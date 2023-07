Finale de Wimbledon en direct : Djokovic mène 3-0 après avoir battu Alcaraz tôt

Wimbledon 2023, Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, mises à jour en direct de la finale du simple messieurs : L’affrontement au sommet entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz en simple messieurs à Wimbledon 2023 est en cours au Centre Court de Londres. Djokovic tente d’égaler le record de huit titres de Roger Federer au All England Club et d’égaler la marque de tous les temps de Margaret Court de 24 couronnes du Grand Chelem. Pendant ce temps, Alcaraz vise son premier Wimbledon et son deuxième titre du Grand Chelem.

Voici les mises à jour en direct de Wimebledon 2023, finale du simple messieurs entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic :