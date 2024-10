Finale de la saison 2 de « Les Anneaux du Pouvoir » : nous savons qui est l’Étranger

Cet article contient des spoilers sur la finale de la saison 2 de « Les Anneaux du pouvoir ».

« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir » a confirmé ce que de nombreux fans soupçonnaient depuis le début : l’Étranger est Gandalf.

Dans la finale de la saison, le mystérieux sorcier aux cheveux gris, joué par Daniel Weyman, apprend enfin son nom, reconnaissant « Gandalf ». C’est comme ça qu’ils vont m’appeler, n’est-ce pas ?

La révélation était une lente combustion intentionnelle de la part des showrunners Patrick McKay et JD Payne. L’Étranger a été présenté dans la saison 1 comme un faux-fuyant potentiel pour le méchant Sauron (Charlie Vickers), mais à la fin de la saison, il était clair qu’il était l’un des Istari de JRR Tolkien, des êtres magiques généralement associés au troisième âge de l’humanité. Terre du Milieu.

Mais McKay et Payne disent que l’Étranger n’a pas toujours été destiné à être Gandalf, un puissant sorcier également connu dans les écrits de Tolkien sous le nom d’Olórin.

« Personne ne nous croira, mais c’était un voyage de découverte pour le personnage et les personnages qui l’entouraient, et ce fut un voyage de découverte pour les scénaristes », a déclaré McKay. « Nous voulions que ce soit l’histoire d’un sorcier qui accepte qui il est et ce qu’il doit faire. »

Payne ajoute qu’ils ont approfondi Le légendaire de Tokien pour voir quels sorciers auraient existé au Deuxième Âge. « Au plus profond de l’histoire de la Terre du Milieu, dans le tome 12, il confirme qu’Olórin avait déjà visité la Terre du Milieu. Tolkien a donc laissé ouverte la possibilité que Gandalf soit apparu avant le Troisième Âge », dit-il. « Mais il y a aussi des choses que nous avons découvertes dans l’histoire qui semblaient vraiment correspondre au personnage lorsque vous le rencontrerez plus tard. »

Il y avait d’autres options pour l’identité de l’Étranger, notamment Saruman et les Blue Wizards. Mais McKay et Payne les ont écartés parce qu’ils n’avaient aucun sens pour l’histoire. Lors de la finale de la saison 1, les showrunners avaient solidifié leur décision et procédé à une rétro-ingénierie des détails à partir de là. L’Étranger a même prononcé l’une des phrases les plus célèbres de Gandalf : « En cas de doute, suivez toujours votre nez. »

(Première vidéo)

« Ils avaient environ cinq répliques différentes qu’ils voulaient que j’enregistre à ce moment-là, dont certaines étaient des répliques de Gandalf et d’autres ne le seraient jamais. [have] cela a déjà été dit », se souvient Weyman. « Évidemment, je savais qu’il y avait là une résonance. Mais au fur et à mesure que nous en parlions, l’idée était qu’il serait peut-être bien qu’une phrase dite par Gandalf ait été prononcée par un sorcier inconnu au Deuxième Âge. C’est devenu une affaire de sorcier avec le temps. Tout cela a joué pour moi car à ce moment-là, il n’avait pas de nom et je n’avais pas besoin de le savoir.

Mais McKay dit que les showrunners n’ont pas « essayé de jouer à des jeux ou de tromper les gens. Et, en fait, encore plus d’indices ont été présents tout au long de la saison 2 menant à la grande révélation.

« Nous avons vraiment joué avec nos mains ouvertes très tôt », explique McKay. « Les Hobbits ont commencé à dire : « Eh bien, vous avez peut-être besoin d’un « gand » pour vous aider à contrôler vos pouvoirs. Je ne sais pas à quel point cela serait plus évident. Et plus tard, quelqu’un l’appelle « grand elfe ». »

Les showrunners ont également laissé tomber des indices visuels sur l’identité du personnage, notamment une robe de sorcier qui se retrouve chez l’Étranger.

