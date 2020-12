C’est aux cinq derniers.

Après une saison sans précédent criblée de restrictions COVID-19 et de distanciation sociale, « The Voice » est à une nuit de couronner son nouveau champion.

« Je suis un peu triste. C’est une saison entière maintenant, et je n’ai pas été en mesure de vous donner un câlin », a déclaré Blake Shelton à son finaliste Ian Flanigan. « Quand COVID sera terminé, je vais voler où que vous soyez et je vais vous faire un gros câlin. »

La seule chose qui a séparé l’un des cinq meilleurs finalistes – Carter Rubin, 15 ans; Desz, 30 ans; Flanigan, 30 ans; John Holiday, 35 ans; et Jim Ranger, 38 ans – après avoir hissé le trophée « The Voice », deux dernières performances ont eu lieu lundi.

Chaque artiste a été chargé d’interpréter une reprise et une chanson originale. Chaque entraîneur est représenté dans la finale, mais Shelton a un léger avantage avec deux finalistes, par rapport au chanteur solo de Kelly Clarkson, John Legend et Gwen Stefani.

Voici ce qui s’est passé lors de la finale de lundi:

Carter Rubin de l’équipe Stefani

Le natif de Long Island, New York, qui a reçu un tour de deux chaises aux Blind Auditions, a lancé le spectacle avec une performance émouvante de « The Climb » de Miley Cyrus pour représenter son parcours dans la série.

« Vous êtes si spécial et si doué et si naturel. Je suis tellement heureux d’être votre entraîneur », a déclaré Stefani. Blake Shelton a ajouté: « Même si je suis censé être votre concurrent … je suis fan. »

Rubin a dit qu’il pouvait s’identifier à sa chanson originale « Up From Here », parce que « nous avons tous des hauts et des bas dans notre vie ». (« Tant que nous descendons ensemble, nous pouvons nous rattraper d’ici. »)

« Je ne pense pas que l’Amérique comprenne … avoir 15 ans et être incroyablement calme et cool », a déclaré Stefani. « Merci de me faire confiance. Vous êtes une personne magnifique, à l’intérieur comme à l’extérieur. »

Équipe Clarkson’s Desz

Le natif de Houston, un tour de quatre chaises, a emmené tout le monde à l’église sur sa chanson originale «Holy Ground». La légende a déclaré qu’elle « avait invoqué cette énergie sacrée » avec sa chanson puissante qui parlait de l’année difficile de 2020. (« Ce n’est pas la fin du monde, mais on en a vraiment envie. »)

Cela a laissé Clarkson en larmes.

« J’avais besoin de cette chanson, » dit une Clarkson émue, essayant de retrouver son calme. « Vous avez fait une si belle chose, mais tout le monde a besoin de ce message maintenant. »

Clarkson a appelé Desz « sans conteste le plus grand chanteur avec qui j’ai travaillé sur ce spectacle ». Desz a répondu: « J’ai l’impression d’avoir gagné quand tu as tourné ta chaise. »

Desz voulait le changer sur sa couverture. Elle a puisé dans son côté «émotionnel» et «vulnérable» sur le classique rock «Landslide» de Fleetwood Mac.

« Elle a en fait choisi cette chanson », a expliqué Clarkson. « Je vais être honnête avec vous, je me suis dit » Quoi? « » Mais Desz a gagné tous les entraîneurs avec son interprétation « Desz-ified ».

« Je ne pleure plus, j’ai compartimenté tous les sentiments », a déclaré Clarkson. «Vous faites des choses vocales que personne de ma connaissance ne peut faire… Ce sont toutes les choses que je désire être en tant que chanteur et honnête envers Dieu n’atteindront jamais.

Clarkson a assuré à ses finalistes que malgré les résultats de demain, « sachez simplement que vous avez chanté vos fesses sur cette scène ».

John Holiday de la légende de l’équipe

Le natif de Rosenberg, au Texas, un tour de trois chaises, a déclaré que sa chanson originale « Where Do We Go » a été inspirée par ses nouveaux fans. (« Sentant votre Fahrenheit, je n’ai jamais été aussi vivant. »)

« Le Fahrenheit de l’amour que les fans me donnent, je ne veux pas que ça disparaisse », a déclaré Holiday. « Alors, où allons-nous? Nous ne faisons que monter. »

Clarkson a déclaré qu’elle avait été impressionnée par les «poumons Céline Dion» de Holiday.

« Vous avez été si polyvalent lors de cette compétition », a déclaré Legend. « C’est magique de voir toutes les choses que vous pouvez faire. »

Le voyage « Voice » de Holiday a bouclé la boucle lors de sa dernière représentation. Le chanteur formé à l’opéra a déclaré avoir vu un « halo » sur Legend lorsque le chanteur de « Wild » s’est tourné pour lui pendant les auditions à l’aveugle. Il a clôturé sa course sur la série avec « Halo » de Beyoncé.

« Il n’y a personne comme toi, » dit Legend. « Vous continuez à montrer à l’Amérique plus de vous-même chaque semaine. Vous vous mettez ici chaque semaine. »

Ian Flanigan de l’équipe Shelton

Le natif de Saugerties, à New York, qui n’a obtenu qu’un tour de chaise, a affronté un classique du country: « In Color » de Jamey Johnson. Il s’est produit sur une scène couverte de photos de famille en noir et blanc. (« Une image vaut mille mots, mais vous ne pouvez pas voir ce que ces nuances de gris couvrent. »)

La légende a applaudi le «caractère distinctif de Flanigan qui est dans votre voix».

« Je ne sais pas si Ian est du passé ou du futur », a déclaré Shelton. « Il n’y a jamais eu personne qui ressemble à toi, mec. »

La chanson originale de Flanigan « Never Learn » est un hommage à tous les parents.

«En tant que parent, c’est exactement ce que vous ressentez quand vous avez un enfant à venir», a expliqué Flanigan. « Vous pouvez leur montrer toutes les parties du monde, mais vous espérez juste qu’ils ne connaîtront jamais les parties difficiles de tout cela. »

Flanigan a chanté: « Je peux vous apprendre comment ce monde cruel tourne, mais j’espère que vous n’apprendrez jamais. »

Shelton a qualifié sa voix de «monstre amical».

Jim Ranger de l’équipe Shelton

Le pasteur de Bakersfield, en Californie, qui a reçu trois tours de chaise, l’a ralenti sur sa chanson originale, « Last ». Ranger a déclaré que cela lui rappelait son voyage matrimonial avec sa femme. (« Il y aura des jours de pluie mais n’oubliez pas de rire. C’est comme ça que vous faites durer. »)

«Je suis marié depuis 18 ans», a déclaré Ranger. « J’ai l’impression que (la chanson) capture cette idée de la faire fonctionner quoi qu’il arrive. »

Shelton, qui est fiancé à son collègue entraîneur « Voice » Stefani, écoutait attentivement: « C’est presque comme si vous me donniez des conseils ici … maintenant je sais comment faire durer. »

Selon la légende, «le cœur de Ranger passe par tout ce que vous chantez et tout ce que vous faites».

Ranger a clôturé le spectacle avec la version de Joe Cocker de «Avec un peu d’aide de mes amis» des Beatles. C’était de loin la performance la plus captivante de la soirée.

«C’était votre meilleure performance dans cette émission», a déclaré Clarkson. C’était comme si ça aurait pu être ton original… Une façon de vivre ta meilleure vie finale. «

Shelton a déclaré qu’il « avait bien chronométré ».

Le vainqueur de la saison 19 de « The Voice » sera révélé lors de la finale de deux heures de mardi (8 EDT / PDT).