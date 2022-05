Finale de la Ligue des champions: le PDG de Liverpool, Billy Hogan, “incroyablement surpris” par le ministre français des Sports affirmant que les fans étaient “lâchés dans la nature” | Nouvelles du football

Le directeur général de Liverpool, Billy Hogan, est “incroyablement surpris” par les commentaires “profondément blessants” tenus plus tôt lundi par la ministre française des Sports Amélie Oudea-Castera concernant le chaos avant la finale de la Ligue des champions à Paris.

Oudea-Castera a accusé les fans de Liverpool d’être “lâchés dans la nature”, mais Hogan a répondu en disant que ces commentaires étaient “profondément blessants” pour le club.

Les supporters de Liverpool n’ont pas pu accéder au Stade de France en douceur avant le choc avec le Real Madrid, qui a dû être retardé de plus de 30 minutes en conséquence.

Les commentaires de Hogan sont venus dans un Q&A discutant de la réponse du club aux problèmes qui ont affecté les fans itinérants de Liverpool dans la capitale française.

Il s’est adressé à Oudea-Castera en disant: “Je dirais simplement que nous sommes incroyablement surpris que quelqu’un dans cette position fasse des commentaires en premier lieu à ce stade, alors que nous n’avons pas eu suffisamment de temps pour comprendre ce qui s’est passé.

“Il n’y a pas eu d’enquête indépendante pour établir tous les faits. Et comme nous l’avons dit samedi, il doit y avoir cette enquête indépendante et transparente sur ce qui s’est passé lors du match. C’est le début du processus.

«Donc, faire des commentaires à ce stade, avant le lancement de toute enquête, est totalement inapproprié. Nous devrions connaître tous les faits pour nous assurer que les scènes que nous avons tous vues – absolument honteuses – de samedi ne se produisent jamais. encore.

“Faire des commentaires aussi profondément inutiles que cela, nous pensons simplement que tout le monde devrait se concentrer sur la bonne enquête et moins sur les commentaires incendiaires qui tentent de détourner la responsabilité de ce qui s’est passé samedi soir.

“Ce que je dirais, c’est que nos supporters ont reçu les informations de l’UEFA pour se rendre au stade en toute sécurité, ce qu’ils ont fait ; ils se sont approchés du stade comme indiqué et en temps utile. Cependant, c’est à leur arrivée au stade qu’ils ont rencontré les problèmes .

“En ce qui concerne les commentaires, nous étions totalement incrédules lorsque nous en avons été informés plus tôt dans la journée. Je pense qu’il est important que les gens sachent que notre président, Tom Werner, a envoyé une lettre au ministre français pour exprimer notre point de vue et appelle pour présenter nos excuses à nos fans pour ces commentaires.”

Le club a demandé aux supporters de remplir un formulaire de commentaires pour soutenir l’enquête sur la gestion opérationnelle de la finale.

Le ministre français des Sports a depuis commandé un rapport sur les troubles qui ont entaché l’événement phare du week-end. Oudéa-Castera a demandé à Michael Cadot, le délégué interministériel aux grands événements sportifs, de produire le rapport sous 10 jours.

L’UEFA a également commandé un rapport indépendant sur les événements qui seront présidés par le député portugais, le Dr Tiago Brandao Rodrigues.

La France blâme la “fraude” pour le chaos du CL

Le ministre français de l’Intérieur a blâmé la “fraude au niveau industriel” pour le chaos lors de la finale de la Ligue des champions à Paris, 70% des billets tentant d’entrer au Stade de France étant considérés comme faux.

Le match de samedi au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid a débuté avec un retard de 36 minutes après que la police a tenté de retenir les personnes tentant de pénétrer de force dans le stade national français sans billets, tandis que certains détenteurs de billets se sont plaints de ne pas avoir été laissés entrer. .

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré que des milliers de faux billets avaient provoqué le chaos qui s’ensuivit alors que les supporters de Liverpool tentaient d’entrer dans le stade samedi soir.

“A 21h00, quand le match devait commencer, 97% des supporters espagnols étaient présents, seuls 50% des supporters britanniques étaient entrés dans leur section, ce qui montre bien les difficultés qui ne résultaient que de l’entrée relative à les supporters de Liverpool et non les autres entrées”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse sur les problèmes de foule.

