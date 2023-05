Finale de Premiership Rugby entre les Saracens et Sale interrompue par les manifestants de Just Stop Oil | Actualités du rugby à XV

Dernières nouvelles

La finale de Premiership Rugby de samedi entre les Saracens et les Sale Sharks a été interrompue par des manifestants de Just Stop Oil.

Deux individus ont jeté de la peinture orange sur le sol environ 20 minutes après le début du match à Twickenham avant d’être retirés du terrain par les stewards.

Il s’agissait du dernier exemple de personnes associées à Just Stop Oil mettant en pause des événements sportifs, à la suite d’événements similaires lors du récent championnat du monde de snooker à Sheffield et d’un match de football de Premier League entre Everton et Newcastle United à Goodison Park l’année dernière.

Plus à venir.

