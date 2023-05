Finale de succession : qui triomphera lors de la dernière sortie des Roys ? Regardez en direct – en direct

Étant donné qu’aller dormir comme une personne normale ne semble pas être votre truc, il peut être utile de souligner que Sky diffuse également simultanément la finale de Barry à 3h40. Comme Succession, Barry est l’un des meilleurs spectacles de la dernière décennie. Contrairement à Succession, il se précipitait vers une conclusion traditionnelle identifiable à la fin de l’épisode précédent. Faut-il rester éveillé et le regarder ? Oui. Dois-je rester éveillé et le bloguer en direct ? Absolument pas.

Et beaucoup beaucoup (beaucoup, beaucoup) plus. Creusez pendant que vous le pouvez encore.

On a un morceau sur les habits de Succession !

Une petite chose avant de commencer : souhaitez-vous lire une partie de la couverture récente et étendue de The Guardian sur la succession ? Oh super.

il y a 47 min 20h00 HAE

Bonjour les Américains et/ou les Britanniques avec un contrôle des impulsions exceptionnellement faible. Bienvenue sur le blog en direct de The Guardian sur la finale de la série Succession. Depuis le premier épisode diffusé en juin 2018, le monde est saisi par les machinations toxiques de la famille Roy, et aujourd’hui, nous allons enfin voir comment le voyage se termine.

L’une des deux choses est susceptible de se produire lors de la finale extra-longue de 90 minutes de ce soir. Tout d’abord, nous aurons une fin belle, choquante et définitive au spectacle. L’un des frères et sœurs Roy – ou peut-être aucun d’entre eux ! Ou peut-être Greg ! – s’imposera comme le véritable successeur de Logan Roy. Il y aura des larmes. Il y aura de l’angoisse. Il pourrait y avoir la mort d’un personnage majeur. Qui sait?

L’autre chose qui pourrait arriver est, eh bien, rien. Au cours de ses quatre saisons, Succession a clairement indiqué que, malgré ce que ces personnages pourraient penser, cela n’a jamais été une émission sur la prise de pouvoir. Il s’agit de la façon dont le pouvoir corrompt, de la façon dont les dynasties héréditaires sont vouées à être finies, de la mesure dans laquelle une vie peut être ruinée par des parents abusifs et négligents, de la façon dont le citron La Croix fait un bain oculaire particulièrement médiocre. Ces personnages étaient follement foirés bien avant que nous les rencontrions, et ils resteront follement foutus après notre départ. Il y a une chance que cet épisode de Succession soit simplement notre fin, non le fin.

Néanmoins, nous voici, à 1h du matin un dimanche soir, plus fatigués que Tom Wambsgans se préparant pour une élection générale, s’apprêtant à diviser notre attention en regardant une émission qui en exige généralement tout. Un mot d’avertissement : ce blog en direct pourrait tourner horriblement, horriblement mal. Si c’est le cas, je m’en excuse par avance. Quoi qu’il en soit, je serai ici à partir de 2 heures du matin pour bloguer en direct l’épisode au fur et à mesure. Et, pour paraphraser un grand homme : merci de rester, vous les piétons fouineurs.