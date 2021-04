La finale de la Gold Cup 2021 aura lieu au stade Allegiant de Las Vegas le 1er août, a annoncé la CONCACAF mardi.

Le match, qui se tiendra au domicile des Las Vegas Raiders de la NFL, sera la première fois qu’un match de la Gold Cup est joué dans la ville en 30 ans d’histoire. La région métropolitaine de Los Angeles a accueilli le plus grand nombre de finales de la Gold Cup, le Los Angeles Memorial Coliseum accueillant quatre finales et le Rose Bowl de Pasadena, à proximité, en accueillant deux.

« À la CONCACAF, nous sommes très enthousiastes à propos de la Gold Cup de cet été et nous savons que Las Vegas et l’Allegiant Stadium constitueront une ville hôte et un lieu formidables pour la finale », a déclaré le président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani. « 2021 est l’année du 60e anniversaire de la CONCACAF, ce qui rend cette édition très spéciale pour les joueurs et les fans. Les fédérations et leurs équipes attendent avec impatience ce tournoi et il est normal que le champion régional soit couronné dans un lieu si exceptionnel et dans une ville aussi célèbre. . «

Les meilleurs joueurs de la région ne participeront probablement pas au tournoi, étant donné que ceux qui joueront avec des clubs européens seront en pré-saison. Le manager de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Gregg Berhalter, avait déclaré précédemment que ses joueurs basés en Europe – tels que Christian Pulisic de Chelsea, Weston McKennie de la Juventus et Sergino Dest de Barcelone – auraient un congé après la finale de la Ligue des Nations de la CONCACAF en juin, et avant les qualifications pour la Coupe du monde, qui devraient débuter en septembre.

Dates clés du soccer masculin américain Amical vs Suisse 30 mai Ligue des Nations 3-6 juin Amical vs à déterminer 9 juin Coupe d’Or 2 juillet-août. 1 Qualifications pour la Coupe du monde Sept.-mars ’22 Coupe du monde 2022 21 nov.-Déc. 18 ’22

Les meilleurs jeunes joueurs du Mexique et du Honduras participeront également au tournoi olympique de football masculin, qui se déroulera du 22 juillet au 7 août au Japon.

Les États-Unis sont dans le groupe B avec le Canada, la Martinique et le vainqueur des qualifications entre Haïti, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Bermudes et la Barbade.

Le champion en titre, le Mexique, est dans le groupe A avec El Salvador, Curaçao et le vainqueur des qualifications entre Trinité-et-Tobago, Montserrat, Cuba et la Guyane française. Le Costa Rica, la Jamaïque et le Suriname sont dans le groupe C avec le vainqueur des qualifications parmi le Guatemala, la Guyane, la Guadeloupe et les Bahamas. Le Honduras, le Panama, la Grenade et l’invité invité du Qatar, hôte de la Coupe du monde de l’année prochaine, font partie du groupe D.

Les équipes souhaitant se qualifier pour la phase de groupes joueront un tour préliminaire du 2 au 6 juillet à l’Inter Miami CF Stadium.