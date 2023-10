Finale de la saison 2 de Wheel of Time : règles d’Egwene

La roue du temps, basé sur Les romans populaires de Robert Jordanje viens de terminer sa deuxième saison. Son budget est plus modeste que celui Prime Vidéos autre grande série fantastique-et moins de buzz que quelque chose comme HBO Maison du Dragon– mais il a toujours livré une intrigue juteuse tout en prenant ses éléments ringards au sérieux sans être trop sérieux, pour la plupart.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 pratique

Il a également fait du bon travail en gérant la courbe d’apprentissage abrupte pour les téléspectateurs peu familiers avec les sources denses de Jordan. Cela dit, la saison deux s’est permise d’être un peu plus rapide avec des personnages et des lieux que les lecteurs reconnaîtraient immédiatement comme importants, mais les nouveaux arrivants pourraient avoir plus de mal à suivre. Tout au long de la saison, Roue du tempsLes personnages principaux de ont passé une grande partie de leur temps séparés, chargés de leurs propres aventures et quêtes après la confrontation décisive de la première saison avec des forces sinistres qui, dans la saison deux, préparaient encore leur ascension au pouvoir. Il y avait beaucoup de choses à suivre, et la finale de la saison, « What Was Meant to Be », ressemblait à une précipitation pour rassembler tout le monde au même endroit et régler les détails avant la saison trois déjà annoncée.

Alors que Roue du temps a une figure claire de l’Élu – Rand al’Thor de Josha Stradowski, une version réincarnée du Dragon, l’homme qui a « brisé » le monde après avoir combattu le Ténébreux 3 000 ans auparavant – il n’était pas le personnage qui a eu le voyage le plus fascinant tout au long de la deuxième saison. Ce n’était pas non plus le gars qui a un lien psychique avec les loups, la puissante magicienne aux prises avec la perte dévastatrice de son lien avec le Pouvoir Unique, ou la femme fatale se faisant passer pour une aubergiste qui est en fait un ancien capable d’envahir les gens. rêves… même si elle s’en est approchée assez près. Au lieu de cela, cet honneur est revenu à Egwene al’Vere, interprétée par Madeleine Madden, qui était le cœur et l’âme de Roue du tempsC’est la deuxième saison.

Photo: Jan Thijs/Prime Vidéo

Photo: Jan Thijs/Prime Vidéo

Egwene n’a pas eu la vie facile dans la première saison, mais elle je l’ai traversé dans la saison deux et est apparu changé à jamais ; elle a toujours sa boussole morale correctement réglée, mais elle est aussi une tueuse à froid. Ce n’est pas vraiment ce que l’on attend de la douce fille de Two Rivers dotée des capacités naissantes de One Power que nous avons rencontrées au début de la première saison, juste au moment où elle avait décidé qu’elle préférait devenir une Sagesse (une guérisseuse et un leader communautaire) plutôt que de s’installer avec Rand, son amour d’enfance. La première saison consistait principalement à découvrir l’identité mystérieuse du Dragon Reborn ; Ceci étant réglé, la saison deux pourrait se concentrer sur des personnages individuels explorant leurs pouvoirs uniques.

Pour Egwene, cela signifiait devenir une Aes Sedai novice, occupant l’échelon le plus bas de la Tour Blanche – faisant la vaisselle et d’autres travaux de base pour des supérieurs qui daignaient à peine établir un contact visuel avec elle – tout en perfectionnant ses « tissages » (Roue du temps(le mot de pour les sorts) et affiner sa capacité à « canaliser le Pouvoir Unique » (utiliser la magie). Egwene est une travailleuse acharnée et elle croit qu’être une Aes Sedai est son destin, donc cela ne la dérange pas de payer sa cotisation ; Cependant, son état émotionnel est plus fragile qu’elle ne voudrait l’admettre. Non seulement elle croit que Rand est mort, mais elle est en désaccord avec sa meilleure amie, Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), une camarade novice dont les talents prodigieux ont fait d’elle une quasi-célébrité parmi les Aes Sedai. Vivre dans l’ombre de Nynaeve serait déjà assez éprouvant, mais Nynaeve – qui se hérisse des figures d’autorité et n’est pas du genre à faire la vaisselle des autres sans se plaindre – a ses propres troubles internes, qui provoquent une rupture dans leur relation. Une partie de ce vide est comblée par la gentille Elayne Trakand (Ceara Coveney), une autre novice qui devient une alliée importante – et une troisième compagne de voyage lorsqu’Egwene, désespérée de maintenir des liens avec ses amis de Two Rivers, rejoint Nynaeve pour un sauvetage malheureux. mission.

