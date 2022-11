Finale du championnat des joueurs : Michael van Gerwen produit une finition à neuf fléchettes en route vers le titre de Minehead | Fléchettes Nouvelles

Michael van Gerwen célèbre son chemin vers la victoire lors de la finale du championnat des joueurs Cazoo à Butlins à Minehead

Michael van Gerwen a décroché une finition de neuf fléchettes en battant Rob Cross 11-6 pour décrocher un superbe septième titre de la finale du championnat des joueurs Cazoo dimanche.

Le Néerlandais a remporté un cinquième titre télévisé en 2022 et un troisième triomphe de classement sur la grande scène, avec un autre succès extraordinaire au Butlin’s Minehead Resort.

Van Gerwen a enchaîné ses victoires sur Ryan Meikle, Cameron Menzies et Dimitri Van den Bergh plus tôt dans le week-end avec trois performances stellaires dimanche pour remporter le premier prix de 100 000 £.

Il a en moyenne plus de 100 lors de sa défaite 10-7 en quart de finale contre son compatriote Danny Noppert et d’un succès dominant 11-5 contre Luke Humphries pour réserver sa place en finale.

Là, il a ravi une foule bondée de Butlin avec un sensationnel neuf fléchettes, une vérification de 170 et une finition de 142 sur son chemin pour remporter le titre pour une septième fois en 10 ans.

Résultats de la finale du championnat des joueurs Quarts de finale Jonny Clayton 10-3 Callan Rydz Rob Cross 10-3 Dirk van Duijvenbode Luke Humphries 10-3 Joe Cullen Michael van Gerwen 10-7 Danny Noppert Demi finales Rob Cross 11-7 Jonny Clayton Michael van Gerwen 11-5 Luke Humphries Final Michael van Gerwen 11-6 Rob Cross

Van Gerwen a fondu en larmes en dédiant la victoire à sa fille Zoe et a déclaré: “Ma fille regardait chaque match et a dit ‘Papa, tu rentres à nouveau avec un gros trophée?’.

“J’ai dit que si je gagnais à nouveau le trophée, ce serait à toi, c’est pourquoi je voulais le gagner.

“Je suis ici pour gagner des tournois – j’aime gagner, j’aime jouer sur scène et produire quelque chose de plus, quelque chose de spécial dans une finale comme celle-ci, me donne beaucoup d’énergie.

“C’était un jeu de fléchettes spécial – je pense que nous avons tous les deux bien joué et nous avons dû creuser très profondément, tous les deux.

“J’ai réussi à terminer à neuf flèches et 170 quand cela comptait, mais dans l’ensemble, je pense que Rob Cross a joué un match phénoménal et le match avait tout.

“Je sais que je suis capable de beaucoup plus mais il faut aussi être réaliste et gagner à nouveau ce trophée, pour la septième fois, signifie beaucoup pour moi.”

Le neuf fléchettes de Van Gerwen est venu dans la troisième manche de la finale, ouvrant avec un 177 puis atterrissant un 180 avant de terminer 144 sur un double 12 pour réaliser l’exploit pour la deuxième fois de l’événement.

Il a également produit des jambes de 12 et 11 fléchettes pour se déplacer 6-2, les deux joueurs ayant six fléchettes parfaites dans d’autres jambes lors d’une ouverture lourde au décideur.

Cross avait ouvert la finale avec une jambe de 13 fléchettes et a également affiché deux 14 fléchettes, mais s’est retrouvé 7-3 alors que Van Gerwen a tiré dans un 12 fléchettes – qui comportait deux autres 180 – pour déplacer quatre jambes du titre.

Cross est revenu de la pause avec trois manches successives pour réduire l’écart à une jambe – mais surtout, l’as de Hastings a raté deux fléchettes au double 16 pour égaliser dans la jambe 14.

Van Gerwen est intervenu impitoyablement pour bondir avec une caisse de 170, et en a retiré 70 pour redonner du répit à 9-6 avant de lancer une caisse de 142 et de doubler 16 pour sceller le titre avec style.

Cross a suivi une excellente défaite 10-3 en quart de finale contre Dirk van Duijvenbode, où il a fait une moyenne de plus de 104 et n’a raté que six fléchettes en double, avec une victoire 11-7 en demi-finale contre Jonny Clayton.

Le champion du monde 2018 participait à sa première finale télévisée depuis plus d’un an, mais a dû se contenter du chèque de 50 000 £.

“Ce fut un week-end incroyable, mais c’était la soirée de Michael”, a déclaré Cross. “Mike a été phénoménal.

“Une fois que j’ai commencé à trouver mes marques et à trouver quelques 180, cela aurait pu être un peu différent, mais j’ai raté des occasions et raté des doubles.

“J’ai vraiment apprécié ce week-end et il y a du positif à prendre – je vais passer au Championnat du Monde.”

Humphries a atteint une deuxième demi-finale télévisée consécutive avec une victoire clinique de 10-3 en quart de finale contre Joe Cullen, tandis que Clayton a égalé ce score dans les huit derniers contre Callan Rydz pour continuer sa meilleure course depuis septembre.