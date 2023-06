Finale de la Ligue des champions: pourquoi l’Inter Milan et son entraîneur Simone Inzaghi ne peuvent pas être sous-estimés avant la finale d’Istanbul | Nouvelles du football

« J’aime bien le surnom : King of the Cups ». C’est peut-être sa première finale de Ligue des champions, mais c’est loin d’être le premier rodéo final de coupe de Simone Inzaghi.

En fait, peu de footballeurs européens peuvent se vanter d’un meilleur bilan dans ces scénarios que l’entraîneur de l’Inter Milan. L’Italien a remporté ses sept finales de coupe avec la Lazio et l’Inter – et la plupart d’entre eux ont vu son équipe entrer dans le match en tant qu’outsider.

C’est pourquoi Inzaghi peut parler avec confiance des chances de l’Inter et profiter de surnoms comme celui-ci lors de ses conférences de presse. Soyez prévenu, Manchester City. Peu importe ce que Pep Guardiola, Erling Haaland and Co apportent à la table, cette équipe de l’Inter – dirigée par Inzaghi – est courageuse.

Simone Inzaghi a remporté ses sept finales de coupe avec la Lazio et l’Inter Milan





« En Europe, personne ne veut jouer contre l’Inter, nous sommes une équipe difficile à affronter », a déclaré l’arrière droit Denzel Dumfries. Ciel Italie cette semaine.

« Underdogs n’est que sur le papier : une finale est une finale. Différentes choses sont impliquées. Nous entrons dans ce match pour gagner. »

Inzaghi n’a occupé que deux postes de direction au cours de ses sept années passées en pirogue. Les comparaisons avec Guardiola sont à la craie et au fromage – lorsque le manager de City a remporté sa première Ligue des champions avec Barcelone en 2009, Inzaghi était encore à l’époque de la Lazio.

Mais le joueur de 47 ans développe déjà une réputation dans le jeu. Non seulement il est considéré comme un spécialiste de la coupe, mais il est connu pour tirer le meilleur parti des joueurs dans la trentaine – et n’a pas besoin d’apporter beaucoup de changements à son équipe pendant les fenêtres de transfert, ni à sa composition.

C’est pourquoi il a été embauché pour remplacer Antonio Conte en 2021, lorsque l’ancien manager de Chelsea et de Tottenham a quitté San Siro en raison d’un désaccord sur les plans de transfert. Inzaghi apporte une approche simple et rentable à la gestion moderne.

Lautaro Martinez est d’accord. « Changer beaucoup ne signifie pas que les choses vont s’arranger, donc quand vous avez une idée claire et que vous étudiez les matchs et les adversaires, les choses sont beaucoup plus faciles », a déclaré l’Argentin cette semaine.

« Nous nous sentons très à l’aise avec l’entraîneur car il travaille bien et prépare correctement les matchs. »

Comme à la Lazio, Inzaghi a mis en place une formation 3-5-2 à l’Inter basée sur une ligne défensive fiable, l’expérience et la ruse au milieu de terrain et un partenariat clair entre les deux attaquants.

La dernière partie de cette équipe culmine au bon moment. Romelu Lukaku s’est frayé un chemin dans la formation de départ avec sept buts et quatre passes décisives lors de ses sept derniers matches de championnat. Martinez a inscrit sept buts et trois passes décisives à ses huit derniers.

Le duo s’est assisté cinq fois au cours des 11 derniers matches, le partenariat « LuLa » – comme on l’appelle en Italie – est de retour.

Dans une interview avec Darren Lewis pour CNN, Romelu Lukaku rend un hommage en larmes à son défunt grand-père – son « plus grand fan » – et dit que la célébration de son objectif est pour lui et sa promesse de s’occuper de sa mère.



Un autre coup de pouce pour l’Inter est que City a montré des signes de faiblesse contre des équipes qui adoptent un arrière trois ou cinq – selon la façon dont vous le voyez.

Brentford a battu City deux fois cette saison grâce à une formation 3-5-2, Tottenham a frustré les champions de Premier League avec une défaite 1-0 en février, Everton est reparti avec un match nul 1-1 après être passé à trois arrières, tandis que Spurs et Palace est allé 2-0 à l’Etihad en utilisant cette configuration défensive.

« J’y suis allé plusieurs fois avec les Wolves et nous avons toujours joué à cinq à l’arrière », a déclaré Conor Coady à BBC Radio cinq en direct cette semaine.

« Beaucoup de gens le regardent et disent: » Oh, les loups sont ennuyeux, ils ne sortent pas et ne jouent pas « , mais je pense que nous avons gagné à l’Etihad, obtenu un match nul à l’Etihad, puis j’ai fait match nul avec Everton à l’Etihad. [this season]. Parfois, vous devez vous asseoir et frustrer et rendre les choses horribles.

Le défenseur de Brentford Ben Mee donne un aperçu fascinant de la façon dont ils ont réussi à empêcher Erling Haaland de marquer lors de leur victoire au stade Etihad en novembre



« Nous en avons parlé lorsque nous y sommes allés avec Everton cette année pour essayer de ne pas leur laisser d’espace derrière.

« C’était une chose énorme pour nous d’aller là-bas, et quand nous avons eu la chance de contrer, nous avons essayé d’être implacables avec ça. Quand vous récupérez le ballon, vous ne pensez pas : ‘essayons de le garder’. Nous allez essayer de marquer. »

Et si une équipe peut tenir City, alors celle de l’Inter le peut. Les Nerazzurri ont huit feuilles blanches en 10 matchs de Ligue des champions cette saison, dont cinq de leurs six matchs à élimination directe en Ligue des champions.

Mais une finale contre la meilleure équipe et le meilleur attaquant du monde, sur la plus grande scène en plus, est une tout autre tâche. Mais Inzaghi a montré qu’il n’était jamais du genre à être sous-estimé.

« J’ai toujours eu des équipes fortes à la Lazio et à l’Inter et dans les finales décisives, nous avons toujours bien attaqué et défendu. Nous ferons de même contre City. »