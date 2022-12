Finale de la Sky Sports Cup: Hibernian “doit exploiter les faiblesses des Rangers”, déclare Joelle Murray | Nouvelles du football

La capitaine d’Hibernian, Joelle Murray, veut que son équipe “exploite les faiblesses des Rangers” lors de la finale de la Sky Sports Cup dimanche.

Cela pourrait s’avérer plus facile à dire qu’à faire pour le pilier défensif Murray qui fait partie de l’équipe première du club depuis 2004.

Les Rangers sont en forme, invaincus cette saison n’ayant encaissé qu’un seul but, mais Murray est convaincu que Hibs, qui a remporté la compétition un record à sept reprises, peut se frayer un chemin.

“Nous avons une histoire et une tradition fières avec cette coupe et ce tournoi, nous voulons donc poursuivre cette tendance dimanche”, a-t-elle déclaré. “Les Rangers entrent dans le match avec l’équipe en forme, mais pour un match comme dimanche, la forme passe par la fenêtre.

L’entraîneur-chef des Hibs Women, Dean Gibson, a déclaré qu’ils étaient prêts à bouleverser les chances lors de la finale de la Sky Sports Cup de dimanche contre les Rangers, champions de la SWPL



“C’est un match unique et nous viendrons certainement ici en croyant en notre qualité, en essayant d’apprécier la force des Rangers mais en essayant d’exploiter leurs faiblesses.”

Les Hibs sont sixièmes de la Scottish Women’s Premier League cette saison, 17 points de moins que les champions Rangers, mais elles ont enregistré des victoires consécutives 8-0 contre Hamilton Academical et Kilmarnock sur le chemin des demi-finales avant de choquer les leaders de la ligue Glasgow City 2- 1 en demi-finale.

“Il y a un cliché de ‘jouer le jeu et pas l’occasion'”, a déclaré Murray, 36 ans. “A mon âge, j’ai dit cela à maintes reprises dans une discussion d’équipe.

Image:

Joelle Murray fait partie de l’équipe première des Hibs depuis 2004





“Je pense que nous avons un très bon mélange de joueurs, jeunes et vieux, qui ont vécu des occasions comme celle-ci, certains qui ne l’ont pas fait, et je pense que tout ira bien.

“Un moment historique dans le football féminin”

Image:

Les Rangers ont remporté la première rencontre entre les équipes cette saison 1-0





Gagner, perdre ou faire match nul dimanche, Murray pense que Sky sponsorise le tournoi pour la première fois est une victoire pour le football féminin en Ecosse.

“C’est incroyablement excitant. Je pense avant tout que Sky sponsorise la compétition était fantastique et je pense que tout l’élan à travers les manches menant à la finale a été incroyable.

“La visibilité que le jeu féminin en Écosse a reçue a été si précieuse et bénéfique que c’est vraiment excitant.

“Dimanche sera un moment historique dans le football féminin en Ecosse – le premier match en direct sur Sky Sports, donc en faire partie, pour moi personnellement, et pour le club, c’est certainement un moment de fierté, mais c’est un pas énorme dans la bonne direction. pour le jeu féminin dans son ensemble en Écosse.”