“Il y a eu une fraude massive à un niveau industriel et une organisation de faux billets car le pré-filtrage par le Stade de France et la Fédération française de football a vu que 70% des billets étaient faux.

“Une fois passé l’étape de pré-filtrage, 15 % des billets étaient faux, plus de 2 600 étaient des billets non validés même s’ils étaient passés par le premier filtrage.

“La présence massive de ces faux billets était le problème qui a entraîné des retards. Il y a eu 29 arrestations qui ont eu lieu dans le Stade de France et plus de la moitié de ces arrestations étaient des supporters britanniques parce qu’ils s’étaient introduits dans le Stade de France. “

La ministre française des Sports Oudea-Castera a ajouté que 30 000 à 40 000 personnes n’avaient pas de billets ou de faux billets et que “tout le monde veut s’assurer que cela ne se reproduira plus”.

Elle a déclaré: “Certaines personnes avaient acheté des billets et ont été privées de match et nous voudrions dire à quel point nous sommes désolés pour toutes ces personnes car leur expérience du samedi soir a été complètement gâchée. Nous avons demandé à l’UEFA que ces personnes soient identifiées et pourraient être indemnisés bientôt pour essayer de surmonter leur frustration.

“Le point central majeur est de vraiment comprendre précisément ce qui s’est passé lors de cette fraude massive en ce qui concerne la billetterie. Il y a des témoins de cela et des chiffres corroborent que 30 000 à 40 000 sans billets ou avec de faux billets. Les faux billets ressemblaient incroyablement à la normale billets, ce qui signifie que certains contrôles ne l’ont pas remarqué.

“Nous voulons qu’il y ait une enquête très détaillée et approfondie avec l’UEFA pour voir ce qui s’est passé, pourquoi, comment et dans quelle mesure. L’UEFA a entendu notre demande et nous attendons le lancement rapide de cette enquête.”

Plus tôt lundi, Oudea-Castera avait blâmé les supporters de Liverpool qui se sont présentés sans billets valides.

Oudea-Castera a déclaré à la radio française RTL: “Ce qui s’est passé, c’est d’abord ce rassemblement de masse des supporters britanniques du club de Liverpool, sans billets, ou avec de faux billets.”

L’UEFA a accusé “des milliers de fans avec de faux billets” d’avoir causé des retards, tandis que la secrétaire britannique à la Culture Nadine Dorries et Liverpool ont appelé à une enquête officielle sur les causes du chaos.

L’UEFA commande un rapport indépendant sur la finale de l’UCL

L’UEFA a annoncé qu’elle avait commandé un rapport indépendant sur les événements entourant la finale de la Ligue des champions à Paris samedi.

L’examen complet examinera la prise de décision, la responsabilité et les comportements de toutes les entités impliquées dans la décision finale.

Le rapport sera compilé de manière indépendante et le Dr Tiago Brandão Rodrigues du Portugal dirigera la production de cette revue.

Le Dr Tiago Brandão Rodrigues est membre du Parlement portugais et président de la commission parlementaire de l’environnement et de l’énergie.

Il a été ministre portugais de l’éducation entre 2015 et 2022, membre du conseil de fondation de l’Agence mondiale antidopage et attaché olympique portugais lors des Jeux olympiques de 2012 à Londres.

Des preuves seront recueillies auprès de toutes les parties concernées et les conclusions du rapport indépendant seront rendues publiques une fois terminées et dès réception des conclusions, l’UEFA évaluera les prochaines étapes.

“Je n’ai pas vu un seul faux billet”

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

“[The French explanation] ne correspond pas du tout à ce que j’ai vu. Soyons clairs sur ce qui s’est passé à Paris ce matin. Nous avons eu une rencontre entre le ministre français des sports, le ministre français de l’intérieur, l’UEFA et le préfet de police de Paris Didier Lallement. Maintenant, je suis sûr que lors de cette réunion ce matin, on avait demandé au chef de la police ce qui s’était passé samedi. C’est gênant pour la France. C’était la pagaille.