« C’est un plaisir de voir un personnage se rassembler, pièce par pièce, en termes de costume, et c’est un plaisir de le voir devenir le personnage que vous connaissez », dit Payne. « Vous pourriez aussi éventuellement le voir recevoir un chapeau. »

Vous voyez également sa personnalité se développer, dit Payne. « Il entretient une relation quelque peu ironique et sardonique avec les personnages du Troisième Âge », dit-il. « Nous le voyons commencer à développer un certain sens de l’humour et de la chaleur et, parfois, une agacement irritable envers ces créatures, mais il est toujours sous-tendu par un amour profond. »

Malgré les allusions, Weyman lui-même n’a officiellement découvert la révélation qu’au milieu du tournage de la saison 2. Les showrunners ont finalement été obligés de le dire à l’acteur car ils avaient besoin de filmer la scène de l’épisode 8 où Gandalf reconnaît comment il s’appellera. . La scène finale a été tournée dans la maison de Tom Bombadil – un décor qui était sur le point d’être démonté avant la fin de la production. Les showrunners ont fait asseoir Weyman et lui ont dit : « Vous allez reconnaître que votre nom est Gandalf. »

Tom Bombadil (Rory Kinnear), à gauche, avec l’Étranger (Daniel Weyman) dans « Rings of Power ». (Ross Ferguson / Prime Vidéo)

«C’était la première fois que j’en entendais parler», dit Weyman. « Toute la première saison visait à garder le public dans l’ignorance quant à savoir s’il allait être bon ou s’il allait être méchant. Et pendant toute la saison 2, je ne me suis pas senti trop dérangé par le buzz autour de son nom parce que je jouais juste ces scènes très précises. Recevoir soudainement cette information a été un véritable moment de pincement pour moi, à 47 ans, en repensant à mes rêves d’enfance de devenir sorcier.

Bien que certaines caractérisations de Gandalf soient tirées directement des écrits de Tolkien, les showrunners ont également pris une certaine licence dramatique. La version du sorcier vue dans « Les Anneaux du pouvoir » n’est pas la même que celle que les lecteurs et les cinéphiles connaissent du Troisième Âge. Ce qui se passera au cours des cinq saisons prévues de la série préquelle jettera les bases de ce que deviendra Gandalf lorsqu’il sera mieux connu sous le nom de Gandalf le Gris.

« Ce que nous faisons tout le temps dans cette série, c’est rechercher des ellipses dans la mythologie et celles-ci deviennent alors d’excellentes opportunités pour, espérons-le, combler les vides », explique McKay. « Gandalf le Gris tombe aux mains du Balrog puis est renvoyé sous le nom de Gandalf le Blanc, qui n’est pas exactement le même gars mais c’est le même gars. C’est l’idée qu’il y a peut-être eu une itération encore plus ancienne avant qu’il ne devienne le Gris. »

« Je joue Gandalf au tout début d’un voyage, contrairement à ce que nous pourrions connaître plus tard, des milliers d’années plus tard », ajoute Weyman. « Il doit vivre des choses. Il doit faire des erreurs. Cela nous donne donc le droit d’être différent de l’endroit où Gandalf pourrait finir. La seule façon de devenir sage est de vivre beaucoup d’expériences de vie.

Un élément clé pour révéler l’identité de Gandalf est l’introduction à l’écran de Tom Bombadil, un personnage important du légendaire de Tolkien. Bombadil, joué par Rory Kinnear, est un être immortel mystérieux doté d’une sagesse et d’un pouvoir considérables. Dans « Les Anneaux du Pouvoir », il apparaît dans Rhûn comme une force directrice pour l’Étranger.

« Dans la première saison [my character’s] J’ai été dans ce microcosme relativement petit des Harfoots », explique Weyman. « Ils sont très petits par rapport à l’univers. Il n’a eu aucune expérience avec quelque chose de plus grand que cela, puis il entre en contact avec Tom, qui sait ce qui est éternel en avant et en arrière.

