Gwen Stefani a finalement gagné.

Carter Rubin a été couronnée championne de la saison 19 de « The Voice » lors de la finale de mardi, donnant à Stefani sa première victoire à sa cinquième saison en tant qu’entraîneur. (Elle a servi comme coach sur les saisons 7, 9, 12 et 17.)

« Blake a gagné la saison dernière, mais je suis de retour cette saison et je vais gagner », a déclaré Stefani lors de la première de la saison, après avoir remplacé Nick Jonas. Et elle ne mentait pas. Désolé, Blake.

Le natif de Long Island, New York, âgé de 15 ans, est devenu le plus jeune homme vainqueur de l’histoire. Rubin a dit un jour qu’il «aurait été content du tour de chaise», mais maintenant il a un brillant trophée «Voice».

Quand son nom a été appelé, un Rubin sans voix enfouit son visage dans ses mains alors que des confettis se déversaient sur la scène. Une Stefani triomphante a rejoint son champion tout en criant à plusieurs reprises: « Vous avez gagné! » Rubin secoua la tête avec incrédulité.

Stefani voulait visiblement partager le moment et embrasser Rubin. On pouvait l’entendre demander: « Je ne peux pas le serrer dans mes bras? » Mais en raison des directives COVID-19, le couple a dû maintenir une distance sociale même pendant la fête.

« Nous essayons de comprendre ce qui se passe en ce moment et nous ne sommes même pas censés être proches les uns des autres », a déclaré Stefani dans un Twitter vidéo avec Rubin après.

Finale de ‘The Voice’, première partie: Carter Rubin, Jim Ranger, le reste du Final Five chantent pour la couronne. Qui va gagner?

Rubin a commencé son voyage «Voice» à 14 ans. Il a obtenu deux tours de chaise de Stefani et John Legend lors de son interprétation percutante de «Before You Go» de Lewis Capaldi.

«Vous ne ressemblez pas à votre voix… Je ne peux pas croire ce que je vois et entends en ce moment», a déclaré Stefani lors des auditions à l’aveugle. «Mon fils a 14 ans, donc je peux être une maman pour toi parce que je suis une maman.»

Stefani a assumé ce rôle pour Rubin tout au long de la compétition et a été amenée aux larmes à plusieurs reprises par son nouveau petit. Mardi, Rubin a déclaré à Stefani: « Non seulement vous êtes un entraîneur phénoménal, vous êtes un humain phénoménal… c’est un rêve devenu réalité de travailler avec vous. »

« Vous êtes si spécial en tant qu’être humain. J’ai adoré apprendre à vous connaître. Vous êtes inspirant. Merci de m’avoir choisi », lui dit Stefani.

Shelton a qualifié cette saison de « spéciale » car il y avait des doutes sur la possibilité que la compétition NBC puisse se poursuivre au milieu de la pandémie de coronavirus.

« Il y a quelques mois à peine, nous n’étions même pas sûrs de pouvoir avoir une saison », a déclaré Shelton. « Et maintenant pour voir que nous avons pu faire ça. Je n’ai pas l’impression que nous avons manqué quoi que ce soit, en dehors du public du studio. »

Le public en personne avait peut-être disparu, mais le talent ne l’était pas. Et après une saison sans précédent criblée de restrictions COVID-19 – y compris la sortie brusque de Ryan Gallagher pour des protocoles présumés violés – et de distanciation sociale, les résultats sont là.

Et cela se résumait à Team Shelton contre Team Stefani. « Être une mouche sur le mur à l’after party », a plaisanté Daly après la révélation de la finale.

Lorsque les votes ont été comptés, Jim Ranger (Team Shelton) a terminé à la deuxième place; Ian Flanigan (Team Shelton) est arrivé troisième; Desz (Team Kelly Clarkson) quatrième; John Holiday (Team Legend) est cinquième.

« Félicitations pour la victoire @gwenstefani! Je vais laisser celle-ci glisser! » Shelton tweeté ensuite. « @carterjrubin … si quelqu’un bat #TeamBlake, je suis content que ce soit vous !!!! »

‘La voix’: Après une révélation choquante du Top 5, l’équipe de Blake Shelton a l’avantage

Plus:Après une sortie brusque de « The Voice », le manager de Ryan Gallagher nie avoir violé les protocoles COVID

La finale de la saison de deux heures ressemblait à un concert, avec plus d’une douzaine de performances invitées et des duos d’après-compétition avec le Top 5 et leurs entraîneurs.

Desz a regardé à la maison à côté de Clarkson sur une interprétation puissante de « I’m Every Woman » de Chaka Khan. Le duo dégageait confiance et puissance vocale dans des jupes en tulle assorties.

« Le meilleur cadeau de Noël que je reçois, vous tous, c’est de pouvoir chanter avec Desz », a déclaré Clarkson.

Les Johns (Legend and Holiday) ont fait équipe sur « une chanson de guérison », « Bridge over Troubled Water » de Simon & Garfunkel. Ils ont chanté derrière leurs pianos respectifs pendant le beau duo, méritant une ovation debout du reste des entraîneurs.

Shelton avait une double tâche mardi avec deux finalistes. Il a abordé «Mammas Don’t Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys» de Waylon Jennings avec Flanigan. Le cow-boy s’est ensuite associé à Ranger sur « Streets of Bakersfield » de Dwight Yoakam & Buck Owens, la ville natale de Ranger en Californie.

« J’ai en quelque sorte pris la décision de ne faire que des duos avec Gwen Stefani, donc je fais une énorme exception ici pour vous deux », a plaisanté Shelton.

Stefani semble être sur une page différente de celle de son fiancé parce qu’elle a interprété leur duo « You Make It Feel Like Christmas », sans Shelton. Rubin a rempli les bottes de cowboy de Shelton sur le single de Noël.

Mais la vraie star de la série était la tenue fantaisiste inspirée des vacances de Stefani. « Gwen, ta robe est meilleure que l’arbre de ma maison, » dit Daly.

Le Top 20 a débuté la finale avec une performance festive de «Rockin ‘Around the Christmas Tree» de Brenda Lee, avec des rennes rouges, des lumières de Noël et un arbre de Noël géant.

Tyler Hubbard de Nelly et Florida Georgia Line a illuminé la scène avec leur chanson à succès « Lil Bit ». Capaldi a interprété son single « Before You Go » (la même chanson avec laquelle Rubin a auditionné lors des Blind Auditions).

24kGoldn et Iann Dior ont apporté un spectacle de lumière vibrant sur scène avec leur chanson « Mood ». Lauren Daigle a interprété son méga hit « You Say » et JP Saxe et Julia Michaels ont chanté « If the World Was Ending », nominé aux Grammy Awards. (Michaels a servi de conseiller pour l’équipe Stefani pendant les batailles.)

Jason Derulo a rejoint l’émission en direct virtuellement depuis son Winter Wonderland à Los Angeles pour une performance de «Take You Dancing» et «Savage Love». Dan + Shay a rejoint le backlot d’Universal Studios pour «Take Me Home For Christmas».

Keith Urban et Pink se sont également associés pour une performance à distance de « One Too Many ».