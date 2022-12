Finale de la Sky Sports Cup: la capitaine des Rangers Kathryn Hill dit que «la forme sort par la fenêtre» | Nouvelles du football

La capitaine des Rangers Kathryn Hill ne tient rien pour acquis contre Hibernian lors de la finale de la Sky Sports Cup dimanche.

Le match sera le premier match de Premier League écossaise féminine à être diffusé en direct sur Sky Sports et les Rangers sont les favoris.

L’équipe de Malky Thomson a fait un début de saison époustouflant en SWPL, remportant 10 de ses 12 matchs – faisant match nul les deux autres – marquant 57 fois et ne concédant qu’un seul but.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Eilidh Barbour de Sky Sports s’entraîne avec les Rangers avant la finale de la Sky Sports Cup pour montrer ce qui se passe dans les coulisses avant un match énorme



Les Hibs visent cependant un huitième titre record, et la capitaine du Gers Hill sait que son équipe doit rester concentrée.

“Le tableau de la ligue n’est pas quelque chose auquel nous pensons vraiment”, a-t-elle déclaré.

“Vous le voyez tout le temps dans le jeu masculin: les finales de coupe sont complètement différentes, la forme passe par la fenêtre. Ils vont être prêts, nous allons être prêts, donc ça va être difficile jeu. Nous devons être à notre meilleur si nous voulons le gagner.

Est-ce que Hill participera à la finale ?

Image:

Le capitaine des Rangers Hill est de retour après avoir raté quatre mois en raison d’une blessure à la cheville





Hill en est à son deuxième passage chez les Rangers et a été nommée capitaine à son retour de Durham plus tôt cette année. Le défenseur est absent depuis quatre mois en raison d’une blessure à la cheville, mais il est maintenant de retour à l’entraînement complet.

“Ça a été difficile. C’est ma première blessure. J’ai 28 ans et je ne suis jamais sorti depuis plus de trois semaines, donc ça a été un peu bizarre ces derniers mois pour moi, mais j’espère obtenir une sorte d’implication dimanche et nous gagnons le jeu.

“Les filles ont été brillantes l’année dernière, elles sont restées invaincues en championnat. Les coupes étaient quelque chose dont nous avons discuté au début de la saison, nous voulons faire mieux avec elles.

“Nous l’avons fait en atteignant la finale de la Coupe, mais nous devons surmonter ce dernier obstacle et c’est gagner dimanche.”

