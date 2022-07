Finale de l’Euro féminin 2022 : l’Angleterre bat l’Allemagne 2-1

LONDRES –

L’Angleterre a battu l’Allemagne 2-1 en finale du Championnat d’Europe après prolongation dimanche pour remporter son premier titre majeur de football féminin.

Chloe Kelly a marqué le but de la victoire sur un rebond dans la seconde moitié du temps supplémentaire après que l’Allemagne n’ait pas réussi à dégager un corner. Le match s’était terminé 1-1 après 90 minutes.

Ella Toone s’est accrochée à une longue passe de Keira Walsh pour se placer derrière la défense allemande à la 62e minute et a habilement envoyé un tir lobé sur la gardienne Merle Frohms et dans le filet pour le premier but.

Le but de Toone, six minutes après son entrée dans le match depuis le banc, a déclenché des célébrations parmi la foule de 87 000 personnes au stade de Wembley alors que la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman – l’entraîneur gagnant avec les Pays-Bas en 2017 – a levé les deux bras de joie.

Face à sa première défaite en neuf finales européennes, l’Allemagne s’est rapprochée lorsque Lea Schuller a frappé le poteau, puis a égalisé le score à la 79e lorsque Lina Magull a frappé un centre bas devant la gardienne anglaise Mary Earps, prolongeant le match.

L’Allemagne était privée de sa capitaine Alexandra Popp, la meilleure buteuse de l’équipe avec six buts, après avoir signalé un problème musculaire lors de l’échauffement. Elle a été remplacée dans l’alignement par Schuller tandis que Svenja Huth a pris la relève en tant que capitaine.