Finale de la Sky Sports Cup: Rangers vs Hibernian “une étape importante pour le football féminin”, déclare la patronne de la SWPL, Fiona McIntyre | Nouvelles du football

La directrice générale de la SWPL, Fiona McIntyre, estime que la finale de la Sky Sports Cup entre les Rangers et Hibernian est une “étape importante” pour le football féminin en Écosse.

Le match de dimanche à Tynecastle Park sera le premier match de Premier League écossaise féminine jamais diffusé en direct sur Sky Sportset d’autres innovations telles que les interviews des managers dans le jeu et l’accès aux vestiaires rapprocheront les fans de l’action.

Pour McIntyre, le match représente un autre énorme pas en avant pour le football féminin en Écosse et peut également fournir une plate-forme pour les saisons à venir.

“D’abord et avant tout, pour les clubs, dimanche, c’est une finale de Coupe. C’est une chance de remporter leur premier trophée de la saison”, a-t-elle déclaré.

“Mais c’est aussi une étape importante pour le football féminin en Écosse. Il n’y a pas si longtemps, nous n’avions aucune couverture de diffusion du match ; nous n’avions pas de joueuses professionnelles, et dans un laps de temps relativement court nous avons maintenant beaucoup de joueurs professionnels qui jouent ici en Ecosse.

“Pour avoir la couverture de Sky – et il ne s’agit pas seulement de dimanche dans cette émission – toute la semaine, nous avons vu l’accumulation sur Sky Sports News et les chaînes de médias sociaux, donc ça a été une semaine fantastique pour nous et un énorme étape importante pour le football féminin en Écosse.”

Une plateforme de progrès

Image:

Kathryn Hill (L) et Joelle Murray (R) dirigeront respectivement les Rangers et les Hibs dimanche





Les Rangers, champions de la SWPL, disputent leur première finale de la Sky Sports Cup après être devenus professionnels en 2019, tandis que les Hibs visent un huitième triomphe record dans la compétition.

McIntrye pense que la finale de dimanche est un pas dans la bonne direction pour plus de clubs au-delà des deux qui s’affrontent à Édimbourg.

“Ce sont des moments comme dimanche qui peuvent nous aider”, a-t-elle déclaré. “Plus nous pouvons rendre le jeu visible et attrayant pour que les joueurs veuillent venir jouer en Écosse ; plus nous pouvons attirer de spectateurs, de globes oculaires ou de personnes dans le stade.

“En fin de compte, cela nous aide vraiment à attirer de nouveaux investisseurs et partenaires commerciaux qui peuvent soutenir le sport féminin, et cela revient ensuite aux clubs, cela leur permet d’investir dans leur équipe de joueurs, leur personnel, leur infrastructure, leur science du sport qui améliore le produit final sur le terrain.

“Toutes ces choses sont influentes, le partenariat avec Sky est absolument essentiel pour aider tous les clubs à atteindre ce niveau dès que possible.”

Barbour dans la formation des Rangers

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eilidh Barbour de Sky Sports a participé à la séance d’entraînement des Rangers avant la finale de la Sky Sports Cup, mais les joueurs n’ont pas été trop impressionnés par son tir !



Dans le cadre de la préparation du match, Eilidh Barbour de Sky Sports a participé à l’entraînement des Rangers, et McIntyre est ravi de la couverture que la pièce maîtresse de dimanche a reçue.

“Cette semaine seulement, l’accumulation et la couverture ont été fantastiques”, a-t-elle déclaré.

“Je pense qu’il y aura des caméras dans les bus qui arriveront avec les joueurs, donc pour donner aux gens cet aperçu différent que différentes accumulations dans les coulisses offrent juste quelque chose de différent.

“Pour les fans et les spectateurs qu’ils n’ont peut-être jamais vus auparavant, nous sommes absolument ravis de la couverture et de l’innovation sur laquelle nous travaillons avec Sky cette semaine.”

