carey b Boland 0 (Inde 179-5) Scotty Boland est en feu ! Autour du guichet incliné vers le gaucher, il en obtient un pour tenir sa ligne et le nouveau frappeur grignote à la bonne longueur. Peut-être aurait-il pu le laisser mais c’est l’angle qui le convainc d’y jouer. Il ne peut gérer qu’un mince bord et Carey sourit avant même de le mettre dans sa poche. Deux de plus pour le héros culte australien.

Mis à jour à 06.05 HAE

il y a 31 min 06h00 HAE GUICHET! Kohli c Smith b Boland 49 (Inde 179-4) C’est le jeu !? Un étourdissement absolu de Steve Smith au deuxième glissement. Le premier morceau de largeur de Boland et Kohli prend l’appât, s’éloignant de son corps. Il attrape un bord épais et vole vers le cordon où Smudge met les deux mains autour d’une fusée à sa droite. S’accroche et les Australiens ont le gros poisson.

Mis à jour à 06.02 HAE

il y a 33 mois 05.59 HAE Je ne sais pas ce que Labuschagne a entendu. Lumière du jour claire entre la batte de Kohli sur la presse avant et le ballon plein de Boland.



il y a 34 mois 05h58 HAE Ooooh. Maintenant. Ils sont montés à l’étage pour un examen des retardataires. Il semble que Marnus, en couverture supplémentaire, ait entendu quelque chose et ait convaincu Cummins d’y jeter un coup d’œil.



il y a 35 mois 05h57 HAE 46e : Inde 179-3 (Kohli 49, Rahane 30) Kohli se penche en avant et vole un single dans les couvertures. Un de plus pour Rahane jusqu’au troisième rang. J’ai déjà perdu le compte – est-ce la sixième fois ce matin ? Kohli ferme ce Cummins avec un coup de pouce à mi-chemin.



il y a 37 min 05h54 HAE Spot sur! @danielgallan matin dan, les Australiens sont les favoris pour moi, mais tant que Kohli est là, l’Inde a une chance — Stuie Neale (@MrNeale92) 11 juin 2023



il y a 40 m 05.52 HAE 45ème : Inde 176-3 (Kohli 47, Rahane 29) Un meilleur ensemble de Boland. Sa première balle monte d’une longueur assez courte mais elle est assez large pour lâcher prise. Un autre revient dans Kohli alors qu’il épaule les bras. Mais le revoici, reculant d’une longueur à un rythme inoffensif autour de la cinquième souche et Kohli dirige un simple à un tiers profond. L’Inde mange cette baleine une bouchée à la fois.



il y a 43 mois 05h48 HAE 44e au total : Inde 175-3 (Kohli 46, Rahane 29) Trop facile pour les Indiens. D’abord Rahane puis Kohli ouvrent le visage à Cummins et ont suffisamment de temps avant de diner un simple jusqu’au tiers profond. Je ne sais pas comment ils résolvent ce problème. Cummins a déplacé sa couverture plus carrée du guichet, ce qui ouvre une brèche du côté extérieur. Il y a un bon pare-chocs pour terminer le parcours et Rahane essaie de se baisser mais laisse sa batte pendre comme un périscope. Le ballon attrape le bord supérieur et vole jusqu’à la jambe fine pour quatre.



il y a 47 min 05h45 HAE « Bonjour Daniel, » Bonjour Tony BlancMerci d’être passé. Cela pourrait être un avant-midi assez stressant et vineux, j’espère que vous nous tiendrez fermement la main tout au long.

