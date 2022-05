Finale de la Ligue Europa: le capitaine des Rangers James Tavernier dit que soulever le trophée en tant que capitaine serait «un rêve devenu réalité» | Nouvelles du football

James Tavernier a déclaré que lever la Ligue Europa en tant que capitaine des Rangers serait un “rêve devenu réalité” alors qu’il cherche à assurer son statut de l’un des plus grands de tous les temps du club.

Tavernier dirigera les Rangers au Ramon Sanchez Pizjuan de Séville mercredi lorsqu’ils affronteront Francfort en finale de la Ligue Europa.

Alors que les Rangers ont atteint le stade pour la dernière fois il y a 14 ans, Tavernier – comme beaucoup de ses coéquipiers – va vivre une finale européenne pour la première fois, et il dit que l’excitation au sein de l’équipe est sans surprise “à travers le toit”.

Les Rangers étaient considérés comme des outsiders pour remporter le trophée au début de la saison et ont terminé deuxième derrière Lyon en phase de groupes, mais ont surmonté les obstacles – et certaines des plus grandes équipes allemandes – pour atteindre la finale.

“Ça a été des montagnes russes”, a admis Tavernier dans une interview exclusive avec Sports du ciel. “Ça a été un voyage. Certains des résultats que nous avons ramenés à Ibrox, et pour surmonter les résultats que nous avons eus.

Steven Gerrard était ravi de voir Giovanni van Bronckhorst terminer le travail qu’il avait commencé chez les Rangers cette saison et les mener à la finale de la Ligue Europa.



“Nous aurions pu faire mieux en phase de groupes, mais cela est oublié depuis longtemps lorsqu’il s’agit de progresser dans les huitièmes de finale.”

Les Rangers ont commencé les huitièmes de finale avec un match nul contre le Borussia Dortmund, qui a été instantanément installé comme l’un des favoris pour remporter la compétition après avoir abandonné la Ligue des champions.

Mais l’équipe écossaise a produit une performance incroyable pour étourdir les géants allemands 4-2 à Dortmund – Tavernier dit que c’était la première fois qu’il croyait que les Rangers pouvaient gagner le tournoi – avant de terminer le travail avec un match nul à Ibrox.

Les Rangers ont éliminé une autre des équipes les plus fortes d’Allemagne en demi-finale lorsqu’ils sont revenus d’une défaite 1-0 au match aller pour battre le RB Leipzig 3-1 à domicile. “Vous avez vu ce que cela signifiait pour nous”, a déclaré Tavernier à propos des scènes émotionnelles à Ibrox par la suite.

Regardez les nombreuses émotions de Kris Boyd alors qu’il réagit en direct au drame des Rangers atteignant la finale de la Ligue Europa.



Francfort est dans la moitié inférieure de la Bundesliga – bien en dessous de Dortmund et de Leipzig – mais Tavernier dit que les Rangers ne les sous-estimeront pas.

“Nous savons que Francfort est une très bonne équipe – ils ont éliminé Barcelone et West Ham”, a déclaré Tavernier. “Vous ne pouvez pas vraiment considérer la position de la ligue dans laquelle ils se trouvent. Ils sont en finale pour une raison.

“Ils sont bons en contre-attaques, et c’est une équipe allemande, donc ils seront évidemment bons sur le ballon et forts physiquement. Nous devons donc simplement annuler leurs menaces et vraiment prendre le jeu pour eux.”

La course des Rangers vers la finale est encore plus impressionnante étant donné que l’arrière droit Tavernier n’est pas seulement leur meilleur buteur avec sept buts, mais aussi le meilleur buteur de la compétition.

“Cela semble fou”, admet le joueur de 30 ans. “Évidemment, j’ai eu quelques pénalités et quelques moments au deuxième poteau. C’est l’un de ceux où j’ai toujours dit que je suis toujours là pour aider l’équipe du mieux que je peux, que ce soit ses feuilles blanches ou ses buts. et assiste.

“J’ai réussi à apparaître au poteau arrière à quelques reprises et les gars ont bien réussi à obtenir des pénalités dans les matchs, et j’ai bien fait pour les convertir. J’espère que nous garderons une feuille blanche mercredi et que j’arriverai à être le meilleur buteur de la compétition.”

Mais tout en terminant en tant que meilleur buteur de la Ligue Europa serait en tête d’une campagne impressionnante, la priorité de Tavernier sera d’aider les Rangers à remporter leur premier trophée européen depuis qu’ils ont remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 1972.

“Ce sera un rêve devenu réalité pour moi personnellement”, a déclaré Tavernier à propos des Rangers menant à la gloire continentale. “C’est un groupe exceptionnel de garçons qui sont là-dedans et je ne pourrais pas être plus fier de sortir avec eux mercredi soir. Cela fait 50 ans que nous n’avons pas remporté de coupe d’Europe et c’est notre 150e anniversaire.”

