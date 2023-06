Finale de l’Open de France en direct : Muchova remporte le 2e set contre Swiatek, match nul 1-1

Finale de l’Open de France 2023, Swiatek vs Muchova Mises à jour en direct: La championne en titre Iga Swiatek a perdu le deuxième set 5-7 après avoir remporté le premier set 6-2 contre Karolina Muchova lors de la finale du simple féminin de Roland-Garros 2023 au Court Philippe-Chatrier. La numéro un mondiale Swiatek, qui n’a pas encore perdu un set à Roland Garros cette année, est candidate à une troisième couronne de Roland Garros en quatre ans et à un quatrième titre du Grand Chelem après sa victoire à l’US Open 2022. Justine Henin a été la dernière femme à remporter des titres consécutifs à Roland-Garros lorsqu’elle a remporté son troisième d’affilée et son quatrième au total en 2007. Swiatek sera la grande favorite, mais Muchova a remporté les cinq matchs de sa carrière contre des joueurs. dans les trois premiers – quatre d’entre eux au Grand Chelem.

Voici les mises à jour en direct de la finale de Roland-Garros 2023 entre Iga Swiatek et Karolina Muchova :