Et applaudir plus tard alors que l’Inde le pousse au-delà de la ligne ! » Du vin rouge par cette chaleur ?! Quelqu’un vérifie Tony dans quelques heures. Je serais évanoui après mon deuxième verre. Ne t’inquiète pas. Je t’ai mon pote. On dirait que vous avez prévu une excellente journée.



il y a 48 mois 05h43 HAE 43ème : Inde 169-3 (Kohli 45, Rahane 24) Rahane ouvre le visage et exécute un autre single jusqu’au tiers profond. Je ferais aussi bien de copier cette phrase et de l’avoir en attente. Kohli se tient à environ un demi-pied à l’extérieur de son pli à Boland. Il y a un appel pour le lbw mais il glisse vers le bas de la jambe.



il y a 53 mois 05h39 HAE 42e au total : Inde 168-3 (Kohli 45, Rahane 23) C’est Cummins à Kohli mais le prince du cricket indien pousse une balle montante vers le milieu du guichet et descend facilement de l’autre côté. Un peu mou en ce qui concerne les Aussies. Rahane en tamponne quelques-uns jusqu’au tiers profond, puis garde la frappe avec un simple sur la dernière balle. Il a perfectionné ce tir au cours de ce test. Le terrain semble aussi plat qu’il l’a été au cours des cinq derniers jours. Frapper simplement une bonne longueur ne suffira pas pour l’Australie.



il y a 1h 05h34 HAE 41e : Inde 164-3 (Kohli 44, Rahane 20) Scott Boland est tout de suite dessus. Sonder sur une quatrième ligne de souche autour d’une bonne longueur. Rahane est sur le pied avant et rencontre le ballon avec le milieu de sa batte. Il a l’air solide alors qu’il joue à un mini-jeu avec l’homme à couvert et voit une jeune fille.



il y a 1h 05.29 HAE « Dan, je suppose que Geoff n’est pas disponible parce qu’il a besoin d’une journée pour se remettre de l’épisode de ce matin de Bluey, simplement intitulé Cricket, qui est la meilleure encapsulation du rôle du cricket dans la croissance en Australie que vous verrez jamais, et est probablement le point culminant de la télévision. l’année. Il est absolument incontournable et tous ceux qui lisent devraient le chercher au déjeuner s’ils n’ont pas déjà eu le plaisir sans mélange.” Geoff garde tous ses meilleurs mots pour le rapport final donc tu es coincé avec moi, Eamonn Maloney. Mais en tant que père d’un enfant de deux ans, je vais absolument en prendre note.



il y a 1h 05.27 HAE Que pensez-vous de cela à partir de Shubman Gill? Juste #Bantz ou ligne franchie par un joueur pro ? 🔎🔎🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/pOnHYfgb6L — Shubman Gill (@ShubmanGill) 10 juin 2023



il y a 1h 05.23 HAE Dix minutes à parcourir. Assez de temps pour cueillir les os de la prise controversée d’hier de Cam Green. Le ballon a-t-il touché le sol ? Hé bien oui. Cela signifie-t-il que ce n’était pas une prise légitime ? Pas exactement. Confus? Ne pas s’inquiéter. Geoff Citron explique tout : Malgré la fureur, la prise de Cameron Green ne laisse aucun motif de plainte | Geoff Citron En savoir plus



il y a 1h 05.14 HAE En attendant, je vous recommande vivement cette brillante interview de Usman Khawaja, écrit par Andy Bull. Si vous êtes l’un des sept fans de cricket qui n’aiment pas déjà le frappeur australien, lisez ceci et montez à bord. C’est un vrai bijou. Usman Khawaja : « Je ne serais pas là où je suis maintenant sans ma foi » En savoir plus



il y a 1h 05.12 HAE Si l’Inde réussissait, ce serait l’une des meilleures performances de test. Pour mettre leur tâche en contexte, les cibles de 400 ou plus sont rarement transportées. En fait, seules quatre équipes y sont parvenues en 252 tentatives. Les Australiens de Don Bradman entaillés 404-3 dans le quatrième test des cendres de 1948 grâce au 182 d’Arthur Morris et à un 173 invaincu du Don. 28 ans plus tard, des centaines de Sanil Gavaskar et Gundappa Viswanath ont vu l’Inde atteindre 406-4 contre les Antilles. En 2003, l’ordre inférieur des Antilles les a fait franchir la ligne avec 418-7 contre un Australien attaque de Glenn McGrath, Jason Gillespie et Brett Lee. Et les Australiens étaient du mauvais côté d’une autre poursuite historique quand un siècle d’AB de Villiers a dirigé Afrique du Sud à 414-4 à Perth en 2008.

Mis à jour à 05.12 HAE