Photo: Jan Thijs/Prime Vidéo

Malheureux, car pour des raisons trop compliquées à détailler ici, les filles sont kidnappées avant même de quitter la Tour Blanche. Nynaeve et Elayne parviennent à s’enfuir, mais Egwene fait face à un sort épouvantable : elle devient une « damane », réduite en esclavage par l’armée Seanchan qui a envahi la ville balnéaire de Falme. Son objectif est d’utiliser le Pouvoir Unique de manière destructrice. Elle a un gestionnaire malveillant (ou « sul’dam ») nommé Renna (Xelia Mendes-Jones), qui utilise un engin à collier-gantelet qui les lie ensemble à un niveau psychique. Renna a un contrôle total sur Egwene – l’interprétation « masochiste mais aussi écoeurante et pince-sans-rire » du personnage de Mendes-Jones est terrifiante – et ses méthodes de discipline s’égarent souvent dans la torture. Torture physique douloureuse, torture psychologique atroce, couper la longue tresse d’Egwene, symbole sacré de son entraînement à la Sagesse… Renna a de la portée.

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, Egwene et les autres damane sont enfermés dans des cellules dans un endroit que tout le monde appelle « le chenil », ce qui vous donne une idée de la gravité de leur situation. Vous pouvez comprendre pourquoi les autres captifs, dont certains sont d’anciens Aes Sedai, d’autres arrachés à leurs familles alors qu’elles étaient jeunes filles, ont eu le moral complètement brisé. Roue du temps n’est pas un spectacle qui évite la cruauté et les traumatismes, mais ce que vit Egwene est profondément déchirant. L’un des pires tourments est d’avoir un bouclier placé sur leur bouche pour qu’ils ne puissent pas parler pendant qu’ils sont au combat, mais les yeux de Madden expriment la colère avec tant de force qu’il n’y a aucun doute sur ce qu’Egwene pense à tout moment. (Elle a également la chance d’informer Renna « Je volonté te tuer », ce que nous croyons pleinement même si Renna ne le fait pas.) Parce que nous connaissons Egwene – nous avons vu ce qu’elle a enduré avant cela, et nous sommes conscients de sa force – nous savons qu’il viendra un moment quand elle renverse la situation.

Photo: Jan Thijs/Prime Vidéo

Dans « What Was Meant to Be », tous les principaux Roue du temps les personnages convergent vers Falme avant la confrontation fatale de Rand avec le Ténébreux. Mais la préoccupation la plus urgente pour tout le monde, y compris Rand, qui porte le sort du monde sur ses épaules, sauve Egwene. Falme est attaqué, alors les damane sont transportés au sommet de la plus haute tour de la ville afin de pouvoir lancer des boules de feu sur les ennemis Seanchan. Mais bien qu’elle soit attachée à Renna, Egwene a trop de compassion et d’empathie pour attaquer une foule de civils innocents, y compris des enfants. Lorsqu’elle refuse, cela crée un trou dans la ligne défensive et tout le monde autour d’elle est bientôt enterré sous les décombres, préparant le terrain pour sa confrontation avec Renna.

La roue du temps vous a fait attendre longtemps et durement ce moment, mais cela en valait vraiment la peine, avec Egwene exploitant la honte secrète de Renna d’avoir des capacités One Power tout en la tuant… lentement. L’espace d’un instant, on se demandait presque si Egwene ferait preuve d’un peu de sa compassion d’avant et laisserait Renna partir. Mais non : Renna a mérité cette mort atroce, et quelque chose s’est transmis en Egwene qui lui permet d’aller jusqu’au bout. Elle n’a pas besoin de ses amis, qui arrivent juste après l’expiration de Renna, pour la sauver. Elle s’en est occupée.

Immédiatement après, Egwene change de vitesse pour aider Rand et ses autres amis de Two Rivers à affronter le prochain obstacle maléfique sur leur chemin. Mais la bataille finale de la saison ressemble à une demi-étape dans l’intrigue, puisqu’un ennemi tombe mais que de nombreux autres se révèlent bientôt avoir été déchaînés. La propre victoire d’Egwene – un exploit à la fois intime, horrible et cathartique – ressemblait vraiment au plus grand triomphe de la saison, et peut-être même des deux saisons combinées.

Saisons un et deux de La roue du temps diffusent désormais sur Prime Video ; une troisième saison a déjà été annoncée.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.