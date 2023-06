Finale de la FA Cup: Man Utd veut protéger l’héritage de 1999 en mettant fin au rêve de triplé de Man City | Nouvelles du football

Pour Liverpool, ce sont les six Ligues des champions et Istanbul. Pour Arsenal, ce sont les Invincibles. Pour Man Utd c’est le triplé et cette nuit à Barcelone.

Chaque club a un héritage qu’il chérit. Maintenant, la plus grande réussite de Man Utd risque d’être reproduite par leurs bruyants voisins, Man City. Seuls deux matchs les séparent de leurs propres aigus.

Ces 10 jours miraculeux de mai 1999 qui ont vu l’équipe de Sir Alex Ferguson remporter la Premier League, la Ligue des champions et la FA Cup de la manière la plus spectaculaire pourraient bientôt être sur le point de perdre un peu de mystique.

Ce n’est pas tout à fait pareil si quelqu’un d’autre l’a fait. Surtout si l’on considère que City a remporté la ligue cette saison avec 20 points de plus que l’équipe de United de 1999.

Mais l’équipe d’Erik ten Hag a une chance de protéger cet héritage en arrêtant City lors de la finale de la FA Cup samedi, la première fois que l’événement phare est disputé par les deux clubs de Manchester.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, pense que la rivalité de son équipe avec Manchester City n’affectera pas l’importance de la finale de la FA Cup.



Ten Hag, cependant, souhaite que ses joueurs restent concentrés sur la possibilité de remporter leur deuxième trophée de la saison, plutôt que d’empêcher City d’égaler l’exploit unique.

« Nous voulons gagner une coupe », a déclaré Ten Hag, dont le premier trophée à United a été la Coupe de la Ligue en février. « Il ne s’agit pas de les arrêter. Il s’agit de gagner une coupe. Nous avons une grande opportunité. »

United a terminé la saison à 14 points du champion City, mais montre de grands signes d’amélioration sous le Néerlandais, qui les a guidés vers une troisième place lors de sa première campagne.

Guardiola, qui a brièvement travaillé avec Ten Hag au Bayern Munich, a été impressionné par le manager de United.

« J’identifie toujours un manager par la façon dont l’équipe s’améliore », a déclaré Guardiola. « Regardez simplement l’équipe quand il est arrivé et maintenant.

« Donc, quand vous voyez l’équipe s’améliorer de plus en plus – et ce n’est pas facile lors de la première saison en Premier League – j’identifie un très bon manager.

« C’est un gars qui représente au mieux notre métier sur le terrain et en dehors. Je ne peux pas dire que nous soyons amis, car nous ne sommes pas beaucoup en contact, nous avons eu une courte expérience à Munich.

« Je pense que Man Utd a un manager exceptionnel depuis de nombreuses années. »

Ten Hag, contrairement à Guardiola, n’en est qu’au début de son parcours à Manchester. L’écart de qualité s’est certainement comblé cette saison, mais il reste encore du chemin à parcourir pour que United rattrape son retard.

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, loue la qualité de Manchester United et dit qu’ils se sont considérablement améliorés alors qu’ils se préparent à s’affronter en finale de la FA Cup.



Cela a été parfaitement illustré dans les conférences de presse d’avant-match de chaque manager. On a demandé à Guardiola si ce serait le dernier match de Bernardo Silva à City, tandis que Ten Hag a été confronté à des questions similaires à propos de Wout Weghorst.

C’est un gouffre en classe. Ten Hag le sait, mais il est catégorique : son esprit est uniquement tourné vers United plutôt que de garder un œil sur City.

« Nous voulons restaurer Man Utd mais nous avons du chemin à faire », a-t-il déclaré. « Je pense que City fait du très bon travail, joue un très bon football, donc ils méritent [their success].

« Vous devez voir où vous en êtes en tant que club et vous devez progresser. Je pense qu’au cours de la saison, nous avons fait de très bons progrès, nous sommes dans la bonne direction. »

Parlant de son expérience personnelle à Old Trafford depuis son déménagement l’été dernier, il a ajouté : « Ce fut un grand voyage cette saison. Vous l’appréciez toujours plus lorsque vous voyez les progrès d’une équipe – si vous voyez l’équipe et les individus se développer et si vous travaillez sur l’unité.

« Je peux confirmer que les trois choses : l’équipe, les individus et la façon dont nous travaillons ensemble dans ce club sont très bonnes. Donc pour moi, jusqu’à présent, ça a été une excellente saison. »

Merse: Utd doit changer de tactique pour battre City

Paul Merson de Sky Sports :

« Si Manchester City joue bien, il n’y a qu’un seul vainqueur lors de la finale de la FA Cup de samedi – c’est aussi simple que cela.

« Mais Manchester United doit donner à City quelque chose de différent à penser. S’ils partent avec Marcus Rashford et Jadon Sancho sur les ailes, cela ne leur causera aucun problème.

« Je jouerais Sancho comme un faux neuf. C’est quelqu’un qui peut jouer au milieu, ramasser le ballon, tourner et courir. Cela empêche également John Stones d’entrer au milieu de terrain.