Tom met en place une énigme pour l’Étranger, qui doit choisir entre sauver ses amis Harfoot et se lancer dans un voyage de pouvoir en sélectionnant un bâton. En fin de compte, il aide Elanor « Nori » Brandyfoot et Poppy Proudfoot – et recrute le personnel dans le processus. McKay dit qu’ils voulaient que Gandalf gagne son personnel de « la manière la plus inattendue », ce que Tom confirme lorsqu’il dit à l’Étranger que « le personnel choisit le sorcier ».

Tenir l’accessoire a été un moment « extraordinaire » pour Weyman, qui affirme que deux bâtons ont été fabriqués à des fins de tir.

« C’était tellement beau », dit l’acteur. «Quand je l’ai touché, j’avais vraiment l’impression que j’avais espéré dans ma tête que cette idée de lui trouver un bâton me ressemblerait. Il y a soudain un lien entre tout ce que cet arbre a vécu et son lien, à travers ses racines, avec le sol, la terre et tout ce qui se trouve là-bas. Et c’était comme un ami. C’est son nouveau compagnon.

«C’était tellement beau», dit Daniel Weyman à propos du personnel de Gandalf. « Quand je l’ai touché, j’avais vraiment l’impression que j’avais espéré dans ma tête que cette idée de lui trouver un bâton me ressemblerait. » (Ben Rothstein / Prime Vidéo)

Le voyage de Gandalf dans la saison 2 se termine avec ses adieux à Nori (Markella Kavenagh) et sa rencontre avec Tom dans sa maison où il prononce son nom et les deux hommes joignent leurs voix dans une chanson. Les paroles de la chanson « Old Tom Bombadil » sont tirées des écrits de Tolkien, bien que Payne et le compositeur Bear McCreary les aient réécrites pour les adapter à la série. Une version chantée par Rufus Wainwright est apparue à la fin de l’épisode 4, mais dans la finale, Weyman et Kinnear ont interprété quelques couplets.

« Il y a une façon dont une chanson s’intègre dans votre être, et j’ai essayé de jouer avec l’idée que la chanson est l’une de ces choses dont l’étranger peut se souvenir vaguement, un peu comme le coucher du soleil », dit Weyman. « Il avait peut-être déjà entendu cela auparavant et il avait peut-être l’impression de rentrer à la maison, d’une certaine manière, et c’était assez amusant. »

Payne et McKay ont des idées sur la façon dont Gandalf peut évoluer dans les saisons à venir. Par exemple, au Troisième Âge, il est interdit aux cinq Istari de détruire Sauron avec leur magie.

« Pourquoi cette interdiction pourrait-elle être mise en place ? » dit Payne. « Si vous avez cinq sorciers et que c’est cinq contre un, pourquoi ne pourraient-ils pas simplement affronter Sauron dans un match de rancune totale entre sorciers ? C’est une question que nous examinons en termes de : quel voyage Gandalf entreprend-il dans le Deuxième Âge qui pourrait faire exister cette interdiction dans le Troisième Âge ?

Pourtant, il existe un plan général que les showrunners veulent suivre, qui inclut Gandalf.

« Nous avons eu beaucoup de chance d’être embauchés pour ce concert parce que nous l’avons présenté comme une narration longue et fortement sérialisée – un film de 50 heures », a déclaré McKay. « Ainsi, même s’il y a des découvertes en cours de route et que vous ne voulez jamais vous enfermer dans un plan qui manque quelque chose qui pourrait être meilleur, les panneaux que nous frappons s’en tiennent à ce plan. Nous avons une destination, un arc et un voyage pour lui qui, espérons-le, seront liés aux histoires ultérieures d’une manière inattendue.

Jouer le personnage est un « privilège » pour Weyman, mais l’acteur ne veut pas non plus succomber à la pression d’incarner une figure littéraire aussi importante.

« Je suis avec The Stranger depuis maintenant quatre ans et son essence est solide », dit Weyman. « Le seul changement, c’est que les gens vont commencer à l’appeler par un autre nom. Mais je pense qu’il sait ce qu’il est et ce qu’il veut devenir.