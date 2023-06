Finale de Roland-Garros en direct: Djokovic Levels marque contre Ruud dans le 1er set

Novak Djokovic contre Casper Ruud en direct, finale masculine de Roland-Garros 2023: La finale du simple masculin entre Novak Djokovic et Casper Ruud est en cours. Ruud a remporté le premier match avant de briser Djokovic lors du deuxième match pour prendre une avance de 2-0 au premier set. Djokovic a rebondi et les scores sont actuellement égalisés. Djokovic a atteint sa septième finale de Roland Garros dans des circonstances dramatiques vendredi lorsque le numéro un mondial Carlos Alcaraz a subi des crampes et des tensions « dans tout le corps » qui ont torpillé son défi. En revanche, la star du tennis norvégien Ruud a battu Alexander Zverev 6-3, 6-4, 6-0 en demi-finale.

Voici les mises à jour en direct de la finale du simple masculin de Roland-Garros 2023 entre Novak Djokovic et Casper Ruud :