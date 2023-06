Finale de la Ligue de conférence Europa: West Ham condamne le comportement des fans après que l’objet frappe le capitaine de la Fiorentina Cristiano Biragi | Nouvelles du football

West Ham a publié une déclaration condamnant les supporters qui ont jeté des objets sur le terrain lors de la finale de la Ligue de conférence Europa mercredi à Prague.

Le match a été interrompu après qu’une coupe a été lancée à gauche du capitaine de la Fiorentina, Cristiano Biragi, saignant de la tête.

Des pintes en plastique ont été lancées du côté de West Ham tout au long de la première mi-temps à l’Eden Arena de Prague.

L’arbitre Carlos del Cerro Grande a finalement arrêté le jeu après que le capitaine de la Fiorentina Biraghi ait été touché par un autre objet alors qu’il allait prendre un corner juste après la demi-heure de jeu.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La finale de la Ligue de conférence Europa entre la Fiorentina et West Ham a été brièvement arrêtée après que le capitaine de la Fiorentina, Cristiano Biraghi, eut une prise de sang sur la tête après qu’un objet ait été lancé par des fans de West Ham.



Biraghi a subi une coupure à l’arrière de la tête et a dû être soigné et bandé.

Un message sur le système de sonorisation a exhorté les supporters à arrêter de jeter des choses sur le terrain et à respecter les joueurs, avant que le jeu ne reprenne finalement avec le score toujours 0-0, avant que West Ham ne gagne 2-1 grâce au dernier de Jarrod Bowen. objectif minute.

« West Ham United condamne sans réserve le comportement d’un petit nombre d’individus qui ont lancé des objets sur le terrain lors de la finale de l’UEFA Europa Conference League ce soir », a déclaré le club dans un communiqué.

« Ces actions n’ont pas leur place dans le football et ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club de football et de l’écrasante majorité de nos supporters, qui se sont comportés de manière irréprochable à Prague cette semaine et tout au long de nos deux dernières saisons en compétition européenne.

« Nous travaillerons avec la police et d’autres parties prenantes pour examiner les incidents et agir contre toute personne reconnue coupable d’une infraction. Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police et recevra une interdiction indéfinie et donc ne pas pouvoir entrer dans le stade de Londres et voyager avec le club.

« Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement à West Ham United. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans de West Ham et de la Fiorentina se sont affrontés avant la finale de la Ligue de conférence Europa avec des scènes violentes devant un bar à Prague



Plus tôt dans la journée, la police de Prague a arrêté plus de 30 personnes après que des violences ont éclaté avant le match dans le centre-ville.

On pense qu’un groupe de fans de West Ham buvait dans un bar du centre-ville lorsqu’ils ont été attaqués par un grand nombre d’hommes vêtus de noir. Alors que d’autres partisans de West Ham arrivaient sur les lieux, la police anti-émeute est intervenue pour séparer les groupes rivaux.

La police tchèque a confirmé que trois personnes avaient été blessées et qu’un policier avait également été attaqué.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « Des supporters italiens ont attaqué des supporters de West Ham dans un bar de la rue Rytirska, faisant trois blessés. Un policier a également été attaqué.

« Nous avons restreint la liberté personnelle de 16 personnes et nous enquêtons actuellement sur l’ensemble de l’incident. »

Environ 20 000 fans de West Ham étaient à Prague, la majorité sans billets, pour la finale entre les Hammers et la Fiorentina, qui a débuté à l’Eden Arena de Slavia Prague à 21 heures, heure locale.

La violence a gâché la fin de la victoire en demi-finale retour de West Ham contre l’AZ Alkmaar aux Pays-Bas, lorsque les supporters locaux ont tenté d’atteindre un groupe de la famille et des amis des joueurs dans l’une des tribunes principales.

Un témoin oculaire a raconté Nouvelles du ciel: « Il y avait cinq ou 10 Italiens qui couraient de l’autre côté de la rue, ils avaient des armes. Ils s’attaquaient, il y avait beaucoup de feux d’artifice et tellement de verre.

Image:

La police tchèque a confirmé que trois personnes avaient été blessées





« Deux ou trois Anglais ont été blessés, mais c’est tout. »

À l’extérieur du bar Tek’ila Tek’ila dans le centre-ville, une chaise incendiée et du verre brisé ont été vus jonchant le sol.

Un fan de West Ham, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré qu' »un grand groupe » de supporters italiens avait attaqué le bar.

« Environ huit Italiens sont passés, balançant des bandes et des chaînes », a-t-il déclaré.

« Cinq minutes plus tard, un grand groupe est venu sur la route et nous a attaqués. »

L’homme a déclaré que cinq fans de West Ham avaient été blessés.

Il a dit: « Trois de nos potes [were injured], sur tout ce lot, il y en avait cinq. Trois d’entre eux étaient nos potes. Ils sont allés à l’hôpital. »

Il a ajouté qu’un de ses amis était « assez grièvement » blessé avec une « coupure massive » à la tête.