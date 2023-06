Finale de la Ligue des Champions : Julian Alvarez contre Lautaro Martinez

Le gouffre des forces financières entre les finalistes de la Ligue des champions de samedi est clairement illustré par le statut de leurs attaquants argentins, Julian Alvarez et Lautaro Martinez.

Il y a moins de six mois, Alvarez était l’une des vedettes de la victoire de l’Argentine en Coupe du monde. Il est devenu le premier choix au cours de la campagne au Qatar. Ses jambes juvéniles ont fait beaucoup de course difficile pour Lionel Messi et il a contribué quatre buts à la cause – le seul joueur argentin autre que Messi à avoir marqué plus d’une fois. Lautaro, quant à lui, a perdu sa place dans la formation de départ, a semblé souffrir d’une panne de forme, a dû se contenter d’un petit rôle en dehors du banc et n’a pas pu figurer sur la feuille de match. À la fin du tournoi, il n’y avait donc aucun doute sur les places respectives dans l’ordre hiérarchique de l’Argentine.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais au niveau des clubs, c’est une toute autre histoire.

Certes, c’est la première saison à Manchester City pour Alvarez, et il n’a certainement pas déçu. Son total de 17 buts toutes compétitions confondues est un retour plus que raisonnable, d’autant que ses opportunités sont limitées. Pour son club, Alvarez est le petit joueur ; Erling Haaland est le roi de la ligne de front et tout doit tenir autour de la machine à buts norvégienne. Lorsque City est au complet, Alvarez doit se contenter d’une place sur le banc, où il siège en très bonne compagnie aux côtés de joueurs exceptionnels tels que Phil Foden, Riyad Mahrez et le fantôme de la saison 2022-23, le premier de l’Euro 2020 en Angleterre. -choix du milieu de terrain central, Kalvin Phillips.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

L’Internazionale n’a rien à voir avec la même force étonnante en profondeur, mais elle représente une menace. Ils peuvent faire tourner leur grand attaquant, avec l’ancien avant-centre vétéran de Manchester City Edin Dzeko commençant puis laissant la place à Romelu Lukaku. Mais à leurs côtés, cela ne fait aucun doute – il a peut-être perdu la bataille de la Coupe du monde contre Alvarez mais, à l’Inter, Lautaro est l’homme principal. Le joueur de 25 ans a répondu à l’expérience du Qatar en s’aidant de 20 buts cette saison, et City le sous-estimera à ses risques et périls.

Lautaro cherchera à tirer parti des films et des renversements de Dzeko et Lukaku et rôdera autour d’eux avec la menace prédatrice d’un requin marteau. Après cinq saisons en Italie, il a marqué plus de 100 buts pour le club. Il est presque inévitable qu’il devra se débrouiller samedi à Istanbul. City profitera sûrement de l’essentiel de la possession, laissant l’Inter emprunter la voie directe chaque fois qu’il le pourra. Lautaro peut passer un certain temps sans voir le ballon et les occasions de but peuvent être rares. Mais si et quand ils viennent, ses coéquipiers ont une totale confiance en lui. Et il a assez en lui pour faire face aux pressions de la grande occasion.

Sa Coupe du monde a été fascinante. Dans la première moitié du match d’ouverture contre l’Arabie saoudite, il s’est servi de quelques buts réussis, tous deux exclus pour le plus petit des hors-jeu. Par la suite, avec l’Argentine sous la pression du tableau d’affichage surprise, sa touche a semblé l’abandonner, puis les choses n’ont fait qu’empirer. Il luttait clairement pour la forme, traversant l’une de ces phases où la cible semble minuscule et le gardien de but grand. Lors des matchs suivants, l’Argentine le faisait sortir du banc et essayait de lui faire marquer un but, et plus il essayait, plus sa finition devenait mauvaise.

Les vainqueurs de la Coupe du monde Julian Alvarez et Lautaro Martinez s’affronteront lors de la finale de l’UCL samedi. L’un en tant que remplaçant, l’autre en tant que starter – un scénario qui n’aurait pas pu être plus différent au Qatar. Julian Finney/Getty Images

Et puis est venue cette séance de tirs au but contre les Pays-Bas. L’Argentine avait le match dans le sac, seulement pour être déjouée par un égaliseur de dernière minute outrageusement rusé. La même chose pourrait-elle se produire lors de la fusillade? Les Sud-Américains étaient à deux et apparemment sur le point de triompher. Mais ensuite, Enzo Fernandez a tiré à côté. Les Pays-Bas ont marqué, les nerfs étaient à vif et la pression était de retour. Certains sont devenus faibles aux genoux quand ils ont vu Lautaro avancer à grands pas pour tirer le penalty suivant. Rien, absolument rien, ne s’était bien passé pour lui dans le tournoi jusque-là. Allait-il désormais confirmer son statut de méchant de la pièce ?

Le simple fait d’avoir le courage d’intervenir à un moment comme celui-là était un acte de bravoure. Donner son coup de pied à la maison comme s’il n’avait jamais eu le moindre doute était presque surhumain. Et cela aide à expliquer pourquoi Lautaro marque autant de buts : parce qu’il a la force mentale d’accepter la responsabilité et la chance qu’il pourrait rater.

Manchester City est le cheval de forme. Ils ont le style et le fanfaron, et l’argenterie déjà cette saison pour le sauvegarder. Ils ont une équipe de qualité suffisante pour laisser Alvarez sur le banc. Mais pour réaliser le rêve et soulever le trophée de la Ligue des champions, ils devront garder un œil attentif sur Lautaro.