« Si City pousse Stones là-dedans pour récupérer Sancho, alors Rashford et quiconque est de l’autre côté peut faire des courses intérieures sur la défense de City – et cela leur causera des problèmes.

« Je jouerais aussi certainement Rashford sur la droite plutôt que sur la gauche contre Kyle Walker, qui est le meilleur défenseur de City. Il ne sera pas aussi efficace en coupant à l’intérieur depuis la droite, mais vous devez le changer. »

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Manchester United contre Fulham en Premier League.



Analyse : Y a-t-il plus de pression sur Man Utd que sur Man City ?

Ron Walker de Sky Sports :

Normalement, pour une équipe dans la position de Man City, à portée de main d’un triplé historique qu’une seule fois auparavant réalisé dans le football anglais, toute la pression de la finale de samedi serait sur eux.

Bien sûr, la pression pour y parvenir est toujours énorme – ces opportunités se présentent une fois de temps en temps, pardonnez le jeu de mots, lune bleue. Mais une fois la poussière retombée, un doublé en Premier League et en Ligue des champions – cette dernière pourrait encore entrer dans l’histoire du club à elle seule – représenterait toujours l’une des meilleures saisons de City.

Les adversaires de samedi, Man Utd, sont, bien sûr, la seule équipe d’Angleterre à avoir réalisé ce triplé dont City rêve. Et ils ont le pouvoir d’empêcher leurs « voisins bruyants » d’égaler leur couronnement, celui de la saison 1998/99 qui reste la plus belle heure du club.

United a de nombreuses raisons de remporter la FA Cup et couronne une solide première saison pour Erik Ten Hag avec un deuxième trophée après une période stérile de six ans. Mais la fierté personnelle aura une emprise inhabituellement forte sur la finale de samedi, en particulier dans le camp United.

Ten Hag l’a minimisé dans les médias, mais il ne le fera sûrement pas dans le vestiaire. Si son équipe peut canaliser sa motivation de la bonne manière, cela pourrait fournir un catalyseur qui sera essentiel pour déterminer quelle équipe de Manchester détiendra le trophée samedi soir.

Les blessures de City s’atténuent avant la finale, Ortega conserve sa place

Man City City pourrait être proche de la pleine puissance samedi, malgré des problèmes de forme physique dans la préparation de la pièce maîtresse de Wembley.

Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Ruben Dias et Manuel Akanji ont tous raté le dernier match de la saison en Premier League le week-end dernier à Brentford pour diverses raisons.

L’entraînement du quatuor a également été réduit car City a choisi de ne pas prendre de risques avant ce qui est une période capitale de l’histoire du club avec la finale de la Ligue des champions qui suivra la semaine prochaine.

Le manager Guardiola dit que toute l’équipe a maintenant l’air en forme et en bonne santé.

Il a déclaré: « Ils se sont bien entraînés lors des deux dernières séances d’entraînement. Ils vont tous, plus ou moins, bien. »

Un membre du onze de premier choix de City qui ne commencera pas, cependant, est le gardien de but Ederson.

Le remplaçant Stefan Ortega a participé à tous les matches de la coupe nationale cette saison et, après avoir également disputé deux des trois derniers matchs de Premier League, il recevra le feu vert à Wembley.

« Stefan va jouer », a déclaré Guardiola à propos de l’Allemand, qui n’a encaissé aucun but en FA Cup cette saison.

« J’ai toujours été comme ça en FA Cup. Le gardien qui a joué en FA Cup va jouer en [final]. »

Antony « peu susceptible » d’être prêt pour la finale après un revers

Man Utd a été touché par un revers de blessure pour Antony avant la finale de la FA Cup, Ten Hag affirmant qu’il est « peu probable » que l’ailier soit apte à affronter Man City.

Antony est tombé à l’agonie jeudi dernier lors de la première mi-temps de l’avant-dernier match de Premier League de la saison contre Chelsea.

Il est parti sur une civière et Ten Hag craignait une blessure « grave », pour dissiper les inquiétudes trois jours plus tard en disant que « le premier bilan n’est pas trop mauvais » et qu’il avait une « bonne opportunité » d’affronter City.

Mais cette semaine ne s’est pas déroulée aussi bien que prévu et l’international brésilien semble désormais sur le point de rater la finale.

« Peu probable (il sera en forme) », a-t-il déclaré. « Dos Santos (Antony) a encore une chance mais c’est une très petite chance.

« Il n’a pas progressé, donc il a encore une chance, mais il est peu probable qu’il soit disponible. »

Lisandro Martinez, Marcel Sabitzer et Donny van de Beek ont ​​depuis longtemps été exclus de la finale, tandis que la saison blessée d’Anthony Martial se terminera sur la touche.

Le joueur de 27 ans s’est tendu les ischio-jambiers vers la fin de la victoire de dimanche contre Fulham et manquera la confrontation de Wembley après que les scanners aient montré une déchirure musculaire.

« Ces questions tant de fois sur l’absence de joueurs au cours des deux derniers mois », a déclaré Ten Hag.

« Chaque fois, je dis la même réponse : il s’agit des joueurs qui sont disponibles et à plusieurs reprises, nous avons réussi.

« Nous avons une bonne équipe et à partir de cette bonne équipe, nous formons une bonne équipe. »

