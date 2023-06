L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, n’a pas besoin d’un autre titre en Ligue des champions pour prouver son pedigree, car un entraîneur pense que l’ancien joueur de Barcelone Jofre Mateu. L’Espagnol qui a remporté un titre en Liga avec les Catalans et a également remporté la Super League indienne avec l’ATK en 2014 estime que Guardiola a un plan pour la prochaine finale de l’UCL contre l’Inter Milan.

Les deux géants du football européen devraient s’affronter à Istanbul le 11 juin, City étant considéré par beaucoup comme le favori pour le triplé historique. Après avoir remporté la Premier League et après avoir battu leurs rivaux de Manchester United lors de la finale de la FA Cup, les hommes de Guardiola sont à l’aube de l’histoire car ils visent à devenir le deuxième club anglais de l’histoire à remporter un triplé.

Mateu a déclaré que contrairement à la précédente finale de la Ligue des champions en 2021 contre Chelsea, Guardiola ne « repensera pas trop » sa tactique contre l’Inter cette fois-ci, tout en louant l’entraîneur catalan pour « avoir changé » la façon dont le football est joué, et à cause de cela il l’est déjà l’un des meilleurs entraîneurs du football mondial, quoi qu’il arrive à Istanbul.

« Il l’est déjà, il n’a pas besoin du titre (Ligue des champions). C’est le meilleur entraîneur parce que le football n’est pas qu’une question de titres, cela fait plus de 15 saisons que Guardiola est avec les meilleures équipes, remportant la Premier League et la Bundesliga. S’il n’est pas en finale, il termine deuxième ou très proche de la finale, donc chaque saison, il concourt pour être au sommet. C’est vrai que ce sont des clubs de haut niveau, et bien sûr, c’est pour ça qu’ils peuvent payer Guardiola et qu’il les choisit mais c’est vrai, après il faut gérer tout ça, et à chaque saison il est là, donc en termes de titres, en comparant en moyenne avec d’autres entraîneurs, c’est le meilleur entraîneur », a répondu Mateu à une question de News18.com, lors d’une interaction avec les médias.

Il a poursuivi: « La façon dont il a changé le football, la façon dont vous pouvez reconnaître ses équipes, la façon dont elles gagnent, je pense qu’il n’y a pas de discussion, Guardiola est déjà le meilleur entraîneur de l’histoire du football de club. »

L’Inter, qui a remporté le titre de Serie A il y a deux saisons, fera obstacle au triplé de Manchester City. Les Italiens sont surnommés les outsiders contre un Man City qui a battu le Real Madrid, détenteur de l’UCL, 5-1 au total en demi-finale.

Les Nerrazzurri ont vaincu leurs rivaux de la ville l’AC Milan 3-0 au total avant de réserver leur place dans l’affrontement au sommet.

Mateu estime que l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi n’apportera probablement pas trop de changements à son approche pour faire face à la menace posée par l’équipe conquérante de Guardiola. Cela étant dit, les géants de la Serie A doivent être cliniques avec les chances qu’ils créent ou ils pourraient être punis.

« Je ne pense pas qu’ils vont changer quoi que ce soit, si vous suivez l’Inter Milan, ils jouent principalement à cinq à l’arrière, les latéraux jouent en fonction de la phase de possession. Je ne pense pas qu’Inzaghi va changer quoi que ce soit spécialement (pour la finale) parce qu’ils savent qu’ils doivent résister et rester proactifs », a déclaré Mateu.

Il a ajouté: «Lorsque vous jouez contre Manchester City, vous savez que vous dépendez d’eux, vous devez résister et faire la transition aussi vite que possible et être très efficace avec les chances que vous pouvez créer. Je pense qu’Inzaghi est un spécialiste, il a eu assez de temps pour se préparer.

Ayant joué avec certains des attaquants les plus meurtriers de sa propre carrière, Mateu a également été interrogé sur l’attaquant de l’Inter susceptible de troubler la ligne défensive de City. Edin Dzeko a joué en demi-finale mais Romelu Lukaku s’est vu accorder plus d’occasions depuis lors. Jofre a déclaré qu’il choisirait Dzeko avant Lukaku aux côtés du capitaine du club de l’Inter Lautaro Martinz pour la finale de la Ligue des champions.

« Je pense que c’est une décision cruciale, ce n’est pas facile de choisir le joueur qui va aider ses défenseurs. Si vous avez besoin de quelqu’un qui peut garder le ballon, l’homme est Lukaku. Mais Dzeko pouvez-vous vous donner un mélange des deux, il n’est pas Lautaro et il n’est pas Lukaku mais Dzeko va commencer, je ne suis pas sûr à plus de 60 %. Si je dois en choisir un maintenant, je choisirai Dzeko mais je peux être les deux », a conclu l’Espagnol.

Regardez la couverture EN DIRECT de la finale de l’UEFA Champions League 2022-23 : Manchester City vs Inter Milan sur les chaînes Sony Sports Ten 2 (anglais), Sony Sports Ten 3 (hindi) et Sony Sports Ten 4 (tamoul et télougou) le 11 juin 2023 à partir de 12h30 IST.