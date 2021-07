Finale de l’Euro 2020 : Italie vs Angleterre – heure du coup d’envoi, fans, arbitre, billets | Actualités footballistiques

C’est l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 – voici tout ce que vous devez savoir sur la pièce maîtresse du tournoi alors que l’équipe de Gareth Southgate vise la gloire.

Quand est la finale de l’Euro 2020 et à quelle heure est le coup d’envoi ?

La finale de l’Euro 2020 aura lieu au stade de Wembley le dimanche 11 juillet.

Le coup d’envoi est à 20 heures, heure du Royaume-Uni.

Combien de fans seront à Wembley ?

Wembley ne sera pas à pleine capacité, même pas pour la finale.

Le gouvernement n’explore pas actuellement l’option d’augmenter la fréquentation autorisée dimanche, ce qui signifie qu’elle sera plafonnée à 60 000, selon la demi-finale.

La FA italienne s’est arrangée pour qu’un maximum de 1 000 supporters se rendent à Londres pour la pièce maîtresse.

Les fans ne pourront voyager que sur des voyages organisés sur des vols charters et tous les voyageurs devront respecter une « bulle de sécurité » – ce qui signifie que les billets pour ceux qui arrivent d’Italie seront dans la même section du stade.

Ces voyageurs ne sont pas autorisés à rester au Royaume-Uni plus de 12 heures et, à leur retour, doivent s’isoler pendant cinq jours avant de passer un autre test de coronavirus à la fin de cette période.

Image:

Les fans anglais célèbrent devant Wembley



Reste-t-il des billets ?

Bonne chance pour en avoir un…

Tous les billets restitués pour la finale seront disponibles à l’achat sur le site officiel de l’UEFA.

Au moment de la rédaction, il n’y avait pas de billets disponibles sur le site officiel.

Des billets sont vendus pour des chiffres astronomiques sur des sites Web de revente. Les billets les plus chers pour le match de dimanche sur eBay étaient de 15 000 £ pour une paire – comme l’a vu Sky News. Ceci malgré les tentatives de l’UEFA de réprimer les vendeurs de billets.

Si vous faites partie des 60 000 participants, comptez-vous très chanceux.

Qui est l’arbitre ?

Le Néerlandais Bjorn Kuipers sera l’homme du milieu à Wembley.

Kuipers était l’arbitre la dernière fois que l’Angleterre a affronté l’Italie lors d’un tournoi majeur, l’équipe de Roy Hodgson s’étant inclinée 2-1 lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil.

Kuipers a arbitré deux matches de la phase de groupes de l’Euro 2020 – Danemark contre Belgique et Slovaquie contre Espagne – ainsi que le quart de finale entre la République tchèque et le Danemark. Il a également été nommé quatrième officiel du match de la phase de groupes entre l’Angleterre et la Croatie.

Le joueur de 48 ans sera rejoint lors de la finale de dimanche par les assistants néerlandais Sander van Roekel et Erwin Zeinstra, tandis que Carlos Del Cerro Grande (Espagne) sera le quatrième officiel.

Le rôle d’arbitre assistant vidéo (VAR) a été attribué à Bastian Dankert (Allemagne).

Que gagne le vainqueur de l’Euro 2020 ?

Soit Harry Kane et Giorgio Chiellini profiteront d’un moment fort en carrière lorsqu’ils hisseront la Coupe Henri Delaunay à Wembley.

Les vainqueurs reçoivent également 40 médailles d’or – et les finalistes 40 médailles d’argent – à distribuer aux joueurs et au staff. Chaque équipe du tournoi final recevra une plaque commémorative dédiée.

Y aura-t-il une parade de la victoire si l’Angleterre gagne ?

Downing Street a déclaré qu’il organiserait des célébrations telles qu’un défilé de la victoire pour l’équipe d’Angleterre « en temps voulu ».

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « Je ne veux pas anticiper le résultat du match de dimanche. Nous voulons clairement que l’Angleterre aille jusqu’au bout et remporte la finale, puis nous exposerons nos plans en temps voulu.

« Nous espérons que, lorsque l’Angleterre gagnera, nous exposerons nos plans. »

Image:

John Stones et Harry Maguire célèbrent leur victoire contre le Danemark



Qu’est-ce que tout ça à propos d’un jour férié ?

Boris Johnson a refusé d’exclure la perspective d’un jour férié d’urgence si l’Angleterre remportait l’Euro 2020 dimanche.

