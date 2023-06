Finale de l’UEFA Champions League EN DIRECT : Manchester City affronte l’Inter Milan

Mises à jour en direct de la finale de l’UEFA Champions League 2023, Manchester City vs Inter Milan : Manchester City cherche à réaliser le triplé illusoire en affrontant l’Inter Milan lors de la finale de l’UEFA Champions League 2023 dimanche. City a déjà remporté les titres de Premier League et de FA Cup et est sur le point de devenir la deuxième équipe après Manchester United (1999) à réaliser cet exploit illusoire. L’Inter Milan, en revanche, a eu un parcours difficile vers la finale et cherchera à arrêter le mastodonte Pep Guardiola.

Onze de départ de Manchester City :Ederson, Akanji, Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish, Haaland.

Sous-titres :Walker, Phillips, Laporte, Ortega, Alvarez, Gomez, Mahrez, Perrone, Carson, Foden, Palmer, Lewis.

Onze de départ de l’Inter Milan :Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Martinez.

Sous-titres :Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, Cordaz, Mkhitaryan, D’Ambrosio, Skriniar, Lukaku, Handanovic.

Voici les mises à jour en direct de la finale de l’UEFA Champions League 2023 entre Manchester City et l’Inter Milan –