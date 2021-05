Finale de la Ligue Europa – Villarreal vs Manchester United: les joueurs à surveiller

Manchester United et Villarreal face-à-face à la PGE Arena de Gdansk dans le Ligue Europa finale, avec l’espoir d’ajouter au cabinet des trophées des deux clubs.

À l’approche du dernier match de la saison, Villarreal et Manchester United se sont concentrés sur les derniers tours de leurs ligues nationales respectives.

Manchester United a terminé la campagne de Premier League 2020-21 avec deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs, terminant à la deuxième place.

Villarreal, en revanche, a remporté neuf points au cours de la même période, pour assurer une place en Europa Conference League.

Les Yellow Submarines ont la chance de mettre fin à leur grande sécheresse trophique après plusieurs apparitions en demi-finale au cours des 15 dernières années. Les Red Devils peuvent cependant remporter à nouveau la Ligue Europa après l’avoir remportée pour la dernière fois lors de la saison 2016/17.

En fait, Villarreal et Manchester United se sont rencontrés lors de quatre matches européens précédents – à chaque fois en phase de groupes de l’UEFA Champions League – et tout le monde s’est terminé sur un match nul et vierge.

Unai Emery, qui a la chance de remporter sa quatrième couronne record en Europe, fait face à des décisions difficiles. Geronimo Rulli a été solide dans les buts puisqu’il a commencé tous les matchs sauf un pendant la course européenne de Villarreal. L’Argentin a cependant manqué d’entraînement, ce qui pourrait inciter Emery à rejoindre Sergio Asenjo. Emery réfléchira à un partenaire pour Gerard Moreno à l’avant, et bien que Paco Alcácer ait marqué six buts dans la compétition cette saison, le double vainqueur de la Ligue Europa, Carlos Bacca, a impressionné lors des deux derniers matches de Liga de l’équipe.

Quant à Ole Gunnar Solskjaer cherche son premier argenterie en tant que manager de United, le temps presse pour Harry Maguire de prouver sa forme physique après que le défenseur se soit blessé à la cheville. Solskjær pourrait être contraint de jouer Victor Lindelof et Eric Bailly en défense centrale. Le Norvégien doit également décider qui commencer dans le but, bien que la sélection de Dean Henderson contre les Wolves lors du dernier match de Premier League suggère que David de Gea reviendra sur le côté à Gdansk.

VOICI LES JOUEURS LES PLUS IMPORTANTS DANS LA FINALE EUROPA LEAGUE –

Villarreal

Gérard Moreno: L’international espagnol Moreno est dans la forme de sa vie, pure classe dans sa finition, débordant de confiance.

Raul Albiol: Le défenseur est revenu de plusieurs années en Serie A toujours plus compétitif, plus intelligent, suintant de leadership, brillant dans les airs et paraissant plusieurs années plus jeune que son âge de passeport.

Pau Torres: Un défenseur central de 24 ans avec une baguette du pied gauche attirant l’attention de plusieurs des plus grands phares européens.

Manchester United

Bruno Fernandes: Ses buts et ses passes décisives – 28 et 18 respectivement en 57 apparitions ce trimestre – parlent d’eux-mêmes, mais ses qualités de leadership ne sont pas moins importantes pour cette équipe de United.

Edinson Cavani: Tel un athlète chevronné, l’Uruguayen termine la saison sur un coup de pied fulgurant – avec une moyenne bien supérieure à un but toutes les 90 minutes depuis la mi-avril.

Paul Pogba: Le vainqueur français de la Coupe du monde a été invité à jouer des rôles variés cette saison, s’adaptant à la plupart. Le milieu de terrain aimerait répéter sa performance qui a permis à Manchester de remporter le titre la dernière fois.

