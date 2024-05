Anne-Marie Fox/Disney

ALERTE SPOILER : ce qui suit révèle les principaux points de l’intrigue d’ABC Gare 19 Le final de la série.

C’est la fin d’une époque pour les fans d’ABC Gare 19 et les showrunners de la série Zoanne Clack et Peter Paige ont parlé à Deadline de toutes les décisions qui ont été prises et des surprises révélées dans « One Last Time ».

Si vous n’avez pas encore regardé l’épisode, revenez-y plus tard. Tu étais prévenu.

DATE LIMITE : Nous avons tellement de choses à discuter mais je dois savoir, était-ce vraiment Okieriete Onaodowan dans la finale ? J’ai débattu très brièvement pour savoir s’il était AI Dean ?

PETER PAIGE : Le manque de respect de [using AI], nous ne le ferions jamais. Il était vraiment là.

DATE LIMITE : Comment avez-vous fait pour le faire revenir ?

ZOANNE CLAC: C’était magnifique. Nous l’avons appelé et lui avons dit que nous avions cette idée. Ce ne sera pas grand-chose, mais c’est vraiment important. Et il m’a dit : « Arrête de parler. Oui. » Il est donc venu de New York et il l’a fait pour nous. Il vient de réaliser l’importance de [the scene] et à quelle profondeur cela est allé.

DATE LIMITE : Je me penche sur les moments choquants en ce moment. Andy et Jack ? Sont-ils en fin de partie ?

ZC : C’est la fin du jeu pour elle à ce moment-là. Ainsi, chaque personnage se trouvait dans une situation où sa vie était en danger lorsqu’il a eu son flash forward et qu’il a vu ce dont il avait besoin à ce moment-là. Ils ont vu ce dont ils avaient besoin pour continuer et avancer. Il a toujours été son roc et quelqu’un sur qui s’appuyer. Je pense qu’à ce moment-là, elle réalisait : « Oh mon Dieu, ça a toujours été toi. »

PP : Dans le présent, vous voyez qu’il lui prend la main et lui dit : « Tu ne seras jamais seule. » Et puis, à la fête de départ de Vic, on voit ces petits moments d’intimité informelle entre eux. Je veux dire, elle dit que son chili est meilleur que celui de Dean. Si tu ne couches pas avec quelqu’un, pourquoi dirais-tu ça ? Dans ma tête, on sait à quoi ça ressemble ? Je ne sais pas. Sont-ils la personne l’un de l’autre ? Probablement.

DATE LIMITE : Il s’agit d’un drame de pompier mais, au fond, c’est une émission sur l’amour et la famille. Vic et Travis se sont retrouvés avec une histoire d’amour éternelle. Pourquoi avez-vous suivi le chemin que vous avez suivi avec Travis en partant avec elle ?

PP : C’est tout à fait vrai. C’est une histoire d’amour pour tous les âges. J’aime le fait qu’il y ait quatre histoires d’amour que la finale met en valeur. Andy et Jack, qui est la romance conventionnelle commencée au début de la série et terminée à la fin, la romance hétéronormative. Ensuite tu as [Sullivan (Boris Kodjoe) and Ross (Merle Dandridge)] un couple Black power qui trouve leur douceur et leur joie et leur douceur l’un dans l’autre. Nous avons un couple homosexuel [Maya (Danielle Savre) and Carina (Stefania Spampinato)] qui ont surmonté des générations de putains de dégâts pour pouvoir se choisir et créer une vie ensemble. Et puis nous avons ce que j’appelle le platon-com, c’est-à-dire que les amitiés font partie des plus grands amours de nos vies et qu’elles ne sont pas assez célébrées. Vic et Travis sont la personne l’un de l’autre et ils peuvent construire des vies qui soutiennent cela, respectent cela et centrent cela. C’est un choix de vie absolument tout aussi valable que de se marier et de mettre une bague. Écoutez, la comédie romantique fait partie du vocabulaire Shondaland et nous voulions nous assurer de l’honorer d’une manière fraîche et unique. C’est mon moment préféré de toute la finale.