Le manager du Celtic, Ange Postecoglou, a déclaré que les Rangers méritaient d’être en finale de la Ligue Europa après de solides performances cette saison.



La finale intervient également à la fin d’une saison qui a vu le décès de Walter Smith, le manager qui a mené les Rangers à 10 titres de champion, et Jimmy Bell, le kitman du club qui a travaillé à Ibrox pendant plus de 30 ans, et Tavernier dit que lui et son coéquipiers veulent les rendre tous les deux fiers à Séville.

“Les émotions viennent dans un grand mélange et nous voulons rendre tout le monde fier. Cela signifie le club et tous les affiliés, même ceux qui nous méprisent”, a-t-il déclaré.

“C’est pourquoi je suis exceptionnellement fier de diriger ces garçons car tout le monde sait ce que signifie porter le maillot.”

Le passage de Tavernier aux Rangers a commencé à l’été 2015 – “certains diraient que je fais partie des meubles maintenant”, admet-il – et sa première campagne a eu lieu dans le championnat écossais alors que le club poursuivait sa remontée vers l’élite.

Sept ans plus tard, les Rangers se retrouvent dans une finale européenne – et Tavernier n’hésite pas à ce que gagner le match signifierait pour son héritage à Ibrox.

“Cela me placerait dans la catégorie des grands du club. C’est là que nous voulons tous être”, dit-il. “Nous voulons laisser un héritage pour le jour de notre retraite. Vous pouvez regarder en arrière sur votre carrière et en être fier.”

Le directeur général des Rangers, Stewart Robertson, exhorte les fans qui se rendent à Séville pour leur finale de la Ligue Europa à être les ambassadeurs du club.



Ramsey vise à rattraper le chagrin de sa blessure de 2019

Aaron Ramsey veut «entrer dans l’histoire» en aidant les Rangers à remporter la Ligue Europa et dit qu’il tiendra des discussions à la fin de la saison concernant son avenir



Alors que Tavernier cherche à mener les Rangers à la gloire en tant que capitaine du club, Aaron Ramsey espère bannir les mauvais souvenirs de sa précédente expérience en finale de la Ligue Europa il y a trois ans.

Le milieu de terrain faisait partie de l’équipe d’Arsenal qui a atteint la pièce maîtresse contre Chelsea à Bakou en 2019, et avec son transfert à la Juventus à l’horizon, il espérait mettre fin à sa carrière de Gunners dans la gloire.

Cependant, une blessure aux ischio-jambiers un mois plus tôt a exclu Ramsey de la finale et a effectivement mis fin à sa carrière à Arsenal, tandis que ses coéquipiers ont été battus 4-1 par leurs rivaux londoniens.

Aaron Ramsey après s’être blessé lors du match retour des quarts de finale de la Ligue Europa contre Naples en 2019 – sa dernière apparition pour les Gunners





Ramsey est convaincu qu’il sera en forme pour la finale de cette année – “J’ai réussi à obtenir quelques minutes récemment, donc je suis prêt à partir”, a-t-il insisté – et est déterminé à rattraper la déception qu’il a subie en 2019.

“C’est vraiment à la hauteur de jouer une finale dans une compétition européenne”, a déclaré Ramsey. Sports du ciel. “Ils ne viennent pas très souvent. J’ai raté celui d’Arsenal il y a quelques années, alors j’espère que je pourrai me rattraper dans celui-ci. Pour moi, le manquer même si la blessure était difficile.”

Ramsey a rejoint les Rangers en prêt de la Juventus en janvier et n’a participé qu’à deux de leurs matches de Ligue Europa, mais le joueur de 31 ans dit qu’il a été impressionné par l’équipe qu’il a rejoint à la mi-saison.

“C’est un grand groupe, une équipe très pondérée, donc il n’y a aucun problème à ce que quiconque se laisse emporter”, a-t-il déclaré. “Nous sommes ici pour une raison et l’équipe a toujours été d’une classe différente. Ce ne sera pas différent pour la finale.”

La période de prêt de Ramsey se termine cet été et il est sur le point de retourner à la Juventus, où il a du mal à avoir un impact important depuis son arrivée il y a trois ans.

L’international gallois ne sait pas où se situe son avenir et insiste sur le fait que son objectif immédiat est d’aider son club actuel à remporter la victoire non seulement mercredi, mais également lors de la finale de la Coupe d’Écosse contre Hearts trois jours plus tard.

“Cela doit être décidé à la fin de la saison, il n’y a pas encore de mise à jour à ce sujet”, a déclaré Ramsey à propos de son prochain changement de carrière. “J’attends avec impatience les dernières semaines ici et j’espère en faire une expérience mémorable pour moi.

“Je suis sûr qu’il y aura des conversations à avoir après la fin de la saison, mais pour le moment, je me concentre uniquement sur la tentative de gagner ces deux compétitions avec les Rangers.”