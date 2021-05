Finale des barrages de la WBBL: les amitiés mises de côté pour la vedette de dimanche entre les Newcastle Eagles et les Lions de Londres | Actualités du basketball

Kennedy Leonard a récemment été nommé joueur de l’année BJA WBBL. Image: WBBL

L’entraîneur-chef des Newcastle Eagles, Chris Bunten, et le gardien des Lions de Londres, Kennedy Leonard, se connaissent bien, mais les plaisanteries seront mises de côté lorsque le duo se rencontrera lors de la finale des barrages de la WBBL.

Les Eagles de Bunten affrontent les Lions de Londres – et le meneur Leonard – lors de la finale des barrages de la WBBL ce dimanche, en direct sur Sky Sports, mais le couple improbable est de vieux amis de la famille.

Leonard a déclaré: «Nous avons envoyé des messages ces derniers jours. Je lui ai demandé «quel est ton plan de match contre nous?». Et il a dit: ‘Nous devons vous arrêter, Cassie Breen, Shanice Beckford-Norton, Chantel Charles, Stephanie Umeg, Paige Robinson …’ . C’est un tel farceur.

Malgré la camaraderie, quand le bal est basculé dimanche, tout est affaire.

Bunten a montré qu’il savait garder son équipe sur la tâche à accomplir. Les Eagles ont connu des hauts et des bas cette saison, avec deux joueurs partis signer avec des équipes en Europe, et plusieurs blessures ont frappé l’équipe, sans parler des restrictions de Covid-19. Mais il y a quelque chose à propos de cette période de l’année qui excite l’entraîneur.

Les champions de la saison régulière ont été battus trois fois en séries éliminatoires de la WBBL – @varbo_cb est responsable de deux de ces victoires: 2016 F – Northumbrie [2] ré. Chats sauvages [1]

2021 SF – Aigles [7] ré. Soleils [1] – 2017 F ​​- Soleils [3] ré. Chats sauvages [1]#BritishBasketball pic.twitter.com/GlB43m4sEl – Bradley gagne (@BradHoopsfix) 8 mai 2021

Sa capacité à l’activer et à l’éteindre est bonne pour les Eagles, car ils ont pris le temps de célébrer ces grandes victoires récentes avant de se concentrer sur le terrain à temps pour le prochain match. Cela aide également que son joueur vedette soit du même état d’esprit.

«Cela a été vraiment optimiste», a déclaré Alison Gorrell à Sky Sports, après que le gardien ait perdu 22 points, 12 rebonds et 10 passes décisives contre les Sevenoaks Suns en demi-finale.

«Tout le monde est toujours excité, mais cela a un peu diminué car nous sommes à nouveau en mode de mise au point.»

Gorrell est un expert dans l’engagement d’une mentalité de performance. Elle travaille avec des athlètes du monde entier, y compris des joueurs de la NBA et des clients de haut niveau aux États-Unis. Mais les Eagles de Newcastle bénéficient également de son coaching de performance mentale.

Elle a déclaré: «En fin de compte, c’est juste un autre match de basket-ball. C’est toujours cinq contre cinq, rien ne change. Nous n’avons pas la pression sur nous. Londres a une grande équipe avec beaucoup de joueurs et on s’attend à ce qu’ils nous battent. Nous sommes là et nous savons que nous pouvons gagner, mais nous devons sortir avec la mentalité que la pression est sur eux et nous pouvons profiter du moment, et ne pas le construire dans nos têtes, je pense que nous avons une grande chance.

À l’autre bout du terrain, Leonard inculque un état d’esprit positif aux Lions et déclare: «À chaque match que nous avons disputé, nous avons dit qu’il n’y avait aucune pression sur nous». Si vous pensez à la saison dernière, les Lions avaient une fiche de 0 à 16, ils avaient le pire bilan de tous les temps dans la WBBL, alors, vraiment, nous pensons que nous ne sommes pas censés être ici.

Sous un nouveau propriétaire, l’entraîneur-chef de Londres, Mark Clark, a fait appel à Leonard et a légèrement remanié la liste, mais leur succès immédiat cette saison a surpris tout le monde dans l’équipe.

