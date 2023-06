Finale de la Ligue des champions de la CONCACAF : ce que signifie la défaite du LAFC contre León

Doug McIntyre Journaliste de football

Le LAFC n’a pas réussi à devenir la deuxième équipe de la MLS en autant d’années à remporter le titre de la Ligue des champions de la CONCACAF, perdant un match à domicile qu’il ne pouvait pas se permettre dimanche 1-0 face au Mexicain León – qui a remporté les deux matchs, série de buts totaux 3-1 au total.

Lucas Di Yorio a marqué le seul but dont l’équipe de Liga MX aurait besoin en première mi-temps :

León s’est qualifié pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2023, qui se jouera plus tard cette année en Arabie saoudite.

Voici trois points à retenir du concours de dimanche :

León méritait sa victoire

Après que León ait bouleversé les Tigres pour se qualifier pour la finale de la CONCACAF, on avait l’impression que LAFC avait esquivé une balle en attirant l’ennemi le moins dangereux. Sur deux manches contre le meilleur de la MLS, León a montré que sa victoire générale déséquilibrée n’était pas un hasard. León aurait dû remporter le match d’ouverture de la semaine dernière au sud de la frontière par plus. Mais alors que LAFC n’avait besoin que d’une victoire d’un but à domicile dimanche pour envoyer la série en prolongation, les visiteurs ont à nouveau remporté une victoire convaincante.

Léon a survécu à un départ lent (et à un raté précoce de Dénis Bouanga) dans le décideur et a rapidement trouvé un rythme. L’équipe de Nicolás Larcamó était à nouveau plus affûtée sur le ballon que les hôtes, qui gaspillaient à nouveau chaque fois qu’ils semblaient avoir une sorte d’ouverture. Le but de Di Yorio a donné à ses coéquipiers le coussin dont ils avaient besoin pour tuer le match; que chaque arrêt par la suite ait été habilement traité au maximum n’a fait qu’ajouter à la frustration de LAFC.

Le résultat a montré que la MLS n’a toujours pas tout à fait comblé l’écart sur la Liga MX ; avant que les Sounders de Seattle ne battent les Pumas pour remporter la couronne régionale en 2022, les équipes mexicaines avaient remporté le titre de la CONCACAF pendant 16 années consécutives. Le fait que le club le plus en vue de la MLS ne puisse pas égaler l’exploit est une confrontation fascinante avec la réalité avant la Coupe des ligues élargie, une compétition de style Coupe du monde qui impliquera toutes les équipes de la MLS et de la Liga MX lors de son lancement le mois prochain. Le tournoi ayant lieu exclusivement aux États-Unis et au Canada, la pression pour qu’une équipe MLS le gagne n’a fait qu’augmenter.

(Une autre) énorme opportunité manquée pour LAFC

Autant un club qui est devenu presque instantanément le porte-drapeau de la MLS lorsqu’il est entré dans la ligue en tant qu’équipe d’expansion en 2018 a savouré le double bouclier des supporters de la Coupe MLS de la saison dernière, c’est le trophée que LAFC voulait par-dessus tout.

Seulement 20 minutes ont séparé le noir et l’or de la gloire continentale en 2020, seulement pour Tigres pour gâcher la fête avec deux buts en retard. Ce fut une énorme déception pour sans doute l’équipe la plus ambitieuse de la MLS. Ce revers – et en particulier le fait de ne pas avoir profité du match décisif de dimanche devant ses propres fans – mangera encore plus longtemps aux cuivres de LAFC.

Une tournure cruelle pour McCarthy

Le gardien du LAFC, John McCarthy, n’avait aucune raison de faire plusieurs des arrêts à bout portant qu’il avait évoqués d’une manière ou d’une autre au match aller; avant la seconde, son capitaine, Carlos Vela, a déclaré que la performance de McCarthy était la seule raison pour laquelle LAFC était toujours en vie à domicile.

McCarthy, nommément le remplaçant du n ° 1 noir et or Maxime Crépeau, a également été le héros de la Coupe MLS l’an dernier après avoir remplacé Crépeau blessé dans le temps supplémentaire de la Coupe MLS et remporté la séance de tirs au but qui a suivi. Mais il aurait quand même dû empêcher la frappe éreintante de Di Yorio dimanche.

La défaite à deux jambes de LAFC n’est la faute d’aucun joueur. Il y avait beaucoup de reproches à faire sur ce jeu. L’entraîneur du LAFC, Steve Cherundolo, a opté pour une ligne arrière à trois avec les défenseurs centraux Giorgio Chiellini et Aaron Long, qui ne sont pas les plus rapides même lorsqu’ils ne sont pas en infériorité numérique, comme ils l’étaient lorsque les visiteurs ont frappé.

Mais la cruelle réalité est qu’avec son équipe déjà à la traîne au total, McCarthy a commis une erreur inhabituelle, une erreur qui n’aurait pas pu survenir à un pire moment. Aussi injuste soit-il, il s’est avéré fatal pour un club qui s’est approché de si près mais qui se sent soudainement aussi loin que jamais d’atteindre son objectif ultime.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert les équipes nationales masculines et féminines des États-Unis lors de plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Ligue des champions de la CONCACAF FC Los Angeles

Tendances de la LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CONCACAF