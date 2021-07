Harry Kane dit que c’est une grande motivation de penser qu’il pourrait suivre les traces du légendaire capitaine anglais Bobby Moore en soulevant dimanche la deuxième pièce d’argenterie majeure du pays à Wembley.

Le capitaine Kane, qui est à deux buts de terminer meilleur buteur de l’Euro 2020, a déclaré que la finale de dimanche contre l’Italie était trop proche et sera le plus gros match de sa carrière.

Cela fait 55 ans que Moore a remporté la Coupe du monde à Wembley, et Kane sait à quel point cela signifie pour la nation d’avoir la possibilité de mettre fin à cette course stérile dimanche.

Bobby Moore a mené l’Angleterre à sa première médaille d’argent en 1966, remportant la Coupe du monde à domicile



L’attaquant de Tottenham a déclaré que ses coéquipiers et lui se battraient pour tous les joueurs qui les ont précédés, mais qu’ils n’ont pas réussi à remporter l’argenterie pour l’Angleterre lorsqu’ils affronteront l’Italie dimanche.

« Chaque fois que votre nom est mentionné dans la même entreprise que des joueurs comme ça, cela ne vous donne que de la motivation, vous donne confiance », a déclaré Kane.

















Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré que la finale de l’Euro 2020 contre l’Italie dimanche serait le plus gros match de sa carrière



« Ce sera un exploit incroyable, nous avons tous attendu aussi longtemps que des joueurs aussi publics que des gens nous voient en finale. Ce sont des opportunités à saisir à deux mains.

« Nous avons une chance incroyable de remporter notre deuxième trophée majeur en tant que pays. Les joueurs que nous avons eus au fil des ans et produits, nous sommes également fiers de les représenter.

« Nous devons être excités pour cela, nous devons en profiter. Nous sommes tous des gagnants ici, nous voulons tous gagner. Et nous aurons besoin de tout cela pour faire le travail dimanche . »

« Le plus gros match de ma carrière jusqu’à présent »

Kane admet que gagner n’importe quel trophée avec l’Angleterre surpasserait tout exploit qu’il pourrait avoir au niveau du club en raison de la longue attente du succès que cette nation a dû endurer.

Kane est à deux buts de remporter le Soulier d’or à l’Euro 2020



L’attaquant des Spurs a l’expérience d’une finale européenne majeure, perdant la Ligue des champions 2019 face à Liverpool à Madrid, et se concentre cette fois sur le fait qu’il remporte le premier trophée majeur de sa carrière.

« C’est le plus gros match de ma carrière jusqu’à présent », a ajouté Kane. « Probablement le plus gros match de toutes nos carrières.

« Faire quelque chose de spécial avec l’Angleterre surpasserait probablement n’importe quoi au niveau du club juste à cause de l’ampleur, de la longue attente pour une finale, de la longue attente pour remporter un trophée.

« Pour le moment, cela ne semble pas très différent. Nous sommes revenus au camp, à peu près dans la même routine que nous avons été pour les derniers matchs. Un peu de nerfs, un peu d’excitation. Au fur et à mesure que le match se déroule plus près, vous êtes plus concentré.

Carnet Angleterre : Southgate face à son plus grand défi

L’homme anglais de Sky Sports News, Rob Dorsett, rapporte de St George’s Park alors que Gareth Southgate se prépare pour le plus grand match du pays depuis 55 ans, l’Italie faisant obstacle à la gloire de l’Euro 2020…

















Le journaliste de Sky Sports News, Rob Dorsett, a déclaré que l’Angleterre n’avait pas le temps de célébrer sa victoire contre le Danemark et avait déjà concentré son attention sur la récupération à temps pour la finale de dimanche contre l’Italie.



« Retour rapide pour le plus gros match de tous les temps »

Jeudi était consacré à la récupération du point de vue de l’Angleterre. Ils ont divisé l’équipe au milieu avec les 13 qui n’avaient pas joué contre le Danemark sur l’herbe. Les 13 qui avaient fait une séance de récupération à l’intérieur, que ce soit dans la salle de gym ou dans la piscine d’hydrothérapie, ont eu des massages et de la kiné.

Gareth Southgate a tenu à s’assurer qu’il y ait également un rétablissement émotionnel pour ces joueurs. Les 120 minutes de la demi-finale ont eu un impact émotionnel et physique sur les joueurs.

Vendredi, c’est une question de préparation et c’est la première fois qu’ils regardent vers l’avenir et planifient spécifiquement en pensant à l’Italie. Ce sera un défi vraiment difficile contre une équipe qui n’a pas perdu un match international en 33 matchs. C’est un revirement très rapide pour l’Angleterre, le plus rapide qu’ils aient eu dans le tournoi.

Southgate n’aura que deux séances d’entraînement avec l’équipe complète disponible – vendredi et samedi – pour mettre en place son plan tactique. La plupart des gens sont d’accord, moi y compris, pour dire que l’Italie a été la meilleure équipe tout au long de ce tournoi, et ce sera le plus grand défi auquel Southgate a été confronté dans sa carrière de manager.

C’est certainement le plus gros match auquel les joueurs anglais n’auront jamais participé, même ceux qui ont participé à la finale de la Ligue des champions récemment.

