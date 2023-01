Finale de l’Open d’Australie en direct : le temps presse pour Sania-Bopanna dans le 2e set

Open d’Australie 2023, Finale Double Mixte EN DIRECT :Sania Mirza et Rohan Bopanna perdent le premier set 6-6 (2-7) contre la paire brésilienne Luisa Stefani/Rafael Matos lors de la finale du double mixte de l’Open d’Australie. Sania Mirza a remporté trois titres du Grand Chelem en double féminin et autant en double mixte au cours de sa carrière, tandis que Bopanna a remporté un titre du Grand Chelem en double mixte. La paire indienne non classée de Sania et Bopanna a éliminé les troisièmes têtes de série Desirae Krawczyk et Neal Skupski 7-6 (5), 6-7 (5), 10-6 en demi-finale de l’Open d’Australie 2023. La paire avait reçu une victoire dans leur match de quart de finale.

Voici les mises à jour en direct de la finale du double mixte de l’Open d’Australie 2023 directement depuis la Rod Laver Arena, Melbourne :