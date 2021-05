Finale de l’UEFA Champions League entre Manchester City et Chelsea transférée d’Istanbul à Porto

L’UEFA a annoncé que la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea, prévue le samedi 29 mai, a été transférée d’Istanbul au Portugal.

De plus, le Portugal étant sur la liste verte des voyageurs du Royaume-Uni, 6000 fans de chaque club seraient autorisés à l’intérieur de l’Estádio do Dragão.

« La finale de l’UEFA Champions League entre le Manchester City FC et le Chelsea FC aura lieu à l’Estádio do Dragão de Porto le 29 mai 2021, suite à une offre d’organiser le match par la FA portugaise (FPF) et les autorités portugaises. » Déclaration de l’UEFA lis.

La finale devait initialement avoir lieu au stade Atatürk d’Istanbul mais, suite à la décision du gouvernement britannique de placer la Turquie sur sa liste rouge des destinations de voyage COVID-19, organiser la finale là-bas aurait signifié qu’aucun des supporters nationaux du club ne le ferait. être en mesure de se rendre au jeu. Après un an de blocage des supporters dans les stades, l’UEFA a estimé que tout devait être fait pour que les supporters des deux équipes finalistes puissent y assister. «

« L’UEFA a discuté du transfert du match en Angleterre mais, malgré les efforts exhaustifs de la Fédération de football et des autorités, il n’a pas été possible d’obtenir les exemptions nécessaires des dispositions de quarantaine britanniques », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, annonçant la décision, le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, a déclaré: «Je pense que nous pouvons tous convenir que nous espérons ne jamais vivre une année comme celle que nous venons de vivre.

«Les fans ont dû souffrir plus de 12 mois sans pouvoir voir leurs équipes en direct et atteindre une finale de Ligue des champions est le summum du football de club.

«Priver ces supporters de la chance de voir le match en personne n’était pas une option et je me réjouis que ce compromis ait été trouvé.

« Après l’année que les fans ont endurée, il n’est pas normal qu’ils n’aient pas la chance de regarder leurs équipes dans le plus grand match de la saison. »