ZC : À un moment donné, il y a eu de nombreuses explications sur ce qui se passe lorsque les meilleurs amis se séparent, comme lorsqu’ils se séparent. Mais on s’est rendu compte qu’on n’avait pas besoin de dire tout ça parce que c’était dans leurs moments, dans leurs yeux et dans leurs actions. Mais c’est la réalité ; vos meilleurs amis changent à mesure que vous traversez différentes étapes. Mais il s’agissait d’un lien si fort et d’une amitié si importante qu’ils ne voulaient pas que cela se produise. Et la façon dont ils ont décidé que cela n’arrive pas, c’est de voyager ensemble.

CARLOS MIRANDA, BARRETT DOSS

DATE LIMITE : À ce stade, j’ai compris pourquoi Theo et Vic n’étaient pas censés l’être. Pas à cause de Théo ou d’elle, mais c’était comme s’ils avaient accompli ce qu’ils étaient censés faire ensemble et ils se sont libérés pour être heureux.

ZC : Nous aimons que cela fasse partie de votre processus de réflexion, car nous avons essayé de prévoir qu’ils pourraient peut-être se réunir. Peut-être qu’il y avait quelque chose dans sa blessure qui la faisait reculer ou le temps où ils ont couché ensemble et où elle l’a repoussé. Mais il était si triste. Comme on dit, les gens viennent pour une raison, une saison ou toute une vie.

DATE LIMITE : Ben (Jason George) prend la décision importante et non inattendue de retourner dans sa résidence en chirurgie. Peut-on espérer le voir dans Grey’s Anatomy ?

PP : Comme vous l’avez dit, je ne pense pas que quelque chose d’autre aurait eu du sens pour lui. C’est tout ce que je dis.

ZC : Pour Ben, cela semblait être une progression naturelle vers ce qui allait être la fin de la série. Cela ne serait pas arrivé si nous n’avions pas dû y aller. Mais chacun devait avancer et faire des choses différentes. Faire avancer. Et c’était comme si il allait pousser.

DATE LIMITE : Nous voyons Ben fier de sa fille Pruitt à plusieurs reprises. Semblable à son destin, elle était destinée à faire partie de la Station 19. Que pouvez-vous partager sur cette décision ?

ZC : Quand nous avons décidé que le flash-forward serait [Ben and Miranda (Chandra Wilson)] en regardant les différents diplômes de tous leurs enfants, cela semblait être un moment magnifique où Pruitt allait suivre les traces de ses deux pères. Bailey n’allait pas en être très content mais il comprenait aussi.

STEFANIA SPAMPINATO, DANIELLE SAVRE

DATE LIMITE : Avec Maya et Carina, c’était toujours elles deux contre le monde, sauf dans tous ces moments où elles se battaient. Que pouvez-vous partager sur la fin de leur histoire comme vous l’avez fait ? Ils ont tous deux vécu tellement de choses ensemble et individuellement.

ZC : Vous savez, nous avions initialement deux flash-forwards pour chaque personnage et, à cause du temps, nous avons dû [cut], mais nous avions un personnel et un professionnel. L’un des flash-forwards que nous avons eu concernait Maya avec sa fille et lui faire faire une sorte de sport et simplement lui apporter un grand soutien, même si elle était comme si elle était la dernière personne à franchir la ligne d’arrivée. Alors oui, la boucle est bouclée. Ils ont traversé leurs traumatismes, ils travaillent sur des choses, ils sont en thérapie et ils travaillent ensemble pour un avenir. Nous les avons déjà vus traverser des épreuves qui continueront à se produire, mais nous savons qu’ils peuvent les surmonter. C’était donc un hommage à cela.

DATE LIMITE : L’une des plus grosses tragédies de la série est qu’on n’a pas eu plus de temps avec Johnny Sibilly qui était parfait pour Travis et vice versa. Est-ce que je peux imaginer leur vie heureuse ensemble ?

