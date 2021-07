Finale de l’Euro 2020 : David Beckham Fist bat Tom Cruise après l’ouverture de Luke Shaw

La finale de l’Euro 2020 a connu un début brillant alors que «l’équipe à domicile» l’Angleterre a pris les devants à la deuxième minute du match contre l’Italie au stade de Wembley. Luke Shaw a donné l’avance à l’Angleterre à la minute et 57 secondes pour renforcer les espoirs du pays de remporter un trophée majeur après une attente de 55 ans. C’est la première fois que l’Angleterre participe à la finale d’un tournoi majeur depuis la Coupe du monde de football 1966, qu’elle a remportée.

L’Italie a mal commencé et s’est laissée complètement ouverte à l’arrière. Harry Kane a joué Kieran Trippier sur l’aile droite et sans que personne ne le ferme, l’homme de l’Atletico Madrid a eu tout le temps du monde pour choisir la course de Luke Shaw au deuxième poteau et placer une passe parfaite. Shaw a donné une finition d’un attaquant pour envoyer le stade de Wembley dans la frénésie.

Le prince William et Kate Middleton, le duc et la duchesse de Cambridge, assistent à la finale avec leur fils le prince George. Tous les trois ont été vus célébrer le but en applaudissant fort tout en se tenant debout.

L’ancienne star anglaise David Beckham et la superstar hollywoodienne Tom Cruise étaient également présentes au Wembley et la première a été vue en train de cogner la seconde après le premier but de Shaw.

Le premier match de Shaw a été le plus rapide marqué lors d’une finale de championnat d’Europe. Shaw a marqué à 1 minute et 57 secondes du match au stade de Wembley. C’était le cinquième but le plus rapide jamais marqué dans l’histoire du tournoi et le troisième plus rapide à l’Euro 2020.

Le précédent but le plus rapide marqué lors d’une finale du Championnat d’Europe remonte à 1964 lorsque Chus Pereda a marqué pour l’Espagne à 5:17 du match contre l’Union soviétique. L’Espagne a gagné 2-1.

Autre fait marquant du match, Giorgio Chiellini est devenu le joueur le plus âgé à avoir débuté une finale de l’Euro en tant que capitaine à 36 ans et 331 jours. Il a dépassé Gianluigi Buffon, qui a établi le record à 34 ans et 154 jours lors de la finale de l’Euro 2012 contre l’Espagne, que l’Italie a perdu.

Au moment de la publication de l’article, le coup de sifflet de la mi-temps avait été sifflé et l’Angleterre menait 1-0 même si l’Italie avait plus de possession du ballon.

