Finale de Masked Dancer : tous les indices avant la grande finale de samedi soir…

THE Masked Dancer, et la série Singer dont elle est issue, a donné aux téléspectateurs une autre chance de deviner les célébrités derrière les costumes fous de la série.

La présentatrice Davina dit que malgré une semaine d’indices sur lesquels s’appuyer, il ne sera pas facile de déterminer les finalistes de ce soir.

Le spectacle jusqu’à présent…

ZIP – Howard Donald (1/4)

Toujours le meilleur déménageur de Take That, et le premier choix ici.

Lave-auto – Louis Smith (1/10)

Les téléspectateurs sont sûrs que le moteur est l’ancien gymnaste olympique.

Écureuil – Maisie Smith (10/11)

Les fans pensent que c’est la star du savon, fraîchement impressionnée par Strictly.

Épouvantail – Tamsin Outhwaite (1/3)

Serait-ce la beauté d’EastEnders qui se cache en dessous ?

Grenouille – Kelly Brook

La légende du mannequinat n’est plus un favori.

Knickerbocker Glory – Craig Revel Horwood (1/7)

Juger strictement est la supposition.

Lama

L’ancienne fêtarde Zoe Ball a captivé le public, mais pas assez pour l’empêcher de se faire prendre.

Beagle

Christopher Dean a toujours les mouvements, mais le patineur a eu froid aux yeux du jury.

Poulet en caoutchouc

Le sauteur à ski Eddie the Eagle a déclaré que jouer était plus effrayant que de faire ses célèbres sauts.

Betterave

Malgré sa renommée en tant que danseuse burlesque de haut niveau, les routines de Dita Von Teese n’ont pas impressionné.

Flamant

La pop star Louise Redknapp a excellé dans Strictly mais a été le deuxième visage célèbre à quitter la série.

Vipère

Les mouvements de diversité du danseur professionnel Jordan Banjo n’ont pas impressionné et il était le premier à sortir du studio.