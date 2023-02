Finale de la Ligue des champions 2022: “Échec complet de l’autorité”, déclare un fan de Liverpool alors qu’il retrace le chaos | Nouvelles du monde

Ramener le fan de Liverpool Daniel Nicolson au Stade de France était l’occasion pour lui de retracer une soirée qu’il aurait préféré oublier.

Mais celui qu’il veut s’assurer qu’il ne soit pas oublié – s’assurer que les actions et les inactions en dehors de la finale de la Ligue des champions de l’année dernière soient suivies d’effets.

Debout à l’extérieur de la porte A, M. Nicolson s’est souvenu: “Une panne complète de toute sorte d’autorité.”

Des autorités qui ont d’abord tenté de détourner faussement le blâme sur les supporters de Liverpool sans billet arrivant trop tard pour le point culminant de la saison – une finale glamour contre le Real Madrid.

La justification est venue avec le publication de la revue commandée par l’UEFA qui a fini par blâmer davantage l’instance dirigeante du football européen que les responsables français chargés de la police et de la gestion des foules.

Le désordre initial a été causé par les autorités locales au-delà des périmètres du Stade de France.

Les itinéraires que les fans de Liverpool devaient suivre depuis une gare étaient longs et chaotiques.

Il y avait un manque évident d’intendants pour diriger les gens vers les bons points d’accès.

Et les gens ont été canalisés dans des goulots d’étranglement et des voies d’entrée qui manquaient de moyens clairs et sûrs pour ceux qui se trouvaient à la mauvaise entrée de partir.

“Je n’arrive pas à croire qu’ils se soient trompés”, a déclaré M. Nicolson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





3:23

Que s’est-il passé pendant la finale du CL ?



En savoir plus:

Que s’est-il réellement passé au Stade de France ?

Le désarroi organisationnel a été aggravé par les troubles sociaux causés par les habitants attaquant les fans et tentant de grimper par-dessus les clôtures.

L’utilisation de gaz lacrymogène et de gaz poivré a été utilisée de manière beaucoup trop proactive et intimidante par la police pour tenter de disperser ces habitants perturbateurs de la région.

Les fans – en particulier les asthmatiques – ont été pris dedans. La police anti-émeute est tombée au sol alors même qu’elle luttait avec les produits chimiques.

Les risques ont été exacerbés par les craintes d’écrasement alors que les tourniquets étaient fermés et que les ventilateurs étaient éteints.

Dans le chaos, les responsables de la sécurité ont tenté d’empêcher le tournage des médias – saisissant les journalistes pour retirer leurs fans et ordonnant la suppression des images.

Mais la grande quantité de séquences a rapidement annulé la tentative de dissimulation. Dans la nuit du 28 mai 2022, les autorités françaises ont ordonné à l’UEFA de supprimer une référence aux locaux comme source de perturbation.

L’examen a conclu que le manque de coordination et de contrôle – en dehors du mandat de l’UEFA de dicter des instructions à la police – découlait d’une stratégie qui considérait les supporters de Liverpool comme une menace.

Ils ont fini par être les seuls à essayer d’empêcher la perte de vies alors qu’ils affrontaient le désarroi et les dangers à la périphérie de Paris.

M. Nicolson a déclaré: “Cela ne peut plus se reproduire. J’étais tellement soulagé lorsque le rapport est sorti et qu’il nous a justifiés en tant que fans.

“Cela nous a exonérés de toute implication dans la pagaille absolue qui s’est produite ici. Mais il est maintenant temps pour l’UEFA d’agir sur ces recommandations. Pas seulement pour nous mais pour tous les fans de football.”

Les supporters attendent toujours une réponse française au rapport de l’UEFA et garantissent qu’ils seront mieux protégés à l’avenir.

Dans une déclaration du club, Liverpool a affirmé que les recommandations visant à prévenir les défaillances organisationnelles d’une première enquête du Sénat français n’avaient pas encore été mises en œuvre.

Et l’équipe d’examen de l’UEFA a constaté une complaisance concernant la planification d’événements majeurs ici.

L’année prochaine, les Jeux olympiques sont à Paris – en utilisant le Stade de France pour les épreuves d’athlétisme. Et le Comité international olympique a déclaré à Sky News qu’il avait été assuré que les changements recommandés seraient mis en œuvre dans les stades d’ici là – lors de la Coupe du monde de rugby masculin plus tard cette année.

Le co-auteur du rapport, le professeur Clifford Stott, a déclaré à Sky News: “Nous devrions essayer de déterminer comment nous pouvons travailler ensemble pour faire en sorte que des situations comme Paris ne se reproduisent plus jamais.”