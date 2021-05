Finale de la Ligue Europa: les yeux de Solskjaer stables ne sont qu’une récompense pour les progrès, mais le maître européen Emery attend

À plusieurs reprises au début du mandat du Norvégien, il avait semblé que les papiers de marche de Solskjaer étaient sur le point d’être publiés. L’entraîneur-chef inexpérimenté, recruté depuis la ligue de son pays d’origine pour combler le vide laissé par Jose Mourinho lorsqu’il a été expulsé sans cérémonie d’Old Trafford, a immédiatement profité d’une tache violette après avoir été installé en tant qu’entraîneur par intérim, remportant 14 de ses 19 premiers matchs en charge. – après quoi il a été récompensé par un contrat à durée indéterminée de trois ans.

Sa première saison complète en charge, cependant, n’était pas aussi convaincante. La période de lune de miel de Solskjaer s’est interrompue au milieu des accusations selon lesquelles sa tactique reposait excessivement sur les contre-attaques, ce que les responsables de l’opposition semblaient comprendre et qui a vu les résultats stagner et des grondements de #OleOut apparaître sur les réseaux sociaux.

Solskjaer a été soutenu par la hiérarchie United alors même que le club a subi un revers décourageant 6-1 à domicile contre les Spurs de Mourinho au début de cette saison, et comme ils ont été éliminés de la Ligue des champions en phase de groupes.

Cependant, comme le dit le proverbe, quand la vie vous donne des citrons …

L’élimination précoce de United de la Ligue des champions a assuré le passage à la compétition secondaire des clubs européens, la Ligue Europa, et mercredi soir à Gdansk Solskjaer aura l’occasion d’ajouter son nom à la liste des managers qui ont gagné de l’argenterie à Old Trafford au milieu de la sécheresse de l’argenterie. qui caractérise le célèbre club depuis que le légendaire entraîneur-chef Alex Ferguson a démissionné en 2013.

Pour ce qui semble être la première fois depuis le départ du meilleur manager du club, United semble être sur un terrain solide. Solskjaer a progressé tactiquement et ne semble plus déconcerté lorsque les équipes opposées ont fermé boutique à la périphérie de la surface de 18 verges, et il a supervisé le développement d’une surabondance de jeunes talents – avec l’introduction de l’attaquant de 19 ans Mason Greenwood à la première équipe en est la preuve directe.

Et bien que les dépenses de transfert de Solskjaer aient connu des hauts et des bas, peu de gens peuvent nier l’impact du meneur de jeu portugais Bruno Fernandes, dont la signature en janvier 2020 a coïncidé, voire catalysé, la résurgence de l’équipe.

Une tâche difficile les attend sur les rives de la rivière Motlawa à Gdansk mercredi soir, cependant, et pour que Solskjaer remporte son premier trophée important en tant que manager de Manchester United, il devra vaincre Villarreal, et plus pertinemment, leur manager, le spécialiste de la Ligue Europa. Unai Emery.

Le coach espagnol prendra en charge une équipe en finale de la Ligue Europa pour la cinquième fois mercredi, après avoir remporté le trophée sur trois années consécutives avec Séville entre 2014 et 2016 tout en atteignant également la finale lors de son passage avec Arsenal en 2019.

Leur position dans la Liga cette année (ils ont terminé à la septième place) suggère que, sur le papier au moins, United devrait être un favori écrasant lorsque les deux équipes se présenteront sur le terrain mercredi soir, mais l’expérience d’Emery dans cette compétition particulière ne doit pas être sous-estimée. . Les Espagnols savent également que la victoire scellera une place en Ligue des champions pour la saison prochaine, ce qu’ils n’ont pas réussi à réaliser avec leur campagne de championnat national, et qui ajoute encore plus d’élan à leur rencontre en Pologne.

Solskjaer sera très probablement dépouillé de son capitaine Harry Maguire pour le match, ce qui mettra un stress indésirable sur le retour de fortune de l’équipe, mais le Norvégien sait qu’un club de cette stature a une soif insatiable d’argenterie et l’absence de Maguire, ou de qui que ce soit d’autre. d’ailleurs, ne sera pas considérée comme une excuse appropriée pour l’échec européen.

Alors qu’une rancœur importante existe toujours au sein de la hiérarchie du club au milieu de la fureur des fans face à leur implication dans le projet de Super League européenne, le mandat de Solskjaer a surmonté le doute initialement placé sur lui par des sections de la base de fans. Et quelle meilleure façon de leur donner raison en rentrant chez eux à Manchester cette semaine avec une médaille de vainqueur autour du cou?