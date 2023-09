Finale de la Premier League pour personnes handicapées : tout ce que vous devez savoir avant le grand match de mercredi, en direct sur Sky Sports | Actualités sur le cricket

Les Pirates, finalistes de la Disability Premier League de l’année dernière, chercheront à aller plus loin cette année contre les Hawks – mais la finale ne se limite pas au cricket.

Les Hawks et les Pirates ne se battent pas seulement les uns contre les autres, mais se battent pour être vus par un monde qui fait souvent que les personnes handicapées se sentent invisibles.

Ce tournoi T20 est un symbole d’égalité, fournissant une plate-forme qui permet simultanément aux joueurs de cricket handicapés de présenter un cricket d’élite divertissant et offre une voie claire pour progresser.

Live Handicap Premier League Finale 06.09



mercredi 6 septembre à 12h25





Le DPL a eu un impact direct sur le recrutement des joueurs à travers le pays et au plus haut niveau. En 2022, huit joueurs ont été repérés et sélectionnés pour travailler avec leurs équipes nationales spécifiques au handicap.

Il est crucial de lutter contre les stéréotypes et les hypothèses capacitistes qui renforcent les perceptions négatives du handicap et de créer des modèles inspirants pour les nombreux amateurs de cricket handicapés qui ont grandi sans en avoir.

Les quatre équipes – Black Cats, Pirates, Tridents et Hawks – ont démontré que le cricket est pour tous.

Trois week-ends passionnants de cricket ont abouti à une finale incontournable, en direct sur Sky Sports mercredi (départ à 13 heures) à l’Incora County Ground à Derby.

La BCE espère étendre le DPL existant et créer des ligues Premier pour les femmes et les malvoyants.





Comment ça marche?

La compétition est la première au monde à présenter des équipes de 16 joueurs, dont environ six de chacun des trois groupes de handicap (handicap physique (PD), troubles d’apprentissage (LD) et sourds (sourds ou malentendants) s’affrontant ensemble sur le terrain. Ils sont également hiérarchisés pour garantir que chaque équipe soit aussi équilibrée que possible.

Le format, qui entre dans sa deuxième année, voit chaque équipe jouer deux matchs par week-end avec un minimum de quatre overs joués par un joueur PD, LD et Sourd.

Méfiez-vous de « l’explosion terminée » ajoutée cette année, qui permet à l’équipe au bâton d’appliquer les règles du jeu de puissance à tout moment entre le sixième et le 20e over.

Les joueurs à surveiller en finale

Après avoir perdu contre les champions en titre des Tridents l’année dernière, les Pirates ont réussi à se frayer un chemin vers leur deuxième finale. Mais cette fois, ils affrontent de nouveaux adversaires, les Hawks qui ont remporté cinq matchs sur six dans la compétition.

Voici qui pourrait aider leurs équipes à remporter le trophée DPL…

Callum Flynn des Hawks : Depuis qu’il a débuté au bâton pour l’équipe d’Angleterre pour les handicapés physiques à l’âge de 16 ans, a remporté le premier titre de la Coupe du monde en 2015 et est désormais capitaine de l’Angleterre PD, Flynn est une véritable légende du jeu.

En tant que survivant du cancer des os qui collecte des fonds aux côtés de son cricket, le joueur polyvalent des Hawks occupe le deuxième rang des meilleurs buteurs des deux dernières équipes, avec un total de 162 et 62 meilleures manches sur 36 balles. Il est également incroyablement pratique en tant que sertisseur du bras droit avec les meilleurs chiffres de 3 à 14.

Owen Morris des Hawks : Le joueur polyvalent prometteur a fait des débuts mémorables en tant que capitaine pour l’équipe de développement du Yorkshire D40 plus tôt cette année, avec un KO accompli de 75 non éliminé.

Bien qu’il ait eu peu de chance de briller avec le bâton dans la compétition jusqu’à présent, il a excellé avec le ballon. Le hors-spinner est le principal preneur de guichet avec 10 et a le potentiel de représenter l’Angleterre un jour.

Les équipes comprennent des joueurs composés de trois groupes de handicap : handicap physique, troubles d’apprentissage et sourds ou malentendants.





Brendon Parr des Pirates : Le frappeur élevé dans le Devon est un nouvel ajout au DPL, après des apparitions pour le PD d’Angleterre lors de matchs amicaux cette année après avoir impressionné dans le cricket de la ligue du comté.

Parr est devenu l’un des meilleurs frappeurs du tournoi, avec le troisième total de points le plus élevé de la compétition (192), dont 59 non retirés sur 40 balles contre les Black Cats.

Monty McKenzie des Pirates : McKenzie est un Trident devenu pirate et produit du cricket du Hampshire qui espère jouer un jour pour l’Angleterre. Après avoir remporté un guichet lors de la performance finale du Trident DPL en 2022, il cherchera à ajouter un deuxième titre DPL à son nom.

Son hors-spin s’est avéré vital pour la campagne des Pirates – neuf guichets et les meilleurs chiffres de la compétition de 3-11.

Comment les joueurs s’impliquent-ils ?

Les joueurs sont sélectionnés par les entraîneurs de l’équipe dans le cadre du repêchage composé de joueurs de cricket internationaux et de joueurs de cricket nationaux identifiés par leurs talents. Le DPL se situe au milieu du parcours du cricket pour les personnes handicapées.

Les joueurs débutent dans l’une des 51 équipes participant aux compétitions de championnat du comté, telles que le D40 QUEST et le D40 PURSUIT. Ils peuvent progresser vers le DPL, et enfin vers le programme international anglais, où l’Angleterre affronte des pays comme l’Australie, l’Inde et le Pakistan.

Quel avenir pour la compétition ?

La BCE souhaite que le DPL soit le concours le plus diversifié au monde, ce qui implique également d’employer le personnel le plus diversifié en coulisses.

D’autres ambitions incluent les premiers pas vers des contrats professionnels (il n’en existe actuellement aucun dans le cricket pour personnes handicapées), l’expansion du DPL existant et la création d’un DPL pour les femmes et les malvoyants. Ils recherchent plus de soutien de la part de l’International Cricket Council

En termes de financement, le montant consacré au cricket pour personnes handicapées augmente. En partenariat avec les Lord’s Taverners, leur programme Super1 a financé un responsable du développement des personnes handicapées dans les 39 conseils de cricket du comté, ce qui a contribué à initier un nombre croissant de personnes handicapées au cricket.

La finale promet du cricket d’élite et divertissant, des talents inédits et des intrigues captivantes, mais il est important de se rappeler pourquoi cela signifie plus que du cricket pour les joueurs et les amateurs de cricket handicapés. Vous ne voulez pas manquer quelque chose.

Regardez la finale de la Disability Premier League en direct sur Sky Sports Cricket mercredi. La couverture commence à 12h25.