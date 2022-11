Finale de la saison ‘House of the Dragon’: cette fin brutale expliquée

La saison 1 de House of the Dragon est Fini. L’excitation était grande pour la préquelle de Game of Thrones de HBO, et avec environ 30 millions de personnes regardent chaque épisode, c’est devenu un énorme succès. La qualité et la réception du spectacle sont presque surprenantes — Game of Thrones lui-même a un héritage compliqué. Nous avons obtenu des réponses sur la portée de House of the Dragon au début de la saison quand il était renouvelé pour une deuxième saisonrévélant qu’il faudrait plus de 10 épisodes pour raconter l’histoire de la guerre civile des Targaryen.

Lors de la finale de dimanche, nous avons vu le précurseur de la guerre civile connu sous le nom de Danse des dragons. La nouvelle de la mort du roi Viserys atteint enfin Rhaenyra et Daemon Targaryen, mais la reine hésite à partir en guerre pour le trône. La prophétie d’Aegon le Conquérant résonne dans sa tête alors qu’elle déclare la nécessité de présider un royaume uni, et non de la fumée et des décombres.

Pourtant, les derniers instants de l’émission testent sa détermination, de sorte que nous savons que la guerre est assurée. Dernier avertissement: Spoilers de la maison du dragon ci-dessous.

Vale, Lucerys et Arryx

La principale nouvelle de la finale de House of the Dragon est la mort de Lucerys Targaryen, le plus jeune enfant de Rhaenyra, dont le vrai père est Harwin Strong. Lucerys, vous vous en souvenez peut-être, a été nommé héritier de Dragonstone dans l’épisode 8 – une décision qu’un Vaemond Velaryon mécontent est mort en contestant.

Au cours de la finale de House of the Dragon, Rhaenyra et Daemon décident qu’ils doivent renforcer le soutien des Eyrie, Winterfell et Stormlands s’ils veulent avoir une force crédible pour défier les Hightowers. Vers la fin de l’épisode, elle envoie ses deux aînés adresser une pétition aux seigneurs et dames de ces régions. Jacaerys ira aux Eyrié pour se procurer les forces de Lady Arryn, puis se rendra à Winterfell pour parler avec Cregan Stark. Lucerys, quant à elle, doit se rendre à Storm’s End pour discuter avec Borros Baratheon.

Quand il y arrive, cependant, nous voyons qu’Aemond Targaryen l’a battu au poing. C’est le même Aemond Targaryen qui a perdu un œil grâce à Lucerys – le même Aemond Targaryen qui fantasme sur la vengeance depuis des années. Lord Baratheon repousse Lucerys: Aemond est au moins venu avec une demande en mariage pour épouser les deux maisons, tandis que Lucerys n’a eu qu’un rappel de Rhaenyra que la maison Baratheon avait promis il y a des années leurs épées à sa succession.

Lucerys essaie de partir, mais Aemond n’est pas sur le point de laisser le prince lui échapper. Il demande à Lucerys de s’arracher l’œil pour payer la dette qu’il a contractée lorsqu’il a détourné les yeux d’Aemond. Lord Baratheon demande aux deux de le briser, afin qu’aucun sang ne soit versé dans son château.

Lucerys monte Arryx, son dragon, pour retourner à Peyredragon. Malheureusement, une tempête agitée a éclaté – c’est Storm’s End, après tout. Aemond et son énorme dragon Vhagar poursuivent Lucerys. Aemond veut juste capturer Lucerys et lui arracher l’œil, mais son dragon a son propre esprit. Après qu’Arrax ait enflammé Vhagar avec un feu de dragon, la bête en colère prend une bouchée d’Arrax. Mais parce que Vhagar est si énorme, Arrax est coupé en deux.

Lucerys est parti, tout comme Arrax. Fondamentalement, Aemond Targaryen a l’air accablé de regret d’avoir vu son cousin tué. Ce n’est pas par sentiment familial, mais plutôt en sachant à quel point sa mort est susceptible de provoquer une escalade.

HBO



La danse des dragons

Dragonfire était un motif tout au long de la finale, ce que vous attendez d’un spectacle appelé House of the Dragon. Mais un argument récurrent était le même que celui auquel Daenerys Targaryen était confronté dans Game of Thrones : Rhaenyra devrait-elle essayer la paix ou la guerre traditionnelle ? Ou devrait-elle simplement brûler King’s Landing avec des dragons?

Aemond a Vhagar, le dragon le plus puissant de tous, c’est vrai. Mais les nombres de dragons sont du côté de Rhaenyra et Daemon – même sans Arrax. Une brève scène de l’épisode peut finir par avoir une importance supplémentaire : nous avons vu Daemon marcher dans une grotte noire, où il a trouvé un autre dragon titanesque. Il a chanté une chanson en Valyrian, apparemment réussi dans sa tentative de se lier avec la bête. Plus de dragons signifient plus de problèmes pour les Sept Royaumes.

Dans la scène finale de House of the Dragon, Daemon informe Rhaenyra de la mort de Lucerys. Rhaenyra ne dit rien, mais son rictus déterminé rappelle celui de Daenerys après l’exécution publique de Missandei. “Si c’est la guerre que tu veux,” dit son expression faciale, “c’est la guerre que tu auras.”

Bien que nous ayons vu le voyage de Lucerys se terminer par une tragédie, nous n’avons rien vu des voyages de Jacaerys dans le nord. Si je suis un parieur, je parie sur House of the Dragon saison 2 qui démarre à Winterfell. Ce sera agréable d’être de retour.

Combien de temps devons-nous attendre la saison 2 ?

Nous ne savons pas encore, mais je suppose que c’est 2024.

Après la diffusion de la finale, le showrunner de House of the Dragon Ryan Condal dit Variété que la deuxième saison commencera à tourner au “début” 2023. Lorsque la publication lui a demandé si la saison 2 serait diffusée en 2023 ou 2024, il a répondu que c’était encore “à déterminer”.

Ainsi, bien qu’une diffusion en 2023 soit certainement possible, ce serait le meilleur des cas. À titre de comparaison, la première saison de House of the Dragon a commencé à tourner en avril 2021 et a commencé à être diffusée 16 mois plus tard en octobre. Que ce soit en 2023 dépendra à la fois du calendrier de tournage et de l’endroit où HBO souhaite placer l’émission. George RR Martin a confirmé les informations la société travaille sur un spectacle de Jon Snowdonc les plans pour cela affecteront sûrement la diffusion de la saison 2 de House of the Dragon.

Dans une autre déclaration révélatrice sur la saison 2, cette fois donné à Deadline, Condal a déclaré qu’il n’y aurait plus de sauts dans le temps dans House of the Dragon. La saison 1 avait des intervalles allant jusqu’à 10 ans entre les épisodes, ce qui a nécessité la refonte de personnages comme Rhaenyra et Alicent Hightower. Nous ne verrons plus cela, selon Condal.

“Les acteurs jouent ces personnages jusqu’à la fin”, a déclaré Condal. “Nous ne faisons pas d’énormes sauts dans le temps. Nous sommes maintenant dans la Danse des Dragons, et nous allons raconter cette histoire.”