“Regardez tous les terribles gros titres dans le monde. Ils accueillent la Coupe du monde de rugby l’année prochaine. Ils organisent les Jeux olympiques en 2024. Je suis sûr qu’on lui a demandé d’expliquer ce qui n’allait pas, et je pense qu’il a rejeté le blâme. pour ce qui est arrivé aux supporters de Liverpool et maintenant aux faux billets.

“Je suis sûr qu’il y avait de faux billets. Il y a toujours de faux billets pour les grandes finales, mais je n’ai rien vu qui ressemblait à une opération de fraude industrielle massive. Par exemple, je n’avais pas de supporters de Liverpool qui venaient me voir et me disant se plaindre ou être contrarié d’avoir acheté de faux billets.

“Ils venaient me voir en se plaignant d’avoir été gazés, aspergés de gaz poivré et écrasés. Ils étaient traités comme des animaux par la police française.

“Ce que j’ai vu, c’était une pagaille, une désorganisation totale et la faute en était totalement à l’UEFA, aux autorités françaises, aux autorités du stade et à la police française. Nous étions dans une situation où 20 000 supporters de Liverpool se sont présentés tôt dans ce stade jusqu’à cinq heures avant coup d’envoi et on leur a demandé d’attendre dans un espace confiné et il y avait un espace qui n’était assez grand pour une personne que 20 000 personnes devaient être filtrées.

“Il n’y avait pas de supporters de Liverpool à cette rencontre et il n’y avait pas de supporters du Real Madrid à cette rencontre. Je n’ai pas vu un seul faux billet. Je traiterais avec une extrême prudence ce qui a été dit lors de cette conférence de presse.

“Pas un seul supporter n’est venu vers moi et m’a dit : ‘On m’a vendu un faux billet. J’ai gaspillé des milliers de livres avec ça’. J’ai vu des supporters très, très contrariés parce qu’ils étaient terriblement traités par la police française. C’est ce que j’ai vu, j’ai vu des femmes et des enfants en larmes, des femmes et des enfants qui se faisaient gazer.

“D’après les supporters du Real Madrid à qui j’ai parlé et ce que j’ai vu de mes propres yeux, il y avait aussi beaucoup de problèmes du côté du Real Madrid. Je sais que vous voyez ce récit, en particulier sur les réseaux sociaux, demandant pourquoi il y avait seuls problèmes du côté de Liverpool, alors que tout était agréable et paisible du côté du Real Madrid.

“Ce n’était pas le cas. J’ai en fait été aspergé de gaz poivré du côté du Real Madrid.

“Il y avait aussi des problèmes majeurs du côté du terrain du Real Madrid. Il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes français locaux qui sont entrés dans le côté du terrain du Real Madrid. De nombreux supporters du Real Madrid ont également été agressés et attaqués après le match, donc tout n’était pas heureux non plus du côté du Real Madrid.”

Ministre de la Culture : Pas de justification évidente au comportement de la police française

Il n’y avait “aucune justification évidente” pour le type de comportement de la police française à Paris, a déclaré le ministre de la Culture Chris Philp.

Parler à Nouvelles du cielPhilp a déclaré: “J’ai été horrifié de voir ces photos de fans, y compris des enfants, des fans handicapés, aspergés de gaz poivré par la police française.

“Et d’après les photos que j’ai vues, il n’y avait aucune justification évidente à ce genre de comportement. Alors Nadine (Dorries), je pense qu’il est tout à fait juste d’appeler l’UEFA à enquêter de toute urgence sur ce qui s’est passé là-bas parce que nous ne voulons pas voir les fans de football. , encore moins les enfants et les fans handicapés, étant aspergés de gaz poivré par la police de la manière que nous avons vue.

“Donc, je suis vraiment préoccupé par cela, le gouvernement aussi, et nous avons besoin que l’UEFA enquête correctement sur ce qui s’est passé et aille au fond des choses.”

Interrogé sur les suggestions que les fans de football de Liverpool n’avaient pas de billets et se frayaient un chemin, M. Philp a déclaré: “Comme je l’ai dit, nous devons examiner cela correctement afin que nous comprenions exactement ce qui s’est passé. Mais comme je l’ai dit, j’ai vu

des images de fans se comportant d’une manière parfaitement calme, se faisant asperger de gaz poivré, et cela me frappe de voir ces images comme inappropriées.”