Leonard a déclaré: «Au début de la saison, nous étions 10-0 avant de jouer à Sevenoaks et de perdre. Nous pouvions tous sentir la pression monter sur nous, et depuis, nous avons essayé de nous dire: « il n’y a pas de pression sur nous, nous ne sommes pas censés être ici ». »

Il sera difficile d’éviter la montée de la pression dimanche. Surtout quand on a l’impression que tout le pays est derrière l’histoire de Cendrillon des Eagles venant de la septième tête de série pour battre la deuxième meilleure équipe du championnat, les Leicester Riders, puis enchaîner avec une victoire par derrière sur les Sevenoaks Suns, tête de série.

Les Lions ont leur propre triple-double reine à Leonard, mais son équipe est plus profonde que les Eagles.

Pendant le championnat, Londres a joué 11 joueurs de plus d’une moyenne de 10 minutes par match. Cette rotation a été raccourcie à sept joueurs dans les play-offs, avec Ines Goryanova en moyenne 9,8 minutes et deux points par match, mais les Eagles n’ont pu aller plus loin que six dans leurs deux matches de barrage jusqu’à présent.

Leonard a déclaré: «Nous sommes une équipe qui aime courir et la pousser, donc si nous pouvons les maintenir et les fatiguer, alors j’espère qu’ils seront gazés à la fin du troisième ou du quatrième quart-temps.

«Ce que je préfère, c’est obtenir une aide – je préfère obtenir 50 passes plutôt que n’importe quel point. Steph a attrapé une passe dans un match l’autre jour et ça lui a presque cassé le nez parce que je lui ai jeté si fort – au moins elle l’a attrapée et a fait le lay-up. Mais j’ai besoin d’eux autant qu’ils ont besoin de moi.

Basketball britannique en direct Vivre de

Environ 30% du score de Londres provient de la transition, mais les Eagles sont prêts pour cela. Gorrell a déclaré: «Nous allons devoir dicter un peu le tempo, mais en réalité, il s’agit de prendre des décisions intelligentes. Londres est vraiment douée pour capitaliser sur des équipes qui prennent des coups rapides, ou pas les meilleurs coups, ou des chiffres d’affaires précoces, et elles exécutent toujours en transition.

«La plupart du temps, vous pensez: ‘eh bien, nous pouvons nous permettre un ou deux tirs manqués’, mais Londres capitalisera là-dessus. Nous devrons être vraiment intelligents en ce qui concerne le moment où nous devrions essayer de nous présenter en transition contre eux ou quand nous devrions ralentir et nous assurer qu’ils ne sont pas en mesure de nous faire monter et descendre. Ils ont une équipe solide, nous devrons donc gérer cela. «

Une façon de s’en sortir est d’avoir les services d’Orieoma Chukwu-Etu, qui revient de quelques matchs en raison d’une commotion cérébrale.

Avoir une septième paire de jambes fiables pour que Bunten puisse reposer son top six stratégiquement pourrait faire la différence.

L’entraîneur a déclaré: «Comme tout entraîneur vous le dira, nous examinerons les armes qui peuvent nous blesser et comment ils ont marqué. Soixante points sur les 81 en moyenne entrent dans la peinture. Nous ne pouvons pas laisser Cassie Breen obtenir le rythme de la ligne des trois points, et Kennedy est sans doute MVP et un passeur incroyable.

« Fait intéressant, quand nous l’avons jouée, nous l’avons maintenue à huit et neuf passes, ce qui serait bien pour n’importe quel autre joueur de n’importe quelle autre équipe, mais ses vues sont beaucoup plus élevées, donc nous devons regarder cela. Abby Lowe sera jumelée avec elle, mais en dehors de cela, ce ne sont que nos principes.

Avec une stratégie solide qui a fonctionné dans le passé et la concentration mentale que Gorrell apporte à une équipe, Bunten prépare quelque chose de bien pour ses Eagles. Et avec Leonard offrant tout pour ses coéquipiers Lions, elle pourrait bien emmener les Lions de la pire équipe de la WBBL à remporter la finale des barrages en une saison.

Les finales des barrages de la BBL et de la WBBL auront lieu à la Morningside Arena de Leicester le dimanche 16 mai, à nouveau en direct sur Sky Sports.