PP : Il y a des avions et il dit qu’il veut voyager. Travis a une vision d’eux trois voyageant ensemble, donc c’est définitivement dans les cartes. Nous pensions juste que Travis devait donner la priorité à cet amour (pour Vic) pour le moment. Il est très, très possible qu’il y ait plus dans cette histoire. L’arc de Travis a été conçu alors qu’il faisait tout un gâchis. Il fait tout exploser avec Emmett et Eli. Il doit s’occuper de son père et se retrouve soudain prêt et ouvert à la vraie chose. Et Dominic Amaya franchit la porte et le reste sera laissé aux marées de l’histoire.

DATE LIMITE : Nous vous donnerons environ 10 ans avant de commencer à mendier des retrouvailles. Nous voulons voir ce que tout cela se passe pour eux.

PP : Super.

ZC : OoOooOh.

DATE LIMITE : Le feu qui brûle était-il censé être symbolique, comme si tout le monde était prêt pour un nouveau départ ?

ZC : Le feu de forêt a été conçu dès le début avant que nous sachions que nous étions annulés. Je veux dire, évidemment, il y aurait eu beaucoup plus de cliffhangers qu’une finale de saison. [Laughs] Mais nous avions toujours pensé à cela et c’est devenu une sorte de belle métaphore au fur et à mesure que nous procédions à notre annulation. Mais il y avait tellement de choses à montrer à nos pompiers faisant le travail pour lequel ils avaient été formés et à le montrer dans les deux derniers épisodes. Sur le plan thématique, il y a eu beaucoup de moments de boucle, comme il y avait des voix off dans les deux premières saisons, nous les avons donc ramenées pour les deux derniers épisodes. Les flash forwards font soit avancer le passé pour les faire avancer, soit montrer comment leur croissance les a fait avancer. C’était donc très thématique, comme vous le dites, qu’il fallait tout brûler pour les pousser à avancer rapidement. Cela a vraiment aidé à tout propulser.

DATE LIMITE : Aviez-vous autre chose en tête pour les intrigues avant l’annulation de la série ?

PP : Il y avait des histoires. Aurions-nous adoré faire une histoire entière dans laquelle Beckett commence à sortir avec Ginny et comment ils s’intègrent de manière intéressante dans la relation Sullivan/Ross ? Oui!

ZC : Il y avait aussi un arc Carina. Tu te souviens quand elle a pris ses affaires et est allée sur le terrain ? Une partie de la raison pour laquelle nous avons engagé le procès en premier lieu était que nous voulions vraiment l’impliquer davantage dans la lutte contre les incendies. Elle était peut-être juste un peu inquiète à l’égard de la médecine et de sa pratique et souhaitait être davantage sur le terrain et faire une bourse EMS. Elle allait s’habiller comme probablement dans l’épisode 8, puis nous allions la suivre sur le terrain et être davantage intégrée à la série pour la saison 8. Mais ce que nous avons eu, c’est le moment de la finale, qui était génial, mais pas exactement. où nous allions l’emmener.

DATE LIMITE : Qu’espérez-vous que les téléspectateurs retiennent de la série ?

PP : C’est juste là dans le dernier discours d’Andy. Le spectacle est peut-être terminé mais 19 n’est pas un spectacle, 19 est une idée, une construction, une façon de voir le monde. Continuez-le. Portez-le dans vos communautés, portez-le dans vos amitiés, vos relations. Soyez les valeurs, la philosophie que vous avez aimées ici, soyez-les dans le monde. C’est une façon d’honorer ce que vous avez aimé dans cette expérience.

ZC : Ce dernier plan que Peter a si parfaitement cadré du 19, puis la chanson disant « et ça ne finit jamais », couplée au dernier discours d’Andy, c’est là que nous voulons que cela aille. Continuez le bien et ayez ce sentiment de communauté. Continue.