Le Premier ministre a subi des pressions pour envisager un jour de congé unique au cas où les Trois Lions remporteraient le tournoi.

Les appels au congé du lundi se sont intensifiés, avec plus de 100 000 signatures sur une pétition hébergée sur le site Internet du Parlement.

Statistiques de match et présages

Il s’agit de la 10e finale d’un tournoi majeur de l’Italie (6 Coupes du monde, 4 euros), seule l’Allemagne (14) ayant joué plus parmi les nations européennes. L’Italie a remporté le Championnat d’Europe en 1968, mais a perdu ses deux dernières apparitions dans la compétition (2000 et 2012).

Il s’agira de la toute première apparition de l’Angleterre en finale d’un Championnat d’Europe et de sa première en finale d’un tournoi majeur depuis sa victoire en Coupe du monde 1966. C’est le plus long écart entre les finales majeures (Coupe du monde/Euros) pour une nation européenne (55 ans).

L’Italie a terminé deuxième du Championnat d’Europe à deux reprises, perdant contre la France en 2000 et l’Espagne en 2012. Seules l’Allemagne et l’URSS (3 chacune) ont terminé plus souvent deuxièmes que l’Italie dans la compétition.

L’Euro 2020 verra l’Angleterre participer à la finale tout en accueillant la pièce maîtresse, la 11e instance d’une nation européenne participant à une finale de tournoi majeur en tant qu’hôte (Coupe du monde/EURO). L’Angleterre l’a également fait lors de la Coupe du monde 1966, battant l’Allemagne 4-2 à Wembley. Les deux derniers finalistes du pays hôte européen ont perdu la finale (le Portugal à l’EURO 2004 et la France à l’EURO 2016) ; un seul des huit premiers avait perdu sa finale avant cela (Suède à la Coupe du monde 1958).

L’Italie n’a jamais perdu contre l’Angleterre lors d’un tournoi majeur (W3 D1), gagnant 1-0 à l’EURO 1980, 2-1 aux Coupes du monde 1990 et 2014, et faisant match nul 0-0 avant de s’imposer aux tirs au but à l’EURO 2012.

L’Angleterre n’a remporté que deux de ses 14 dernières rencontres avec l’Italie toutes compétitions confondues (5 nuls, 7 défaites), s’imposant 2-0 en juin 1997 et 2-1 en août 2013 – tous deux en matchs amicaux. En effet, l’Angleterre n’a remporté qu’une seule de ses huit rencontres compétitives avec l’Italie (2 n., 5 n.), 2-0 lors d’un match de qualification à la Coupe du monde en novembre 1977.

L’Italie est invaincue lors de ses 33 derniers matches toutes compétitions confondues (V27, N6), marquant 86 buts et n’en encaissant que 10 lors de cette série. Il s’agit de leur plus longue séquence de matches sans défaite dans l’histoire du pays.

L’Angleterre a remporté 15 de ses 17 derniers matches au stade de Wembley toutes compétitions confondues (D1 L1), marquant 46 buts et n’en concédant que cinq lors de cette série.

L’Angleterre est invaincue lors de ses 12 derniers matches toutes compétitions confondues (11 v., n. 1 n.), gardant 10 draps propres et n’encaissant que deux buts au passage. Les Three Lions n’ont concédé qu’un seul but jusqu’à présent à l’EURO 2020, avec quatre des sept équipes précédentes n’ayant concédé qu’une seule fois lors d’un tournoi du Championnat d’Europe en remportant le trophée (Union soviétique 1960, Italie 1968, Allemagne 1972 et Espagne 2012).

Le parcours de l’Angleterre vers la finale

Groupe D : Angleterre 1-0 Croatie

Groupe D : Angleterre 0-0 Ecosse

Groupe D : République tchèque 0-1 Angleterre

huitièmes de finale : Angleterre 2-0 Allemagne

Quarts de finale: Ukraine 0-4 Angleterre

Demi finales: Angleterre 2-1 Danemark (AET)

Le parcours de l’Italie vers la finale

Groupe A: Turquie 0-3 Italie

Groupe A: Italie 3-0 Suisse

Groupe A: Italie 1-0 Pays de Galles

huitièmes de finale : Italie 2-1 Autriche (AET)

Quarts de finale: Belgique 1-2 Italie

Demi finales: Italie 1-1 Espagne (AET – L’Italie gagne 4-2 aux stylos)